Чистяков согласился снизить зарплату при переходе из «Зенита» в «Сочи» – ради игровой практики

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Чистяков Сочи деньги Футбол

Дмитрий Чистяков снизил зарплату ради игровой практики в «Сочи».

Ранее стало известно, что защитник переходит из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

Как сообщает Иван Карпов, ради получения игровой практики в «Сочи» Чистяков согласился снизить зарплату.

В этом сезоне Дмитрий отыграл 414 минут в 8 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего защитника можно изучить здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда агенты владеют целыми клубами (Крылья) - это нормально, все молчат. Когда из Зенита кто-то в Сочи переходит так сразу начинается
+8
-4
+4
А ему уж 30, во дела!
+2
0
+2
Ответ Sashabolshoy
Выбрал карьеру а не лавку просиживать 🤝
Отправили помогать фарм клубу
+3
-2
+1
Ответ Slavnov
Так всю карьеру на лавке просидел...
Кутепову с Черновым это скажи
+1
0
+1
Такой сильный мальчик
0
0
0
Ответ Benjamin
Владение клубами агентами это нормальная практика повсеместно, а вот свой фарм клуб заводить в высшую лигу и иметь 6 гарантированных очков каждый чемпионат - это преступление. Или вы хотите, что бы про беспредел, который творит Газпром и липовые чашки ваши никто не говорил? Такого не будет, деточка
Это ты про спартак? Именно от него Зенит имеет гарантированные 6 очков в каждом сезоне.
0
0
0
Ответ Benjamin
Ротенберг в конверте даст если что
Берешь ?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий