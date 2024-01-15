Ерохин не хочет покидать «Зенит». Переговоры с «Сочи» приостановлены (Metaratings)

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Ерохин Сочи Футбол

Александр Ерохин может остаться в «Зените» до лета.

По данным Metaratings, «Сочи», пытавшийся арендовать хавбека, приостановил переговоры с петербуржцами.

Это связано с нежеланием 34-летнего футболиста покидать состав чемпионов России. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не против того, чтобы Ерохин остался до конца сезона.

В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей в Мир РПЛ и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев
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Нас и тут неплохо кормят, подытожил Ерохин
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бунт что ли
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Ответ lexa4you
он так сильно сдал? или под бразильца место?
Он давно уже сдал
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Ответ lexa4you
он так сильно сдал? или под бразильца место?
Он, когда ещё не сдал в Зените мог быть только игроком замены, а сейчас, иногда не усиливает. Общей картины не портит, но, видимо, на его ЗП можно найти и более продуктивных игроков.
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34 года, не знал, не знал
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Еслиб в Оренбург сказали ехать то другое дело
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Да пусть Саша остается, в принципе, последний игрок с первого чемпионства Семака, кому-то на банке нужно сидеть, да на 86 кого выпускать)
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а зачем ему это какой же дурачок откажется получать такое бабло за то что полтора часа сидит на лавке и смотрит футбол
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