Тухель о 0:1 с «Вердером»: «Бавария» сыграла неважно, заслуженное поражение. Надо задавать вопросы игрокам»
Томас Тухель недоволен поражением «Баварии» от «Вердера» (0:1) в Бундеслиге.
«Я уже устал говорить о том, что мы хорошо тренировались. Все равно никто не верит.
Надо задавать вопросы игрокам. Мы сыграли неважно. Поражение заслуженное», – отметил главный тренер «Баварии» в эфире DAZN.
«Бавария» проиграла «Вердеру» впервые с 2008 года – после 24 побед и 4 ничьих
Хе, а это забавно.
Жаль только, что отрицательный...
Gott im Himmel, hältst du irgendwann mal dein Maul?
В чампе было - 2 при наличии очной игры впереди
В кубке вылета не было
Ну ка расскажите на чем ваши выводы основаны? Кстати напомню, что тухель слил больше иатчей, чем нагель в том сезоне