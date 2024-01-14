«Сочи» арендует Чистякова у «Зенита». У игрока были другие варианты, но в России переход был возможен только в этот клуб («РБ Спорт»)

Дмитрий Чистяков переходит в «Сочи» из «Зенита».

Как пишет «РБ Спорт», защитник присоединится к южанам на правах аренды. У игрока были и другие варианты продолжения карьеры, но в России переход был возможен только в « ».

Ранее Чистяков не попал в число игроков « », которые отправились на первый зимний сбор.

Впервые о возможности перехода Дмитрия в «Сочи» сообщалось в середине декабря. Тогда же писали, что продолжить карьеру в составе южан может полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

В этом сезоне Чистяков отыграл 414 минут в 8 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего защитника можно изучить здесь.

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