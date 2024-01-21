Криштиану Роналду: «Играть в Португалии нет смысла, это не рассматривается. Проведу в «Аль-Насре» этот год и следующий»
Криштиану Роналду заявил, что не собирается возвращаться в чемпионат Португалии.
Нападающий играл за «Спортинг» на старте карьеры.
– Играть в Португалии нет никакого смысла. Через несколько дней мне исполнится 39. Этот год и следующий я проведу в «Аль-Насре» – этого я хочу больше всего. Посмотрим, что произойдет, когда мне будет за 40.
Играть до 40 на таком уровне – большая цель. А потом, если все будет нормально, до 41, до 42... Мы не знаем. Но возможность выступлений в чемпионате Португалии не рассматривается.
– Но вы не перестали болеть за «Спортинг». У нынешнего «Спортинга» есть все для чемпионства?
– Посмотрим, все зависит от результатов. Я видел, что это организованная, крепкая команда с очень хорошим тренером, который знает, как руководить командой.
«Спортинг» играет в привлекательный футбол, который нравится болельщикам. Очень хочу, чтобы они продолжали в том же духе и стали чемпионами в этом году, – сказал Роналду.
Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили
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ничего не понимаешь
За Аль-Наср 108 игр 112 голов 24 голевые
За Аль-Иттихад 66 игр 53 гола 7 голевых
Просто машина, если СА такой топовый чемпионат, где ЗМ у этого Марроканского гения?:)