Вингер «Барсы» Ферран набрал 3+1 с «Бетисом»: оформил первый хет-трик с 2021 года, забил 7-й гол в лиге – повторение личного рекорда

Теги Барселона Бетис Ла Лига рекорды Ферран Торрес Футбол

Ферран Торрес совершил 4 результативных действия в игре с «Бетисом».

Вингер «Барселоны» отметился тремя голами и ассистировал Жоау Феликсу в матче 21-го тура Ла Лиги.

В последний раз испанец оформлял хет-трик еще в «Манчестер Сити» – 14 мая 2021 года в игре против «Ньюкасла».

Всего у Феррана 7 голов за 19 игр в Ла Лиге. Он повторил свой рекорд по забитым мячам за один чемпионат, установленный в АПЛ-2020/21.

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25 комментариев
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Ответ Donald Subanov
Остановите эту машину
Не надо, пусть продолжает!!!
+49
-2
+47
Ферран сегодня красавец, но Ямаль и Де Йонг сегодня топища. Педри и Гюндо -- тоже отлично.
У Ямаля талант сумасшедший , если раскроет его полноценно -- то это будет звезда большого уровня.
+47
-7
+40
Остановите эту машину
+19
-4
+15
пусть Левандовски сидит
в на лавке и подумает хорошо

Ферран был хорош,
потихоньку набирает форму
+7
0
+7
Ответ Donald Subanov
Остановите эту машину
Не останавливайте эту машину!)
+8
-1
+7
Смотрел этот матч МС с Ньюкаслом, будто бы месяц назад, а прошло уже 3 года😱
+8
-2
+6
Сегодня Ферран действительно сыграл как акула! Просто растерзал всех. Всегда бы так.
+5
-1
+4
У Торреса привычка забивать важные голы. Общая стата не имеет значения, он уже давно трансфер окупил, только важными голами.
+4
0
+4
Хет-трик и головой пас Феррана. Лучший игрок матча - Иско. Ок.
+7
-3
+4
Ответ Madhamish
Комментарий скрыт
Иско отыграл хорошо только второй тайм. Первый провалил, как весь Бетис. Торрес забил 3 гола. Причём с третим голом сам развернул атаку всю стиле Месси. И отдал головой пас. Но да, Иско лучше))
+3
0
+3
Ответ Кирилл
Ну Френки очень сильно косячнул со вторым голом Бетиса - не рвани он за игроком, был бы офсайд и никакого гола, а так он сломал линию офсайда.
Сделал матч интереснее и позволил Феррану себя показать😎
+4
-1
+3
Надо давать ему шансы, когда он так играет, может окрепнет психологически. На самом деле, у парня все данные есть, чтобы играть хорошо. Голову поставить надо.
+2
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Сегодня отыграл на высочайшем уровне !
Наконец-то больше попадал в ворота, чем мимо )
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Хави наконец-то нашёл топливо для этой машины)
+1
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Ответ Кирилл
Ну Френки очень сильно косячнул со вторым голом Бетиса - не рвани он за игроком, был бы офсайд и никакого гола, а так он сломал линию офсайда.
Технически -- это не вина Йонга. В таких ситуациях игроки, находящиеся за его спиной, должны ориентировать линию офсайда под движение футболиста, располагающегося на последней продольной линии обороны и ближнего к позиции мяча ( если мяч находится у соперника на фланге) и который их физически не может видеть ,так как находится к ним спиной/боком( а это был именно Йонг).
Тут если не уверен в позиции или действиях де Йонга, вообще не надо было пытаться выходить и делать искусственный офсайд.

Тут должно работать на подкорке , сыгранности и взаимопонимании. Игроки, выходящие для создания искусственного офсайда, должны чувствовать и предугадывать действия футболиста , который их не видит и находится ближе всех из них к мячу.

Пс. В матче с Реалом , например Кристинсен так подставил Кунде с Араухо в момент второго гола Реала. Вот там очевидна быда его ошибка, во первых выбежал на офсайд на центральной линии поля , во-вторых, сделал это на так называемом ’открытом мяче’ , когда соперник был лицом к воротам Барсы и готов незамедлительно отдать передачу вперед. В той ситуации претензии к Кунде и Араухо быть не может , так они физически не успели среагировать в промежутке между нелепым движением Кристинсена и моментом паса на Родриго.
Сейчас же другая ситуация, они сами инциировали попытку оффсайда не угадав маневр Йонга.
Тут ,кто прав , кто виноват-- знать должны только те кто ставит тренировочный процесс .
Тобеж Хави и Ко’
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Не только за сборную забивать умеет)
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Ответ Леван Мкртчян
Ферран сегодня красавец, но Ямаль и Де Йонг сегодня топища. Педри и Гюндо -- тоже отлично. У Ямаля талант сумасшедший , если раскроет его полноценно -- то это будет звезда большого уровня.
Ну Френки очень сильно косячнул со вторым голом Бетиса - не рвани он за игроком, был бы офсайд и никакого гола, а так он сломал линию офсайда.
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Просто умница в этом сезоне
Скоро догонит польское позорище по голам
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Ответ Кирилл
Ну Френки очень сильно косячнул со вторым голом Бетиса - не рвани он за игроком, был бы офсайд и никакого гола, а так он сломал линию офсайда.
А если бы на этого игрока пошел пас, ты бы обвинял его, что он бросил игрока. Виноваты центральные защи, откуда Фрэнки знать, что за его спиной? Он держит крайнего нападающего Бетиса и ЭТО ПРАВИЛЬНО!
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Ответ Madhamish
А если бы на этого игрока пошел пас, ты бы обвинял его, что он бросил игрока. Виноваты центральные защи, откуда Фрэнки знать, что за его спиной? Он держит крайнего нападающего Бетиса и ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Абсолютно верно. По футбольному тут именно так трактуется.
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