Ферран Торрес: «Хет-трик, 100-й матч за «Барселону» – о большем и просить нельзя. Требования тут максимальные, критики много – надо быть готовым»

Теги Барселона Бетис Ла Лига Ферран Торрес Футбол

Ферран Торрес высказался после хет-трика в ворота «Бетиса» (4:2).

«Это результат труда, дисциплины, настойчивости, веры в себя, использования возможностей.

Понятно, это «Барселона», один из крупнейших клубов мира. Требования максимально высокие, нужно быть готовым. Не все складывается чудесно, критики много, ты постоянно в центре внимания – надо быть к этому готовым.

Я буду наслаждаться хет-триком. К тому же сегодня я провел 100-й матч за «Барселону». О большем и просить нельзя», – сказал вингер.

Вингер «Барсы» Ферран набрал 3+1 с «Бетисом»: оформил первый хет-трик с 2021 года, забил 7-й гол в лиге – повторение личного рекорда

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
Давай сравним статистику Модрича и Гави в Эль Классико)))))))
+34
-3
+31
Ответ Purp
Лучший игрок сезона в Барселоне, однозначно. Практически единственный игрок, к которому 0 вопросов.
Он просто умница, но про «лучший игрок сезона» перегнул
Френки, Канселу, Гюндо и МАТШ выше
+19
-3
+16
Shark attacks🦈😎
+13
-3
+10
Выдал лучшую игру за Барселону. Теперь нужно прибавлять в стабильности
+5
-1
+4
Следующая новость на Спортс:
- Ферран сыграл 100 матч за Барселону))
+4
0
+4
Ответ Real_v_dushe
Пишут, что первый гол был забит из офсайда
Не позорься
Бетису и так гол подарили
+3
0
+3
Ответ Гномович!
Лучше в кубке Гампера чтобы наверняка.
Нечего сказать
Я и не сомневался))))
+3
0
+3
Ответ Гномович!
Я тебе выше уже ответил базилик что по одному голу забивали...теперь ответь на мой вопрос и не коси под школьника...скинь статистику Модрича и Гави в плей-офф ЛЧ?
Гави там не играл, сравнить их невозможно, нет общих критериев,в отличие от Классико)
+2
0
+2
Ответ Гномович!
Давай сравним статистику Модрича и Гави в плей-офф ЛЧ?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Давай, но сначала в Эль-Классико
Считать будем количество матчей, голы и голевые
Устраивает?)
+3
-1
+2
Ответ Гномович!
Комментарий удален модератором
Я не сливаюсь, давай сравним Гави и Модрича
Сначала в классико, потом в ЛЧ - бел проблем
+2
0
+2
Лучший игрок сезона в Барселоне, однозначно. Практически единственный игрок, к которому 0 вопросов.
+3
-2
+1
Ответ Real_v_dushe
Пишут, что первый гол был забит из офсайда
Может прказывают, на мадрид тв?
+2
-1
+1
Ответ Гномович!
Комментарий удален модератором
не знаю сколько у него в плей-офф голов 1-2 , но в общем в лч он забил 9 голов, как то не выдающе знаешь ли.
+1
0
+1
Ответ Bazilic
Давай, но сначала в Эль-Классико Считать будем количество матчей, голы и голевые Устраивает?)
Комментарий удален модератором
Ответ Purp
Лучший игрок сезона в Барселоне, однозначно. Практически единственный игрок, к которому 0 вопросов.
А чё тогда чморите его почти каждую игру?
0
0
0
Ответ Bazilic
Он просто умница, но про «лучший игрок сезона» перегнул Френки, Канселу, Гюндо и МАТШ выше
МАТШ когда играл в последний раз?)
0
0
0
Ответ Гномович!
Сравнил оба по одному голу забили в классико...теперь давай голы в плей-офф ЛЧ, жду твою стату)))))))))))))))
Гави меньше сыграл в лч 🤡
0
0
0
Акула😎
0
0
0
Наконец-то он смог появляться там, где должен)
+1
-1
0
Ответ Ansu Fati
Следующая новость на Спортс: - Ферран сыграл 100 матч за Барселону))
и потом еще одна
-Ферран сделал хет-трик в 100м матче за Барселону
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий