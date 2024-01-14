«Сочи» арендует Чистякова у «Зенита». У игрока были другие варианты, но в России переход был возможен только в этот клуб («РБ Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Чистяков Сочи Футбол

Дмитрий Чистяков переходит в «Сочи» из «Зенита».

Как пишет «РБ Спорт», защитник присоединится к южанам на правах аренды. У игрока были и другие варианты продолжения карьеры, но в России переход был возможен только в «Сочи».

Ранее Чистяков не попал в число игроков «Зенита», которые отправились на первый зимний сбор.

Впервые о возможности перехода Дмитрия в «Сочи» сообщалось в середине декабря. Тогда же писали, что продолжить карьеру в составе южан может полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

В этом сезоне Чистяков отыграл 414 минут в 8 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего защитника можно изучить здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

67 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Кирилл Романьков
Пожалуйста не пишите никакие коментарии про фарм
Я не успеваю их лайкать
+145
-15
+130
Фарм клуба никакого нет
+128
-19
+109
Пожалуйста не пишите никакие коментарии про фарм
+94
-21
+73
осталось дать какому нибудь Педрито паспорт и можно играть 11 бразилами. Семак гений.
+42
-7
+35
Никогда такого не было и вот опять
+41
-10
+31
Внутренние дела кооператива "Озеро".
+43
-12
+31
Не фарм, это другое
+34
-6
+28
нет,нет,мы не фарм
+39
-14
+25
Когда работал в Перекрёстке, а перейти на другую работу можно только в Пятёрочку или Чижик.
+26
-3
+23
Ну а, куда же? Только в фарм
+26
-7
+19
Я считаю, что Зениту надо и Кержакова скинуть в Сочи, вместе со всеми паспортистами, купить вратаря и играть в 11 латиносов.
Ситуация позволяет, так победят точно)
+24
-5
+19
О каких «других вариантах продолжения в карьере,но не в России» идет речь ?
+15
-1
+14
Ред Буллы и Сити хотя бы в разных лигах создают клубы...
+20
-7
+13
Семакейро расчищает команду от иностранцев, будет одна джога бонита
+16
-4
+12
Нафармили
+9
-1
+8
Ответ Кирилл Романьков
Пожалуйста не пишите никакие коментарии про фарм
не фарм. 😊
+11
-3
+8
В дочки матери играют.
+8
-2
+6
Тут даже к гадалке не нужно было ходить 😅
+7
-2
+5
Ответ Человек_Легенда
Я считаю, что Зениту надо и Кержакова скинуть в Сочи, вместе со всеми паспортистами, купить вратаря и играть в 11 латиносов. Ситуация позволяет, так победят точно)
спасибо, уже отправил Медведеву и Семаку твои пожелания. скоро все будет . еще написал Дюкову и регламент перепишим
+10
-6
+4
Надеюсь поможет позорищу отправиться в лучшую лигу 🙃
+5
-2
+3
Ответ Benjamin
Фарм клуба никакого нет
конечно нет, это просто так сложилось ( сарказм )
+4
-1
+3
Ответ dudufufu
Когда работал в Перекрёстке, а перейти на другую работу можно только в Пятёрочку или Чижик.
В «Магнит» нельзя - главный конкурент в сезоне
+5
-2
+3
Ответ Spartakus1984
Не фарм
Это ты про крылья?
+8
-6
+2
только что хотел написать слово фарм)))
+1
0
+1
Ответ Кирилл Демченко
спасибо, уже отправил Медведеву и Семаку твои пожелания. скоро все будет . еще написал Дюкову и регламент перепишим
Ты можешь написать пока только диктант или сочинение
Писатель...
+1
0
+1
Ответ Ковид 07.10.52
Не все сразу. когда надо будет перестанут считаться.
хахаха, так быстро я ещё не видел,чтобы переобувались. то регламент менять не надо, так как паспорта раздают, то теперь не все сразу .хахах. знаешь есть поговорка, промолчи сойдешь за умного. чаще ее вспоминай, прежде чем начать писать
+2
-1
+1
Ответ Ковид 07.10.52
А при чем здесь футбольный регламент и законы страны или у умного все смешалось...конечно запутаешься. когда одни и те же типы из одного городка и футбол гробят и страну.
а что я писал про законы страны? расслабься, ты уже опозорился. уже обратно не получиться переобуться
+2
-1
+1
Ответ Кирилл Демченко
а что я писал про законы страны? расслабься, ты уже опозорился. уже обратно не получиться переобуться
Переобуваться и переименовываться - это свойственно жителям одного городка, которые себя столицей называют всего, чего в голову взбредет. Не надо свои комплексы на других перекидывать, я как сказал. что не надо регламент футбольный менять, чтобы сделать футболиста не легионером, потому что это государственная функция, так и говорю, а у вас аргументов нет и на личность переходите, как ваши земляки во власти.
+1
0
+1
Ответ Ковид 07.10.52
И это все не кабинетное чемпионство по мнению жителей одного городка с одним клубом.
А вы чай судьям заваривайте крепче, и вам когда-нибудь повезёт .
+1
0
+1
Ответ Alexander Baskakov
У Карпина он был лучшим защитником страны,это для сведения на всякий случай экспертам Спортс и не только
На каком месте клуб у Карпина ? Он может быть лучшим , хоть когда Ростов на пятнадцатом месте будет.Карпин ? Это что авторитет , или тренер чемпион?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий