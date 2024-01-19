Джордан Хендерсон: «С грустью сообщаю об уходе из «Аль-Иттифака». Непростое решение, но так будет лучше для меня и семьи»

Теги высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттихад Джидда Футбол

Джордан Хендерсон прокомментировал уход из «Аль-Иттифака».

В четверг саудовский клуб и английский хавбек расторгли контракт.

«С грустью сообщаю, что немедленно покидаю «Аль-Иттифак». Это было непростое решение, но, считаю, так будет лучше для меня и моей семьи.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить клуб и болельщиков за поддержку, которую они мне оказывали на протяжении всего времени здесь. Я действительно почувствовал любовь с первого дня.

Буду продолжать следить за вами и надеяться на ваш успех. Удачи вам в будущем», – написал хавбек, перешедший в «Аякс», в соцсетях.

Хендерсон сбежал из СА в «Аякс». Ушел еще и от налогов: при возврате в АПЛ потерял бы 8 млн фунтов

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11 комментариев
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Лицемер
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Ответ Yakub_Yar
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Даже не открывая знал, что там будет )
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С грустью и полными карманами денег сообщаю…
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Быстро из "топ" чемпионата начали бежать что то...
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Ничего удивительного, что первым не выдержал англикашка. Они те ещё домоседы, очень плохо адаптируются к другим культурам.
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Ответ alexmixer9
Быстро из "топ" чемпионата начали бежать что то...
Кто ещё?
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