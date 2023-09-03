Клопп о 3:0 с «Виллой»: «Больших игроков последних лет не было – Милнера, Хендерсона, Фабиньо, ван Дейка. Но мы были сильны, для нас это важный знак»

Теги Ливерпуль Джеймс Милнер Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Унаи Эмери Джордан Хендерсон Вирджил ван Дейк Фабиньо Трент Александер-Арнолд Доминик Собослаи Футбол

Юрген Клопп подвел итоги матча с «Астон Виллой».

В матче 4-го тура АПЛ «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:0.

«Думаю, это один из тех моментов, когда ранний гол помогает в игре – нам он определенно помог. Мы отрабатывали это на тренировках. Он [Собослаи] представляет угрозу.

Мы никогда не узнаем, что произошло бы, не забей мы быстрый гол, но игра в целом была хорошей. Я очень уважаю «Астон Виллу» и Унаи Эмери. Многим командам будет трудно против них, но сегодня мы были действительно очень сильны. Для нас это важный знак того, что мы на это способны.

Больших [игроков] последних лет сегодня не было на поле. Милнера, Хендерсона, Фабиньо, ван Дейка. Нужно позволить игрокам вжиться в новые роли, и я увидел отличную игру. Много желания, готовность защищаться вместе. Но во владении мячом мы были действительно хороши. Мы не торопили и не форсировали события, и именно поэтому мы победили».

О травме Трента Александер-Арнолда

«Посмотрим. Он держался за подколенное сухожилие. Надеюсь, там ничего серьезного, но я не уверен. Он почувствовал это еще до того, как ему сделали укол. Увидим – надеюсь, что это не слишком серьезно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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23 комментария

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aseke
Собослаи приятное открытие для меня, отличный игрок, ведет игру.
+43
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+43
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llolishe
Трент как сбрил пальму с головы так начал топово играть
Собослаи это вообще фантастика что за топ игрок Ливерпуля
+31
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+30
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llolishe
Ответ aseke
Собослаи приятное открытие для меня, отличный игрок, ведет игру.
Капитан сборной Венгрии
+21
0
+21
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Krutik_prutik
Есть ощущение, что с таким составом можем далеко пойти. Надеюсь с Трентом все в порядке.
+14
0
+14
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Кашшай Чакырович
Вот кто главный соперник Сити в этом году ,у этого Ливерпуля есть характер !
+12
-1
+11
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sbtqg59825
Ответ Кашшай Чакырович
Вот кто главный соперник Сити в этом году ,у этого Ливерпуля есть характер !
Пока есть Клопп, за характер можно не переживать)
+9
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+9
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f42h45d84q
Ответ llolishe
Трент как сбрил пальму с головы так начал топово играть Собослаи это вообще фантастика что за топ игрок Ливерпуля
Какой топово, он весь прошлый матч провалил!
+12
-5
+7
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recyjoed
Сабослаи такой игрок, а ля Хаби Алонсо. Всегда держит игру под контролем. Очень рад что его подписали.

Игра Маккалистера пока не так внушает оптимизм, но время покажет. Кажется что он часто спешит.

В общем на данный момент единственный, кто точно будет в старте постоянно - Сабослай.

Гравенберч, Джонс, Маккалистер, Эллиот будут бороться за оставшиеся 2 места в тройке полузащиты.

Луиз хорош, Дарвин рвет и мечет, Салах на среднем уровне.

