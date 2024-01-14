Чистяков согласился снизить зарплату при переходе из «Зенита» в «Сочи» – ради игровой практики
Дмитрий Чистяков снизил зарплату ради игровой практики в «Сочи».
Ранее стало известно, что защитник переходит из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.
Как сообщает Иван Карпов, ради получения игровой практики в «Сочи» Чистяков согласился снизить зарплату.
В этом сезоне Дмитрий отыграл 414 минут в 8 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего защитника можно изучить здесь.
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