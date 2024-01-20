Федотов о Круговом: «Надеемся, найдем компромисс и сработаем вместе на благо российского футбола. Не тот случай, чтобы углубляться в конфронтацию»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ Данил Круговой Футбол

Владимир Федотов высказался о трансфере Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

– Тема этой недели – переход Кругового в ЦСКА. Есть инсайды, что армейский клуб может забрать его в аренду сейчас. Вы уже общались с ним лично, что-то обсуждали?

– Общались, вели диалог. Надеемся, что найдем компромисс и сработаем все вместе на благо российского футбола.

Это не тот случай, чтобы углубляться в конфронтацию, – сказал главный тренер ЦСКА Федотов.

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51 комментарий
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Ответ Борис Борисович
Слишком много стало Кругового последнюю неделю.За всю его карьеру столько о нём не писали.Явный перебор,считаю. И это всё про обычного паспортиста,особо ничем не выделяющегося. А ведь он даже успел на сборы с главной командой улететь.То есть, морочил голову всем в Зените до последнего,пока цска не объявил о его переходе.Сказал бы заранее,что уходит,чтобы не рассчитывали на него.Ведь аргументы его ,мне лично,вполне понятны: 1.Бороться за места с 5 по 8 интереснее,чем за чемпионство 2.Лучше быть первым парнем на деревне,чем пытаться конкурировать с мастерами-чемпионами 3.Комфортнее быть в чужом городе и чужой команде ,чем дома 4. Зарабатывать меньше ,чем раньше ,за ту же работу-это новый опыт,обязательно надо попробовать.Ведь про то,что футбольный век короток и надо заработать на всю оставшуюся жизнь,говорят пессимисты 5.Количество зрителей ,посещающих домашние игры цска ,значительно меньше,чем количество зрителей на домашних играх Зенита.Меньше давление и ответственность,проше играть Вперёд ,Данил,удачи тебе на новом месте.
Вообще-то Круговой начал вести переговоры после НГ. А сегодня какое число? Ничего и никому он не морочил. Имеют права игроки начинать переговоры с другими клубами за полгода до окончания контракта. И что плохого в его желании играть, а не сидеть на лавке? Тем более уйдя на меньшие деньги.
+41
-11
+30
Ответ Новый тренер ФК Спартак
бедный зенит без соли доедает
Хорошо,что спартак богатый.Наберёт опять пучок мукунку и всяких алешандре,вроде и денег потратит и людей много,а в итоге пятое место.
+31
-4
+27
Самое лучшее решение, выкупить Кругового за разумные деньги. Коням игрок, а Зенит немножко заработает. Зачем Зениту Круговой, которому ещё надо платить не самую маленькую з.плату? И всем было бы хорошо.
+21
-3
+18
Ответ Сергей Фетисов
В питере на футбол на кого кроме Зенита ходить?В Москве выбор большой 5 команд.Вот и посчитай на досуге.Кузяев тоже уехал.чтобы понять .чего он стоит.Круговой тоже наверное хочет выйти на другой уровень.Семак не даст кроме вратарей играть постоянно в основе.А выходить на 5-15 минут...
Можно по подробнее про новый уровень игрока, который переходит из команды чемпиона, в команду, которая борется за тройку в лучшем случае... Да и какая разница Круговому сколько в Москве команд, если трибуны практически всегда полупустые? По сути всё сводится к одному, Круговой в сильной команде, в хорошей конкуренции полностью проиграл место в составе, вот и всё. Ушёл в команду с конкуренцией по проще,чтобы хоть иногда проходить в состав,остальное сказки и фантазии.... Ну а Зенит 2,это хороший способ для Зенита вытащить за него деньги хоть какие-то и не платить ЗП. Зенит имеет на это полное право, ровно такое же, как и то, что Круговой мог законно вести переговоры за 6 месяцев до истечения контракта
+13
-5
+8
Ответ Faust Doc
Комментарий скрыт
Вы уже в пути?)
+8
0
+8
Слишком много стало Кругового последнюю неделю.За всю его карьеру столько о нём не писали.Явный перебор,считаю.
И это всё про обычного паспортиста,особо ничем не выделяющегося.
А ведь он даже успел на сборы с главной командой улететь.То есть, морочил голову всем в Зените до последнего,пока цска не объявил о его переходе.Сказал бы заранее,что уходит,чтобы не рассчитывали на него.Ведь аргументы его ,мне лично,вполне понятны:
1.Бороться за места с 5 по 8 интереснее,чем за чемпионство
2.Лучше быть первым парнем на деревне,чем пытаться конкурировать с мастерами-чемпионами
3.Комфортнее быть в чужом городе и чужой команде ,чем дома
4. Зарабатывать меньше ,чем раньше ,за ту же работу-это новый опыт,обязательно надо попробовать.Ведь про то,что футбольный век короток и надо заработать на всю оставшуюся жизнь,говорят пессимисты
5.Количество зрителей ,посещающих домашние игры цска ,значительно меньше,чем количество зрителей на домашних играх Зенита.Меньше давление и ответственность,проше играть
Вперёд ,Данил,удачи тебе на новом месте.
