Агент Чистякова о переходе в «Сочи»: «Конкретных разговоров с «Зенитом» не было. Интерес от команд есть»
Агент Дмитрия Чистякова оценил вероятность перехода защитника «Зенита» в «Сочи».
— Были новости о возможном переходе в «Сочи». Это правда?
— Пока конкретных разговоров с «Зенитом» не было.
— А у вас – с другими клубами?
— Интерес к нему от команд есть. Но у него контракт с «Зенитом», поэтому для начала надо решать вопрос с клубом, – сказал Андрей Талаев.
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