Ферран Торрес: «Хет-трик, 100-й матч за «Барселону» – о большем и просить нельзя. Требования тут максимальные, критики много – надо быть готовым»
Ферран Торрес высказался после хет-трика в ворота «Бетиса» (4:2).
«Это результат труда, дисциплины, настойчивости, веры в себя, использования возможностей.
Понятно, это «Барселона», один из крупнейших клубов мира. Требования максимально высокие, нужно быть готовым. Не все складывается чудесно, критики много, ты постоянно в центре внимания – надо быть к этому готовым.
Я буду наслаждаться хет-триком. К тому же сегодня я провел 100-й матч за «Барселону». О большем и просить нельзя», – сказал вингер.
Вингер «Барсы» Ферран набрал 3+1 с «Бетисом»: оформил первый хет-трик с 2021 года, забил 7-й гол в лиге – повторение личного рекорда
Френки, Канселу, Гюндо и МАТШ выше
- Ферран сыграл 100 матч за Барселону))
Бетису и так гол подарили
Я и не сомневался))))
Считать будем количество матчей, голы и голевые
Устраивает?)
Сначала в классико, потом в ЛЧ - бел проблем
-Ферран сделал хет-трик в 100м матче за Барселону