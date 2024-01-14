Чистяков согласился снизить зарплату при переходе из «Зенита» в «Сочи» – ради игровой практики

Дмитрий Чистяков снизил зарплату ради игровой практики в «Сочи».

Ранее стало известно, что защитник переходит из « » в « » на правах аренды.

Как сообщает Иван Карпов, ради получения игровой практики в «Сочи» согласился снизить зарплату.

В этом сезоне Дмитрий отыграл 414 минут в 8 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего защитника можно изучить здесь.

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