+40
-34
+6
Ответ Michael Scott
Можно ли себе представить, чтобы Гвардиола, Клопп или Почеттино руководствовались при обсуждении клубных трансферов "благом всего английского футбола" ?
Гвардиола, Клопп, Почеттино являются Англичанами ? Так с какого перепуга они должны руководствоваться о благе английского футбола ?
+11
-5
+6
Ответ Faust Doc
Комментарий скрыт
Да без проблем. Миллион-полтора за аренду - и он ваш хоть завтра.
+6
-1
+5
Ответ Ковид 07.10.52
Столько народища работает на благо российского футбола, а результат : чемпион страны - клуб бразильский.
ну бразильский все-таки лучше чем бромантановый
+4
-1
+3
Ответ Чебурашка от Гены
Что мог сказать руководству Зенита Круговой, когда ничего ещё ясно небыло? А то, о чем думает Круговой, это его дело. Я, не знаю, имеет ли право агент с кем нибудь общаться по игроку, но так думаю, имеет. Круговой должен был 18 месяцев назад рассказать, что агент ищет ему команду? Мысли, возможно были и давно. Но он всё сделал по закону. Никто на него особо и не рассчитывал. только как на игрока ротации.
Никто не рассчитывал?Реакция клуба говорит об обратном,говорит о том,что клуб не доволен тем,как этот уход произошёл.А ничего,что в Зените ,кроме Сантоса,левых защитников больше нет?Ничего,что с уходом Кругового теряется важная опция перевода Сантоса в центр, с выходом Кругового на этот фланг?Ничего,что сам Круговой говорил,что в этом году у него времени было больше,чем ранее?
Круговой должен был 18 месяцев назад рассказать, что агент ищет ему команду?-Да,с точки зрения уважения к родной команде.Всегда тяжелее работать на тренировках,где надо доказывать,а легче бежать туда,где проще.
+6
-3
+3
Ответ Michael Scott
Можно ли себе представить, чтобы Грэм Поттер или Лэмпард руководствовались при обсуждении клубных трансферов "благом всего английского футбола" ?
Вполне себе можно представить, вам для этого требуется разрешение ?
+6
-4
+2
Скажи Бабаеву, что коробка из под ксерокса решит все вопросы и сработает на благо российскому футболу. Услышишь много жизнеутверждающего в свой адрес, дядя-физрук.
+2
0
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Ну раз так нужен клубу, зачем отправлять в Зенит 2? Круговой не подгадил Зениту. Контракт то с лета 2024 .За это время можно и замену подыскать и впереди летнее ТО.
Немотивированный игрок,который уже в другом клубе мысленно, не нуженСмысл ему пластаться ,идти в стыки с риском получения травмы,когда его новый тренер в новой команде ждёт?.Ещё раз повторяю про " не подгадил",реакция клуба и есть ответ подгадил или нет.
Замену подыскать во время начавшейся предсезонной подготовки?Замену подыскать,когда потенциальные продавцы ( дураков мало) понимают,что у Зенита остался ОДИН левый защитник( которому уже 30 лет )и поэтому ценник можно хорошо подзарядить?
+4
-2
+2
Ответ Сергей Фетисов
В питере на футбол на кого кроме Зенита ходить?В Москве выбор большой 5 команд.Вот и посчитай на досуге.Кузяев тоже уехал.чтобы понять .чего он стоит.Круговой тоже наверное хочет выйти на другой уровень.Семак не даст кроме вратарей играть постоянно в основе.А выходить на 5-15 минут...
к чему враньё?
у Круга в календарном 2023 году сыграно более 1500 минут, то есть грубо говоря 15 полных матчей!
+4
-2
+2
с Семаком надо разговаривать, а не с ним.
+2
-1
+1
Ответ analogia
Гвардиола, Клопп, Почеттино являются Англичанами ? Так с какого перепуга они должны руководствоваться о благе английского футбола ?
Можно ли себе представить, чтобы Грэм Поттер или Лэмпард руководствовались при обсуждении клубных трансферов "благом всего английского футбола" ?
+9
-8
+1
Федотов: сколько тебе надо денег для счастья?
Круговой: 100 рублей...
Федотов: нет, для полного счастья, на всю жизнь?
Круговой: задумался, с сожалением отрываясь от бутерброда... - 6400
Федотов: на тебе 50000 и переходи в ЦСКА...
