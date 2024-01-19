Джордан Хендерсон: «С грустью сообщаю об уходе из «Аль-Иттифака». Непростое решение, но так будет лучше для меня и семьи»
Джордан Хендерсон прокомментировал уход из «Аль-Иттифака».
В четверг саудовский клуб и английский хавбек расторгли контракт.
«С грустью сообщаю, что немедленно покидаю «Аль-Иттифак». Это было непростое решение, но, считаю, так будет лучше для меня и моей семьи.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить клуб и болельщиков за поддержку, которую они мне оказывали на протяжении всего времени здесь. Я действительно почувствовал любовь с первого дня.
Буду продолжать следить за вами и надеяться на ваш успех. Удачи вам в будущем», – написал хавбек, перешедший в «Аякс», в соцсетях.
Хендерсон сбежал из СА в «Аякс». Ушел еще и от налогов: при возврате в АПЛ потерял бы 8 млн фунтов