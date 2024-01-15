Ерохин не хочет покидать «Зенит». Переговоры с «Сочи» приостановлены (Metaratings)
Александр Ерохин может остаться в «Зените» до лета.
По данным Metaratings, «Сочи», пытавшийся арендовать хавбека, приостановил переговоры с петербуржцами.
Это связано с нежеланием 34-летнего футболиста покидать состав чемпионов России. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не против того, чтобы Ерохин остался до конца сезона.
В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей в Мир РПЛ и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.