+3
-2
+1
Ответ Светлана Агейкина
Опять меня обвиняете, может передохнёте? 😆 Если досталось ЦСКА, значит клуб сам виноват, а если у Зенита что-то не так, то другие его обижают. Вот ваша логика. Круговой скрыл, а Марио что сделал, или он промолчал, наверно, потому что русский не знает. Реагируете бурно, потому что противно вам. Летом были такие же эмоции.
Уважающий себя человек всегда аргументирует свою позицию. А хейт ради хейта, это для инфантильных школьников.
+1
0
+1
Ответ Борис Борисович
Переговоры велись,со слов Кругового ,18 месяцев.Именно морочил,до последнего.Знай тренер и спортивный отдел,что он уходит,искали бы на его место человека,не брали бы его на сбор первый.Поэтому и реакция от клуба такая. Кто сказал,что он там играть будет?В контракте ему это прописали? Пойдешь за меньшие деньги ,с тем же объёмом работы,к другому работодателю?
Так он же не сейчас уходит, а через полгода. Контракт тогда и заканчивается. 18 месяцев он же с Зенитом вёл переговоры о продлении, но значит, не добился, чего хотел. С ЦСКА то он быстро договорился. Реакция клуба неадекватная, не футбольная, женская, как у разведенки.

Я, например, в принципе готов уйти с тем же объёмом за меньшие деньги к другому, если мой нынешний чокнутый, к примеру, и запарил своими выходками, а на новом месте главный - обычный чел.
Но понятно, что уходит играть в команду, где у него вообще нет профильного конкурента. В нынешнем шансов на основу нет, а там все шансы. Потому и уходит на повышение объёма игры.
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+1
Зенит может в отместку подписать Щенникова и расторгнуть контракт Кругового.
+1
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+1
Ответ Сергей Фетисов
В питере на футбол на кого кроме Зенита ходить?В Москве выбор большой 5 команд.Вот и посчитай на досуге.Кузяев тоже уехал.чтобы понять .чего он стоит.Круговой тоже наверное хочет выйти на другой уровень.Семак не даст кроме вратарей играть постоянно в основе.А выходить на 5-15 минут...
Хм, почему же 5? Химки, Торпедо, Звезда, Красная Пресня......
Очень много же.
А если население сравнить?
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Ответ Борис Борисович
Слишком много стало Кругового последнюю неделю.За всю его карьеру столько о нём не писали.Явный перебор,считаю. И это всё про обычного паспортиста,особо ничем не выделяющегося. А ведь он даже успел на сборы с главной командой улететь.То есть, морочил голову всем в Зените до последнего,пока цска не объявил о его переходе.Сказал бы заранее,что уходит,чтобы не рассчитывали на него.Ведь аргументы его ,мне лично,вполне понятны: 1.Бороться за места с 5 по 8 интереснее,чем за чемпионство 2.Лучше быть первым парнем на деревне,чем пытаться конкурировать с мастерами-чемпионами 3.Комфортнее быть в чужом городе и чужой команде ,чем дома 4. Зарабатывать меньше ,чем раньше ,за ту же работу-это новый опыт,обязательно надо попробовать.Ведь про то,что футбольный век короток и надо заработать на всю оставшуюся жизнь,говорят пессимисты 5.Количество зрителей ,посещающих домашние игры цска ,значительно меньше,чем количество зрителей на домашних играх Зенита.Меньше давление и ответственность,проше играть Вперёд ,Данил,удачи тебе на новом месте.
Супер! Лучше не скажешь.
+4
-4
0
Ответ Светлана Агейкина
Понятно, Круговой оставил-подставил родной клуб, потерялась важная опция, порешал всё за спиной. А когда происходили события Марио-ЦСКА-Зенит вас всё устраивало. Как же так? Надо полагать, когда кто-то предаёт другой родной клуб, не его величество Зенит, и теряется важная опция у кого-то другого - это так и надо, тут вам аргументация Марио понятна 👍
А для Фернандеса цска родной клуб?А я думал,он бразилец.События,говорите?!Мне лично Фернандес в Зените не нужен и я не понимаю,для какой цели брали год не игравшего,тридцатилетнего футболиста,лучшие годы которого позади.Про здоровьё-травмы говорить не буду,т.к. желаю футболистам всем здоровья крепкого.
+4
-4
0
Ответ Dmitry_1986
Можно по подробнее про новый уровень игрока, который переходит из команды чемпиона, в команду, которая борется за тройку в лучшем случае... Да и какая разница Круговому сколько в Москве команд, если трибуны практически всегда полупустые? По сути всё сводится к одному, Круговой в сильной команде, в хорошей конкуренции полностью проиграл место в составе, вот и всё. Ушёл в команду с конкуренцией по проще,чтобы хоть иногда проходить в состав,остальное сказки и фантазии.... Ну а Зенит 2,это хороший способ для Зенита вытащить за него деньги хоть какие-то и не платить ЗП. Зенит имеет на это полное право, ровно такое же, как и то, что Круговой мог законно вести переговоры за 6 месяцев до истечения контракта
Зенит 2 - это же фарм, он же не заплатит самому себе за переход, и зарплату Круговому новую не назначит, какая была в Зените, такую и будет получать. Вытащить за него деньги и сэкономить на зарплате - отдать его в аренду в другой клуб, а не в свой фарм.
