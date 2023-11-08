Фернанду Сантуш: «Роналду – лучший футболист в истории. У кого больше голов и рекордов? Криштиану выиграл все и вся – в Испании, Англии, Италии и со сборной»
Фернанду Сантуш назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.
– Лучшим в мире для меня был вот этот (показывает на фотографию Роналду в «Спортинге» – Sports.ru). В 19 лет он был моим игроком в «Спортинге». И вот он уже с Кубком Европы в составе сборной Португалии.
– Неизбежный выбор?
– Неизбежный. Он лучший игрок в истории. Для меня он лучший, и я всегда говорил это как тренер сборной, хотя многие со мной не соглашались. Можно в большей или меньше степени любить его стиль игры. Гениев нельзя сравнивать.
Но, помимо его великих качеств, за него говорят цифры. Кто, индивидуально или коллективно, имеет больше рекордов, больше голов и больше матчей за сборную? Он выигрывал в Испании, выигрывал в Англии, выигрывал в Италии, выигрывал за сборную, у него два трофея со сборной.
Он выиграл все и вся. Так что превзойти это невозможно. Он лучший игрок в мире. Я, который всегда любил Эйсебио и Пеле, не сомневаюсь, что Криштиану лучший в мире, – сказал бывший тренер сборной Португалии.
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он даже конкуренцию у Месси не выиграл
Был в тени Месси, сейчас в тени Талиски.
Голы за Европейские клубы:
Месси - 704
Роналду - 701
Голы на крупных турнирах сборных:
Месси - 26
Роналду 22
Кстати, из-за этого Талиску хотят убрать из команды))
Но старый Сантуш о таком не знает.
То есть у всех кто играет ближе к центру поля и своим воротам аля Неста или Макелеле нет шансов стать лучшими?
Ну чем ничтожный Макелеле лучше Лорда Бендтнера "Сколька галоф забил аааа?"
Когда у Роналду было меньше голов чем у Пеле все кидались тряпками что типа Пеле играл где-то во дворе и набивал стату. Теперь Рончик делает тоже самое и уже никто Пеле уже не предъявляет. Пеле теперь вообще в почёте, ведь пустынный его обошёл.
Успехи Роналду закончились в тот момент, когда он перестал выступать за лучшие с отрывом команды в лиге, где всегда была сильшейшая полузащита и крайки.
Я не помню кто её брал и даже запоминать не хочу. А Евро и ЧМ глубоко в памяти
Криштик 5 ЧМ 0 голов
А за клуб можно сравнить, ведь оба играли за Европейский клубы.
По этому сравните голы за Европейские клубы и победителем будет Месси, хотя он даже не ЦН.
Или тот же Ковачич более великий чем Мальдини)
Мальдини показал себя лишь в Милане, а Ковачич ЛЧ брал с разными клубами.
Сам то роналду и его фан база не прочь транслировать этот бред, правда состоятельности в этом нет.
Голы не должны идти отдельно, они должны приносить самые значимые трофеи, включая самый ценный в истории спорта ФИФА ЧМ.
Когда великий игрок не достигает вершины - ЧМ, то он в истории на ступень ниже величайших, которые коронованы Кубком Мира.
а если честно, доводы этого бывшего тренера Роналду, похожи на те что здесь пишут его персофаны.
у кого больше всех голов, тот и лучший по мнению глоров.
Месси, вот кто выиграл все возможные турниры в своей карьере. и он по праву считается лучшим в истории.
но португалец, тренер Роналду по другому и не мог сказать.
А то я недавно читал, что рюналду в плей-офф ЛЧ , 70% голов забил Средним и карликам в плей-офф ЛЧ.
Оказывается в 1/2 с теми голами Лео потерялся🤣
МЮ в шоке, оказывается голы в финалах не Месси забил а его фантом🤣
И тд.
Ты сам то вообще веришь в то, что пишешь?🤦♂️
А то, что УЕФА дарила цацки для Криштика, ты промолчишь?