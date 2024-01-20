Федотов о Круговом: «Надеемся, найдем компромисс и сработаем вместе на благо российского футбола. Не тот случай, чтобы углубляться в конфронтацию»

Владимир Федотов высказался о трансфере Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

– Тема этой недели – переход Кругового в ЦСКА. Есть инсайды, что армейский клуб может забрать его в аренду сейчас. Вы уже общались с ним лично, что-то обсуждали?

– Общались, вели диалог. Надеемся, что найдем компромисс и сработаем все вместе на благо российского футбола.

Это не тот случай, чтобы углубляться в конфронтацию, – сказал главный тренер ЦСКА Федотов.

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