0
0
0
Ну, если ЦСКА не хочет проблем со своими игроками с истекающим контрактом, а такие есть у ЦСКА и неплохие игроки, то в их интересах сделать все красиво в этой истории. Я имею ввиду по отношению к Зениту. Зачем им Зенит, который в любой момент с его бюджетом, может попробовать увести игрока из под носа, предложив больше. Если захочет, конечно.
+2
-2
0
Ответ Борис Борисович
А для Фернандеса цска родной клуб?А я думал,он бразилец.События,говорите?!Мне лично Фернандес в Зените не нужен и я не понимаю,для какой цели брали год не игравшего,тридцатилетнего футболиста,лучшие годы которого позади.Про здоровьё-травмы говорить не буду,т.к. желаю футболистам всем здоровья крепкого.
И мне лично Круговой, ещё не определилась, нужен или нет в команде 😆. И серьёзно, достаточно мутное от него впечатление как от футболиста. Неосновательный он что ли какой-то. И я так и поняла, что всё рассматриваете в отношении полезности вам и клубу вашему, а на вторую сторону не смотрите. И вот уж совсем не верю, когда говорите, что не знаете, что ЦСКА для Марио значил и наоборот. Хотя такое вполне может быть, если для вас существует только один клуб, а больше не уважаете никого.
0
0
0
Ответ Сергей Фетисов
В питере на футбол на кого кроме Зенита ходить?В Москве выбор большой 5 команд.Вот и посчитай на досуге.Кузяев тоже уехал.чтобы понять .чего он стоит.Круговой тоже наверное хочет выйти на другой уровень.Семак не даст кроме вратарей играть постоянно в основе.А выходить на 5-15 минут...
считали уже много раз... каждый раз получается, что на все московские 5 вместе взятые ходят меньше, чем на Зенит
0
0
0
Ответ Светлана Агейкина
Понятно, Круговой оставил-подставил родной клуб, потерялась важная опция, порешал всё за спиной. А когда происходили события Марио-ЦСКА-Зенит вас всё устраивало. Как же так? Надо полагать, когда кто-то предаёт другой родной клуб, не его величество Зенит, и теряется важная опция у кого-то другого - это так и надо, тут вам аргументация Марио понятна 👍
Мадам, в своём стремлении похейтить Зенит вы валите все в одну кучу, не утруждая себя способностью объективной аргументации. В истории с Марио Зенит подписал игрока когда ЦСКА отказался от него полностью, не желая выкупить копеечный контракт. История с Круговым абсолютно другая, клуб пытался сохранить игрока. Факт отъезда игрока на сборы свидетельствует что игрок скрыл историю переговоров от клуба, а это моветон в приличном обществе.
+1
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0
Ответ Светлана Агейкина
И мне лично Круговой, ещё не определилась, нужен или нет в команде 😆. И серьёзно, достаточно мутное от него впечатление как от футболиста. Неосновательный он что ли какой-то. И я так и поняла, что всё рассматриваете в отношении полезности вам и клубу вашему, а на вторую сторону не смотрите. И вот уж совсем не верю, когда говорите, что не знаете, что ЦСКА для Марио значил и наоборот. Хотя такое вполне может быть, если для вас существует только один клуб, а больше не уважаете никого.
Мадам, рассуждайте лучше о фигурном катании, например, а не о сугубо мужском виде спорта - о футболе! Любая женщина, которая пытается что-то сказать на футбольную тему, выглядит всегда смешно и нелепо! Ну, надо это понять, в конце концов, и не позориться. )
0
0
0
Ответ Виталик Украинский
Мадам, в своём стремлении похейтить Зенит вы валите все в одну кучу, не утруждая себя способностью объективной аргументации. В истории с Марио Зенит подписал игрока когда ЦСКА отказался от него полностью, не желая выкупить копеечный контракт. История с Круговым абсолютно другая, клуб пытался сохранить игрока. Факт отъезда игрока на сборы свидетельствует что игрок скрыл историю переговоров от клуба, а это моветон в приличном обществе.
Опять меня обвиняете, может передохнёте? 😆 Если досталось ЦСКА, значит клуб сам виноват, а если у Зенита что-то не так, то другие его обижают. Вот ваша логика. Круговой скрыл, а Марио что сделал, или он промолчал, наверно, потому что русский не знает. Реагируете бурно, потому что противно вам. Летом были такие же эмоции.
0
0
0
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