Клопп о 3:0 с «Виллой»: «Больших игроков последних лет не было – Милнера, Хендерсона, Фабиньо, ван Дейка. Но мы были сильны, для нас это важный знак»

Юрген Клопп подвел итоги матча с «Астон Виллой».

В матче 4-го тура « » одержал победу со счетом 3:0.

«Думаю, это один из тех моментов, когда ранний гол помогает в игре – нам он определенно помог. Мы отрабатывали это на тренировках. Он [ ] представляет угрозу.

Мы никогда не узнаем, что произошло бы, не забей мы быстрый гол, но игра в целом была хорошей. Я очень уважаю « » и Унаи Эмери. Многим командам будет трудно против них, но сегодня мы были действительно очень сильны. Для нас это важный знак того, что мы на это способны.

Больших [игроков] последних лет сегодня не было на поле. Милнера, Хендерсона, Фабиньо, ван . Нужно позволить игрокам вжиться в новые роли, и я увидел отличную игру. Много желания, готовность защищаться вместе. Но во владении мячом мы были действительно хороши. Мы не торопили и не форсировали события, и именно поэтому мы победили».

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«Посмотрим. Он держался за подколенное сухожилие. Надеюсь, там ничего серьезного, но я не уверен. Он почувствовал это еще до того, как ему сделали укол. Увидим – надеюсь, что это не слишком серьезно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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