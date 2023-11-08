Фернанду Сантуш: «Роналду – лучший футболист в истории. У кого больше голов и рекордов? Криштиану выиграл все и вся – в Испании, Англии, Италии и со сборной»

Фернанду Сантуш назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

– Лучшим в мире для меня был вот этот (показывает на фотографию в «Спортинге» – Sports.ru). В 19 лет он был моим игроком в «Спортинге». И вот он уже с Кубком Европы в составе сборной Португалии.

– Неизбежный выбор?

– Неизбежный. Он лучший игрок в истории. Для меня он лучший, и я всегда говорил это как тренер сборной, хотя многие со мной не соглашались. Можно в большей или меньше степени любить его стиль игры. Гениев нельзя сравнивать.

Но, помимо его великих качеств, за него говорят цифры. Кто, индивидуально или коллективно, имеет больше рекордов, больше голов и больше матчей за сборную? Он выигрывал в Испании, выигрывал в Англии, выигрывал в Италии, выигрывал за сборную, у него два трофея со сборной.

Он выиграл все и вся. Так что превзойти это невозможно. Он лучший игрок в мире. Я, который всегда любил Эйсебио и Пеле, не сомневаюсь, что Криштиану лучший в мире, – сказал бывший тренер сборной .

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