Ферран Торрес: «Хет-трик, 100-й матч за «Барселону» – о большем и просить нельзя. Требования тут максимальные, критики много – надо быть готовым»

Ферран Торрес высказался после хет-трика в ворота «Бетиса» (4:2).

«Это результат труда, дисциплины, настойчивости, веры в себя, использования возможностей.

Понятно, это «Барселона», один из крупнейших клубов мира. Требования максимально высокие, нужно быть готовым. Не все складывается чудесно, критики много, ты постоянно в центре внимания – надо быть к этому готовым.

Я буду наслаждаться хет-триком. К тому же сегодня я провел 100-й матч за « ». О большем и просить нельзя», – сказал вингер.

Вингер «Барсы» Ферран набрал 3+1 с «Бетисом»: оформил первый хет-трик с 2021 года, забил 7-й гол в лиге – повторение личного рекорда