Тухель о 0:1 с «Вердером»: «Бавария» сыграла неважно, заслуженное поражение. Надо задавать вопросы игрокам»

Томас Тухель недоволен поражением «Баварии» от «Вердера» (0:1) в Бундеслиге.

«Я уже устал говорить о том, что мы хорошо тренировались. Все равно никто не верит.

Надо задавать вопросы игрокам. Мы сыграли неважно. Поражение заслуженное», – отметил главный тренер «Баварии» в эфире DAZN.

«Бавария» проиграла «Вердеру» впервые с 2008 года – после 24 побед и 4 ничьих