В защите как обычно Матип и Гомез устраивают пожар на ровном месте. Без Конате и Ван Дайка очень сложно против прессингующих команд.
+4
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Бондарев Олег
Ответ Яйца_Конте
посмотрим на фоне крепкой команды, далее выводы..
Ну как бы за первые 4 тура сыграли с Челси в гостях, с Ньюкаслом в гостях, с Астон Виллой дома + бонусом Борнмут... Вполне себе неслабый такой старт. И набрать в этих матчах 10 из 12 - вполне неплохой результат, особенно памятуя, как складывался матч с Ньюкаслом. Да и с Челси в теории могли 3 увозить, хоть по совокупности и не наиграли на них.
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vladimir.kostrichko
Ответ Бондарев Олег
Ну уж не сглазьте ))) Да и рано для таких авансов всё же. Хотя приятно радует, не скрою, Собо. )
Ну да рановато)))Просто как буд-то у команды появился лидер,который задает направление к атаке.Милнер был также очень сильным лидером который собирал всю команду..Хендо тоже был лидером,но он не был таким атакующим и поэтому его роль не была яркой....Поэтому я жду лидера для и надеюсь Собо станет им)
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Яйца_Конте
Ответ Кашшай Чакырович
Вот кто главный соперник Сити в этом году ,у этого Ливерпуля есть характер !
посмотрим на фоне крепкой команды, далее выводы..
+2
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BiVG
Милнер еще сезон отбегал бы в ротации на топ-уровне, я думаю. Вполне. За игровое время не качал, всегда был готов помочь..
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glavredaktor
Ответ recyjoed
Сабослаи такой игрок, а ля Хаби Алонсо. Всегда держит игру под контролем. Очень рад что его подписали. Игра Маккалистера пока не так внушает оптимизм, но время покажет. Кажется что он часто спешит. В общем на данный момент единственный, кто точно будет в старте постоянно - Сабослай. Гравенберч, Джонс, Маккалистер, Эллиот будут бороться за оставшиеся 2 места в тройке полузащиты. Луиз хорош, Дарвин рвет и мечет, Салах на среднем уровне. В защите как обычно Матип и Гомез устраивают пожар на ровном месте. Без Конате и Ван Дайка очень сложно против прессингующих команд.
Салах провел сильный матч, по сути гол + голевая.
Гомес и Матип по разу косячнули, но в целом отыграли на удивление уверенно.
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Квадрапул
Ответ f42h45d84q
Какой топово, он весь прошлый матч провалил!
Ну и циферки Трента:

• 67 касаний;
• 55/58 точных пасов (95%!!!);
• 5 ключевых пасов!!!;
• 6/7 точных длинных передач;
• 1 созданный большой шанс;
• 1 ассист.

Провал, так провал. Это, кстати, только за первый тайм.
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glavredaktor
Ответ recyjoed
Сабослаи такой игрок, а ля Хаби Алонсо. Всегда держит игру под контролем. Очень рад что его подписали. Игра Маккалистера пока не так внушает оптимизм, но время покажет. Кажется что он часто спешит. В общем на данный момент единственный, кто точно будет в старте постоянно - Сабослай. Гравенберч, Джонс, Маккалистер, Эллиот будут бороться за оставшиеся 2 места в тройке полузащиты. Луиз хорош, Дарвин рвет и мечет, Салах на среднем уровне. В защите как обычно Матип и Гомез устраивают пожар на ровном месте. Без Конате и Ван Дайка очень сложно против прессингующих команд.
Собо вообще ни разу не как Хаби Алонсо, и даже не молодой Хаби. Венгр намного более атакующий игрок.
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Toni Montana
Ответ Квадрапул
Ну и циферки Трента: • 67 касаний; • 55/58 точных пасов (95%!!!); • 5 ключевых пасов!!!; • 6/7 точных длинных передач; • 1 созданный большой шанс; • 1 ассист. Провал, так провал. Это, кстати, только за первый тайм.
комментарий был про матч с ньюкаслом
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glavredaktor
Ответ nazar07
Что-то плохо мне с этих слов Клопа: " Не было больших игроков последних лет, но всё было хорошо ". Похоже ФСГ объяснили ему политику партии и государства, а конкретно если за Салаха дадут очень много его продадут. Вот Клоп и говорит: без Ван Дейка, Фабы, Хендо и Милнера обошлись, значит и без Мо будем играть.
Клопп имел ввиду "лидеров". Хендо Милнер и Ван Дейк именно лидеры на поле.
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Бондарев Олег
Ответ vladimir.kostrichko
Честно говоря не ожидал от него такого.... Надеюсь снялось проклятие 8-ого номера... Кейта даже близко не провел 1 матч какие Собо провел... Думаю если так продолжит,то и капитанство должны дать.
Ну уж не сглазьте ))) Да и рано для таких авансов всё же. Хотя приятно радует, не скрою, Собо. )
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vladimir.kostrichko
Ответ aseke
Собослаи приятное открытие для меня, отличный игрок, ведет игру.
Честно говоря не ожидал от него такого....
Надеюсь снялось проклятие 8-ого номера...
Кейта даже близко не провел 1 матч какие Собо провел...
Думаю если так продолжит,то и капитанство должны дать.
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Red_Old_Scull
Боги футбола
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nazar07
Что-то плохо мне с этих слов Клопа: " Не было больших игроков последних лет, но всё было хорошо ". Похоже ФСГ объяснили ему политику партии и государства, а конкретно если за Салаха дадут очень много его продадут. Вот Клоп и говорит: без Ван Дейка, Фабы, Хендо и Милнера обошлись, значит и без Мо будем играть.
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liverpool and barcelona fan
Начало неплохое. Куда лучше прошлого сезона. Но дальше больше. Сейчас начнется период по 2 матча в неделю.
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