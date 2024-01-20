Федотов о Круговом: «Надеемся, найдем компромисс и сработаем вместе на благо российского футбола. Не тот случай, чтобы углубляться в конфронтацию»
Владимир Федотов высказался о трансфере Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.
– Тема этой недели – переход Кругового в ЦСКА. Есть инсайды, что армейский клуб может забрать его в аренду сейчас. Вы уже общались с ним лично, что-то обсуждали?
– Общались, вели диалог. Надеемся, что найдем компромисс и сработаем все вместе на благо российского футбола.
Это не тот случай, чтобы углубляться в конфронтацию, – сказал главный тренер ЦСКА Федотов.
У «Зенита» почти не осталось сильных россиян. Впереди перестройка
У «Зенита» с ЦСКА был пакт о ненападении – похоже, он себя изжил
И это всё про обычного паспортиста,особо ничем не выделяющегося.
А ведь он даже успел на сборы с главной командой улететь.То есть, морочил голову всем в Зените до последнего,пока цска не объявил о его переходе.Сказал бы заранее,что уходит,чтобы не рассчитывали на него.Ведь аргументы его ,мне лично,вполне понятны:
1.Бороться за места с 5 по 8 интереснее,чем за чемпионство
2.Лучше быть первым парнем на деревне,чем пытаться конкурировать с мастерами-чемпионами
3.Комфортнее быть в чужом городе и чужой команде ,чем дома
4. Зарабатывать меньше ,чем раньше ,за ту же работу-это новый опыт,обязательно надо попробовать.Ведь про то,что футбольный век короток и надо заработать на всю оставшуюся жизнь,говорят пессимисты
5.Количество зрителей ,посещающих домашние игры цска ,значительно меньше,чем количество зрителей на домашних играх Зенита.Меньше давление и ответственность,проше играть
Вперёд ,Данил,удачи тебе на новом месте.
Круговой должен был 18 месяцев назад рассказать, что агент ищет ему команду?-Да,с точки зрения уважения к родной команде.Всегда тяжелее работать на тренировках,где надо доказывать,а легче бежать туда,где проще.
Замену подыскать во время начавшейся предсезонной подготовки?Замену подыскать,когда потенциальные продавцы ( дураков мало) понимают,что у Зенита остался ОДИН левый защитник( которому уже 30 лет )и поэтому ценник можно хорошо подзарядить?
у Круга в календарном 2023 году сыграно более 1500 минут, то есть грубо говоря 15 полных матчей!
Круговой: 100 рублей...
Федотов: нет, для полного счастья, на всю жизнь?
Круговой: задумался, с сожалением отрываясь от бутерброда... - 6400
Федотов: на тебе 50000 и переходи в ЦСКА...
Я, например, в принципе готов уйти с тем же объёмом за меньшие деньги к другому, если мой нынешний чокнутый, к примеру, и запарил своими выходками, а на новом месте главный - обычный чел.
Но понятно, что уходит играть в команду, где у него вообще нет профильного конкурента. В нынешнем шансов на основу нет, а там все шансы. Потому и уходит на повышение объёма игры.
Очень много же.
А если население сравнить?