Криштиану Роналду: «Играть в Португалии нет смысла, это не рассматривается. Проведу в «Аль-Насре» этот год и следующий»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Португалия Спортинг высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду заявил, что не собирается возвращаться в чемпионат Португалии.

Нападающий играл за «Спортинг» на старте карьеры.

– Играть в Португалии нет никакого смысла. Через несколько дней мне исполнится 39. Этот год и следующий я проведу в «Аль-Насре» – этого я хочу больше всего. Посмотрим, что произойдет, когда мне будет за 40.

Играть до 40 на таком уровне – большая цель. А потом, если все будет нормально, до 41, до 42... Мы не знаем. Но возможность выступлений в чемпионате Португалии не рассматривается.

– Но вы не перестали болеть за «Спортинг». У нынешнего «Спортинга» есть все для чемпионства?

– Посмотрим, все зависит от результатов. Я видел, что это организованная, крепкая команда с очень хорошим тренером, который знает, как руководить командой.

«Спортинг» играет в привлекательный футбол, который нравится болельщикам. Очень хочу, чтобы они продолжали в том же духе и стали чемпионами в этом году, – сказал Роналду.

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили

Чемпионат СА лучше Лиги 1, горд обойти Холанда почти в 39, хочет играть еще 10 лет: Роналду на связи

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58 комментариев
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Зачем Рону куда-то уезжать? В его воображении гол есть гол, а в Португалии их забивать будет значительно труднее, чем в пустыне. В следующем году просто подкорректирует воображение и один свой гол в пустыне будет приравнивать к двум голам Холанда в АПЛ. А безумные мультиботные фанатики с пеной у рта поддержат. Делов-то)
+41
-13
+28
Ну в Португалии не наколотить мусорных 54 гола.
+48
-21
+27
Ответ Капибарбер
Кинул родину и свой родной клуб... Продался шейхам с потрохами 💯
Если бы перешел в Спортинг, то ты бы написал - пришел пенсионер разваливать команду, не прессингует, занимает место молодых талантов
+31
-7
+24
В Португалии раза в три сложнее, и раз в 100 менее выгодно. Логичный выбор )
+19
-3
+16
Ответ Леопардер
Зачем Рону куда-то уезжать? В его воображении гол есть гол, а в Португалии их забивать будет значительно труднее, чем в пустыне. В следующем году просто подкорректирует воображение и один свой гол в пустыне будет приравнивать к двум голам Холанда в АПЛ. А безумные мультиботные фанатики с пеной у рта поддержат. Делов-то)
Три гола с пенальти в пустыне >>> два гола в финале ЧМ

ничего не понимаешь
+10
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+10
Сильное заявление. Особенно после того, как Спортинг его послал.
+11
-2
+9
Ответ Дмитрий Якушевич
Если бы перешел в Спортинг, то ты бы написал - пришел пенсионер разваливать команду, не прессингует, занимает место молодых талантов
Он там с лавки вставать не будет. Какое ещё место займёт?
+5
0
+5
Ну давайте так. Никто в Португалии не сможет ему платить даже 30 лямов в год. А никто не станет работать за копейки, когда приносишь в несколько раз больше. Роналду всегда честен. Но куда ему до истинного каталонца, который выжал все соки из Барселоны, зная, что у клуба проблемы. Но не забывайте. Это же Роналду наёмник. А Месси за хлеб играл. И за банку Пепси.
+14
-9
+5
Почему Хамдалла не получал никаких наград?:)

