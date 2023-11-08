Фернанду Сантуш: «Роналду – лучший футболист в истории. У кого больше голов и рекордов? Криштиану выиграл все и вся – в Испании, Англии, Италии и со сборной»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Спортинг Пеле Эйсебио высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фернанду Сантуш Футбол

Фернанду Сантуш назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

– Лучшим в мире для меня был вот этот (показывает на фотографию Роналду в «Спортинге» – Sports.ru). В 19 лет он был моим игроком в «Спортинге». И вот он уже с Кубком Европы в составе сборной Португалии.

– Неизбежный выбор?

– Неизбежный. Он лучший игрок в истории. Для меня он лучший, и я всегда говорил это как тренер сборной, хотя многие со мной не соглашались. Можно в большей или меньше степени любить его стиль игры. Гениев нельзя сравнивать.

Но, помимо его великих качеств, за него говорят цифры. Кто, индивидуально или коллективно, имеет больше рекордов, больше голов и больше матчей за сборную? Он выигрывал в Испании, выигрывал в Англии, выигрывал в Италии, выигрывал за сборную, у него два трофея со сборной.

Он выиграл все и вся. Так что превзойти это невозможно. Он лучший игрок в мире. Я, который всегда любил Эйсебио и Пеле, не сомневаюсь, что Криштиану лучший в мире, – сказал бывший тренер сборной Португалии.

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96 комментариев

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cektor
выиграл все ? ЧМ?
он даже конкуренцию у Месси не выиграл
+96
-22
+74
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ТТД Бубнова
Ответ cektor
выиграл все ? ЧМ? он даже конкуренцию у Месси не выиграл
Когда говоришь про Криштика, ЧМ упоминать нельзя, это очень неудобно и не честно.
Был в тени Месси, сейчас в тени Талиски.
+71
-15
+56
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VERBLYUD
Рекордов у Месси больше, да и голов на топ уровне тоже.
Голы за Европейские клубы:
Месси - 704
Роналду - 701
Голы на крупных турнирах сборных:
Месси - 26
Роналду 22
+55
-14
+41
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VERBLYUD
Ответ ТТД Бубнова
Когда говоришь про Криштика, ЧМ упоминать нельзя, это очень неудобно и не честно. Был в тени Месси, сейчас в тени Талиски.
А ведь он правда в тени Талиски)) Кришти в этом сезоне - 21 гол, 4 с пенальти, Талиска в этом сезоне - 18 голов, 0 с пенальти)))

Кстати, из-за этого Талиску хотят убрать из команды))
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vincere
У Месси лучше стата по гол пас в том числе в среднем за игру; даже если брать голы в европейских лигах, то больше, чем у Роналду; больше трофеев, больше ЗМ и ЗБ; у него выше оценки на статистических порталах.
Но старый Сантуш о таком не знает.
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Квадратное личико
Ответ ТТД Бубнова
Когда говоришь про Криштика, ЧМ упоминать нельзя, это очень неудобно и не честно. Был в тени Месси, сейчас в тени Талиски.
Смешнейшее событие в многолетней истории двуличия его фанов - это когда в 2013 году они вопили на весь мир, что его голы в СТЫКОВЫХ матчах отбора к чемпионату мира - намного важнее требла Рибери, а теперь точно так же вопили на весь мир, что требл Холанда намного важнее 10 очков по гол+пас чемпиона мира Месси 🤣😂🤣
+21
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Рэдклифф, Сыр Жим
"У кого больше голов и рекордов" - отличный аргумент.

То есть у всех кто играет ближе к центру поля и своим воротам аля Неста или Макелеле нет шансов стать лучшими?

Ну чем ничтожный Макелеле лучше Лорда Бендтнера "Сколька галоф забил аааа?"

Когда у Роналду было меньше голов чем у Пеле все кидались тряпками что типа Пеле играл где-то во дворе и набивал стату. Теперь Рончик делает тоже самое и уже никто Пеле уже не предъявляет. Пеле теперь вообще в почёте, ведь пустынный его обошёл.

