Ерохин не хочет покидать «Зенит». Переговоры с «Сочи» приостановлены (Metaratings)

Александр Ерохин может остаться в «Зените» до лета.

По данным Metaratings, « », пытавшийся арендовать хавбека, приостановил переговоры с петербуржцами.

Это связано с нежеланием 34-летнего футболиста покидать состав чемпионов России. Главный тренер « » не против того, чтобы остался до конца сезона.

В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей в Мир и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.