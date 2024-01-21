Вингер «Барсы» Ферран набрал 3+1 с «Бетисом»: оформил первый хет-трик с 2021 года, забил 7-й гол в лиге – повторение личного рекорда

Ферран Торрес совершил 4 результативных действия в игре с «Бетисом».

Вингер «Барселоны» отметился тремя голами и ассистировал Жоау Феликсу в матче 21-го тура .

В последний раз испанец оформлял хет-трик еще в «Манчестер Сити» – 14 мая 2021 года в игре против «Ньюкасла».

Всего у 7 голов за 19 игр в Ла Лиге. Он повторил свой рекорд по забитым мячам за один чемпионат, установленный в АПЛ-2020/21.