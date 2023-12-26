Агент Чистякова о переходе в «Сочи»: «Конкретных разговоров с «Зенитом» не было. Интерес от команд есть»

Агент Дмитрия Чистякова оценил вероятность перехода защитника «Зенита» в «Сочи».

— Были новости о возможном переходе в « ». Это правда?

— Пока конкретных разговоров с «Зенитом» не было.

— А у вас – с другими клубами?

— Интерес к нему от команд есть. Но у него контракт с « », поэтому для начала надо решать вопрос с клубом, – сказал Андрей Талаев.

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