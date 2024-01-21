Тухель о 0:1 с «Вердером»: «Бавария» сыграла неважно, заслуженное поражение. Надо задавать вопросы игрокам»

Теги Бавария Вердер бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель недоволен поражением «Баварии» от «Вердера» (0:1) в Бундеслиге.

«Я уже устал говорить о том, что мы хорошо тренировались. Все равно никто не верит.

Надо задавать вопросы игрокам. Мы сыграли неважно. Поражение заслуженное», – отметил главный тренер «Баварии» в эфире DAZN.

«Бавария» проиграла «Вердеру» впервые с 2008 года – после 24 побед и 4 ничьих

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43 комментария
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Игроки: пусть говорит наш тренеришка.
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К игрокам? а к тренеру, играя уже год в чёрти что, я так понимаю, вопросов никаких?
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Потом, говорит, вообще не понимаю, почему немецкая пресса так строга ко мне? Всё же нормально, играем бомбически.
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Мне просто интересно какого класса должны быть игроки, чтобы Тухлый после поражений не их винил.
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У Тухлера так, выигрывает тренер, проигрывают футболисты.
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Ответ Ophiomorph
Мне просто интересно какого класса должны быть игроки, чтобы Тухлый после поражений не их винил.
Тоже удивляет, у Баварии очень сильный состав.
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У Тухеля во всех клубах игроки виноваты, но все продолжают звать этого токсика к себе в клуб, ни один игрок не спрогрессировал, а вот сдеградировало под его руководством половина основы
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Прелестно, похоже он уже и сам всё понимает, судя по такому интервью.
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тухель конечно клоун. Причем сам себя ведь закопал, ну вот зачем соглашаться на уродское предложение Ксна и Хасана, дождался бы лета и претензий было бы куда меньше. Ну а кан и хасан умудрились убить какую свою репутацию, так и клуба.
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"Я уже устал говорить о том, что мы хорошо тренировались. Все равно никто не верит."

Хе, а это забавно.
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Ответ che kaif
Ох уж тот главный фаворит Лч))снова лажа с любителями
Да, псж он такой)!
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Ответ Kostya T
Мне просто интересно а какой следующий клуб будет у Алонсо после победы в Бундеслиге
Байер, переодетый в форму Баварии. Традиции же же.
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надо задавать вопросы не игрокам а тренеру и желательно руководству клуба
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Отставка...
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Ответ Крыс Пол
Игроки сливают Тухлого
А Наглого тоже сливали?
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Тренируется мы хорошо. Играем плохо...
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Просто не родился еще тренер, способный с проклятием Кейна справится)))
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Ну шо там, ребята, когда Тухеля в отставку? 😄
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А так, по сути Бавария играла в невыносимый футбол. Вообще никакой осмысленной игры в позиционных атаках.
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Надо задавать вопросы тебе, клоун. Что делала команда в Португалии неделю? Ну просто что? Игру просто не описать словами, бессмысленные перекаты, ни одной толковой комбинации. Просто смотреть не хочется...
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Как же я буду смеяться и одновременно рыдать, когда команда таки сделает требл.
Жаль только, что отрицательный...
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Утром надеюсь все наладится))
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Вопрос к знатокам. Вот как хоть раз что то подобное слышали от Пепа или Клоппа от Карло. Почему Тухель постоянно винит игроков. Жозе тоже любитель так делать.
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А к Вам Герр Тухель никаких вопросов?
Gott im Himmel, hältst du irgendwann mal dein Maul?
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Чемпионская гонка в Германии, как правило, очень нервирует тренеров Байерна, тем, что в ней участвует еще кто-то, кроме их клуба )) до поры до времени, впрочем ))
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И вот этого клоуна поменяли на нагельсманна ахах
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Тухель, убирайся.
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Ответ хавбек+
что-то фавориты баварских глоров Лемпард, Тухел, Хаг, Нагель оказались в лучшем случае подмастерьем
Нагель отлично вел команду. Проблема была в менеджменте
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Ответ Меган Лайф
Нагель отлично вел команду. Проблема была в менеджменте
куда там вел, он вообще должен быть благодарен Хасану за подгон Тухеля, иначе Нагель и чемпионат отдал своему хозяину Терзичу
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Ответ хавбек+
куда там вел, он вообще должен быть благодарен Хасану за подгон Тухеля, иначе Нагель и чемпионат отдал своему хозяину Терзичу
Каток в лч, разнес без шансов интер псж и барсу

В чампе было - 2 при наличии очной игры впереди

В кубке вылета не было

Ну ка расскажите на чем ваши выводы основаны? Кстати напомню, что тухель слил больше иатчей, чем нагель в том сезоне
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