Успехи Роналду закончились в тот момент, когда он перестал выступать за лучшие с отрывом команды в лиге, где всегда была сильшейшая полузащита и крайки.
+18
-2
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Veles3101
Да кому нужен этот ЧМ. Всего то 8матчей. То ли дело Кубок Верблюда
+14
-1
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QWertY
Но у нашего Кришти 0 голов в плоффе ЧМ(
+19
-8
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АРХАТ
Лигу Наций называть трофеем неуважительно по отношению к Евро и ЧМ. Это товарищеский турнир, не более того.
Я не помню кто её брал и даже запоминать не хочу. А Евро и ЧМ глубоко в памяти
+13
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Отец Абду
Ответ 97 недостаточно
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Это типа у Лаутаро больше титула ЧМ, чем Португалия за всю историю?:)
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TheFrosty
Старый живет в альтернативной реальности где Чемпионата Мира не существует.
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Ken10
Фернанду Сантуш: «Чемпионат мира? Не, не слышал»
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ТТД Бубнова
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Леао 10 минут в плей-офф ЧМ 1 гол
Криштик 5 ЧМ 0 голов
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Greatest Of All Time
Ответ Ярослав Цыбуля
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За клуб можно сравнивать, а вот за сборную нет. Ведь один за Европейскую сборную выступает, а другой за ЮМ.

А за клуб можно сравнить, ведь оба играли за Европейский клубы.
По этому сравните голы за Европейские клубы и победителем будет Месси, хотя он даже не ЦН.
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Вальдано
Вообще, Сантуш, достоин уважения хотя бы за то, что сказал, что это только его мнение и многие с ним не согласны. От местных любителей балласта этого не дождешься и своё мнение они выдают за вселенскую истину. Поэтому они и не пользуются уважением. Поэтому и скрины про их болтовню перед ЧМ становятся всеобщим достоянием. После чего над ними хочется только смеяться. Сантуш не побоялся оставить "лучшего" на скамейке в игре с Марокко. Единственное, что он не сделал в том матче и это было его ошибкой - не заставил себя не выпускать его на второй тайм. Того, глядишь, и прошли бы несчастную Марокко.. Судьба..
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atomio
"лучший в истории, но на важные матчи в плэйке ЧМ лучше пусть посидит на лавке. ну, вы сами понимаете..." сказал Сантуш
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Oleg
Если судить по бреду Сантуша, то Левандовски более великий чем Марадона, ведь у поляка рекордов больше и статистика лучше.
Или тот же Ковачич более великий чем Мальдини)
Мальдини показал себя лишь в Милане, а Ковачич ЛЧ брал с разными клубами.

Сам то роналду и его фан база не прочь транслировать этот бред, правда состоятельности в этом нет.
Голы не должны идти отдельно, они должны приносить самые значимые трофеи, включая самый ценный в истории спорта ФИФА ЧМ.
Когда великий игрок не достигает вершины - ЧМ, то он в истории на ступень ниже величайших, которые коронованы Кубком Мира.
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Blaumerc
опять этот португалец хвалит Роналду, хотя стоп...
а если честно, доводы этого бывшего тренера Роналду, похожи на те что здесь пишут его персофаны.
у кого больше всех голов, тот и лучший по мнению глоров.
Месси, вот кто выиграл все возможные турниры в своей карьере. и он по праву считается лучшим в истории.
но португалец, тренер Роналду по другому и не мог сказать.
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Adrenaline Z
роналду никогда не выигрывал олимпиады и чемпионат мира. где он лучший?
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blaugrana_man
Ответ 97 недостаточно
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Бич плиз, у Франко Армани и Адиля Рами титулов ЧМ больше, чем у Криштиануса(
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Greatest Of All Time
Ответ Moscwow
Че там по голам в плей-офф Лч?😂 ах да, это же не топ-уровень
А можно всех клубы в плей кому он забил.
А то я недавно читал, что рюналду в плей-офф ЛЧ , 70% голов забил Средним и карликам в плей-офф ЛЧ.
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Oleg
Ответ Ярослав Цыбуля
Мы говорим сейчас про стадии. Лео в решающих стадиях теряется. Это факт, и всегда там было. Кроме пенальти на ЧМ Зато всегда забивает пачками Леванте и прочим. Но вы пишите, что только КР забивает карликам
Реал в шоке)
Оказывается в 1/2 с теми голами Лео потерялся🤣
МЮ в шоке, оказывается голы в финалах не Месси забил а его фантом🤣
И тд.
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Станислав Л
Ответ Moscwow
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или первый игрок в истории, который забивал на всех стадиях в рамках одного ЧМ: на групповом этапе, в 1/8 финала, в ¼ финала, полуфинале и финале.
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ТТД Бубнова
Ответ Нефанатик
С Месси было точно так же, до тех пор пока ФИФА не подарили ему этот чемпионат с рекордным количеством пенальти
Приведи хоть один левый пенальти? Кроме пенальти Польше, который он не забил
Ты сам то вообще веришь в то, что пишешь?🤦‍♂️
А то, что УЕФА дарила цацки для Криштика, ты промолчишь?
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