За Аль-Наср 108 игр 112 голов 24 голевые
За Аль-Иттихад 66 игр 53 гола 7 голевых

Просто машина, если СА такой топовый чемпионат, где ЗМ у этого Марроканского гения?:)
+10
-5
+5
Чемпионат Португалии Кришу уже не по возрасту и не по зубам. Хорошо, когда человек трезво оценивает свои снизившиеся способности и возможности.
+5
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+4
Ответ Dexter Morgan
Роналду для Португалии и так делает всё. Прославляет страну.
известный и богатый
+3
0
+3
Дело не в деньгах или голах, а в репутации. Приехав на родину, есть огромный шанс, что те люди, которые его раньше боготворили, скажут, а король то голый…
+5
-2
+3
"Не имеет смысла"... ты это португальским пацанам скажи, где каждый третий в твоей майке ходит. Промолчал бы хоть из деликатности
+4
-2
+2
Ответ Dexter Morgan
И что? Все хотят выиграть ЧМ. Но Роналду никогда бы не получил ЗМ за 7 игр на ЧМ. Как ваш кумир. Роналду в этом фарсе не участвует.
заразился бредом... Рональду покусал? 🤔
+3
-1
+2
Ответ Vovker
Что-то у остальных не особо получается шакалить)
У остальных - это у кого? У Бенза, который приехал балду пинать и даже на матчи не выходит, или у травмированного Неймара, или у местных Аль Чурчхел и Аль Кебабов?
+2
0
+2
Ответ Vovker
Что-то у остальных не особо получается шакалить)
Почему не получается? Например, Митрович - 17 голов в 17 матчах.
+3
-1
+2
Переход Роналду в Спортинг когда ему будет 41-42, эдакая португальская версия Ковальчука перешедшего в хоккейный Спартак
+2
-1
+1
Ответ Vovker
Что-то у остальных не особо получается шакалить)
Скажи это Митровичу
+8
-7
+1
Нет смысла, на верблюдах легче стату шакалить.
+13
-12
+1
Тут такие все гениальные аналитики, так если там так Лего забивать, почему же Бензема скажем так жальжидкого , почему фирменн ничего не может, почему манэ не особо блещет? Или легко только Рону забивать ) вы такие все на самом деле «маленькие» люди , жалко вас
+1
0
+1
Зачем Рональду это всё? уже бы давно мог перейти в синематограф и составить достойную конкуренцию Били Херингтону, может быть там получилось стать первым, но в футболе навсегда останется вечно вторым))
+3
-2
+1
Ответ Dexter Morgan
Ты сначала добейся чего-то, чтобы про Роналду говорить.
А чего он добился?:)) И что у кринжа есть то, чего нет у меня?:))
+1
0
+1
Ответ Капибарбер
заразился бредом... Рональду покусал? 🤔
Не ожидал от него, что он такой лицемер:))
+1
-1
0
Ответ Dexter Morgan
И что? Все хотят выиграть ЧМ. Но Роналду никогда бы не получил ЗМ за 7 игр на ЧМ. Как ваш кумир. Роналду в этом фарсе не участвует.
Роналду получил ЗМ в 2014. Мюллео 3 раза продырявил его на турнире, выиграл ЧМ, а ЗМ отдали позорищу за вылет из группы:)))
+2
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Ответ rigobersong
А чего он добился?:)) И что у кринжа есть то, чего нет у меня?:))
Помимо всего прочего, он умный человек. На него равняются новые звёзды. Холанд, Мбаппе, Винисиус и все остальные. Включая методики тренировок и восстановления. А на Месси кто?
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Ответ Andrey Andreev
Есть такие, как Перишич и Калинич, готовые на старости помочь родному клубу за 1 евро, а есть такие самовлюблённые нарциссы как Роналду
про Месси забыл, тот даже уже не играя в Испании, еще соки тянет из Барселоны
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Ответ mbauer
"Не имеет смысла"... ты это португальским пацанам скажи, где каждый третий в твоей майке ходит. Промолчал бы хоть из деликатности
в том и дело, что за него сейчас болеет вся Португалия, а будет играть там - болельщики разделятся на своих и чужих
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Ответ MikhaL
Дело не в деньгах или голах, а в репутации. Приехав на родину, есть огромный шанс, что те люди, которые его раньше боготворили, скажут, а король то голый…
ну адекватные люди не скажут, потому что смотрели его матчи, когда он был на пике, и понимают его текущий возраст, ну а мессифаны они даже смотреть не будут, им некогда, надо комменты строчить про гениальность одного гения и бездарность всех остальных, так что он ничего не потеряет, кроме денег, но, видимо, их терять он и не хочет
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Ответ AF007
2002-2006 - бегунок, забивающий 5 голов за сезон 2014-2018 - замыкальщик, которого тащили за шкирку Модрич, Кроос, Каземиро, Бензема, Бэйл, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль 2018-2022 - замыкальщик, с треском спалившийся, что без Реала он никто 2022-2026 - замыкальщик, спрятавшийся в 161 лиге мира По итогу нормальным игроком криштик был всего 6 лет(( Очень-очень-очень мало по сравнению с первым игроком поколения((
Ты не заслужил иметь целые две руки. И одной не заслужил.
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
В Португалии раза в три сложнее, и раз в 100 менее выгодно. Логичный выбор )
Серьезно? В три раза? Это в лиге, где регулярно деревянные Басы Досты рекорды результативности показывают?
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