Клопп о 3:0 с «Виллой»: «Больших игроков последних лет не было – Милнера, Хендерсона, Фабиньо, ван Дейка. Но мы были сильны, для нас это важный знак»
Юрген Клопп подвел итоги матча с «Астон Виллой».
В матче 4-го тура АПЛ «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:0.
«Думаю, это один из тех моментов, когда ранний гол помогает в игре – нам он определенно помог. Мы отрабатывали это на тренировках. Он [Собослаи] представляет угрозу.
Мы никогда не узнаем, что произошло бы, не забей мы быстрый гол, но игра в целом была хорошей. Я очень уважаю «Астон Виллу» и Унаи Эмери. Многим командам будет трудно против них, но сегодня мы были действительно очень сильны. Для нас это важный знак того, что мы на это способны.
Больших [игроков] последних лет сегодня не было на поле. Милнера, Хендерсона, Фабиньо, ван Дейка. Нужно позволить игрокам вжиться в новые роли, и я увидел отличную игру. Много желания, готовность защищаться вместе. Но во владении мячом мы были действительно хороши. Мы не торопили и не форсировали события, и именно поэтому мы победили».
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«Посмотрим. Он держался за подколенное сухожилие. Надеюсь, там ничего серьезного, но я не уверен. Он почувствовал это еще до того, как ему сделали укол. Увидим – надеюсь, что это не слишком серьезно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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Собослаи это вообще фантастика что за топ игрок Ливерпуля
Игра Маккалистера пока не так внушает оптимизм, но время покажет. Кажется что он часто спешит.
В общем на данный момент единственный, кто точно будет в старте постоянно - Сабослай.
Гравенберч, Джонс, Маккалистер, Эллиот будут бороться за оставшиеся 2 места в тройке полузащиты.
Луиз хорош, Дарвин рвет и мечет, Салах на среднем уровне.
В защите как обычно Матип и Гомез устраивают пожар на ровном месте. Без Конате и Ван Дайка очень сложно против прессингующих команд.
Гомес и Матип по разу косячнули, но в целом отыграли на удивление уверенно.
• 67 касаний;
• 55/58 точных пасов (95%!!!);
• 5 ключевых пасов!!!;
• 6/7 точных длинных передач;
• 1 созданный большой шанс;
• 1 ассист.
Провал, так провал. Это, кстати, только за первый тайм.
Надеюсь снялось проклятие 8-ого номера...
Кейта даже близко не провел 1 матч какие Собо провел...
Думаю если так продолжит,то и капитанство должны дать.