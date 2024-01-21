Вингер «Барсы» Ферран набрал 3+1 с «Бетисом»: оформил первый хет-трик с 2021 года, забил 7-й гол в лиге – повторение личного рекорда
Ферран Торрес совершил 4 результативных действия в игре с «Бетисом».
Вингер «Барселоны» отметился тремя голами и ассистировал Жоау Феликсу в матче 21-го тура Ла Лиги.
В последний раз испанец оформлял хет-трик еще в «Манчестер Сити» – 14 мая 2021 года в игре против «Ньюкасла».
Всего у Феррана 7 голов за 19 игр в Ла Лиге. Он повторил свой рекорд по забитым мячам за один чемпионат, установленный в АПЛ-2020/21.
У Ямаля талант сумасшедший , если раскроет его полноценно -- то это будет звезда большого уровня.
в на лавке и подумает хорошо
Ферран был хорош,
потихоньку набирает форму
Наконец-то больше попадал в ворота, чем мимо )
Тут если не уверен в позиции или действиях де Йонга, вообще не надо было пытаться выходить и делать искусственный офсайд.
Тут должно работать на подкорке , сыгранности и взаимопонимании. Игроки, выходящие для создания искусственного офсайда, должны чувствовать и предугадывать действия футболиста , который их не видит и находится ближе всех из них к мячу.
Пс. В матче с Реалом , например Кристинсен так подставил Кунде с Араухо в момент второго гола Реала. Вот там очевидна быда его ошибка, во первых выбежал на офсайд на центральной линии поля , во-вторых, сделал это на так называемом ’открытом мяче’ , когда соперник был лицом к воротам Барсы и готов незамедлительно отдать передачу вперед. В той ситуации претензии к Кунде и Араухо быть не может , так они физически не успели среагировать в промежутке между нелепым движением Кристинсена и моментом паса на Родриго.
Сейчас же другая ситуация, они сами инциировали попытку оффсайда не угадав маневр Йонга.
Тут ,кто прав , кто виноват-- знать должны только те кто ставит тренировочный процесс .
Тобеж Хави и Ко’
Скоро догонит польское позорище по голам