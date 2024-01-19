Винисиус и Симеоне устроили перепалку во время матча. Тренеру «Атлетико» не понравилось, как игрок «Реала» праздновал гол Хоселу
Диего Симеоне и Винисиус Жуниор вступили в конфликт во время матча.
В игре 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» обыграл «Реал» (4:2).
По окончании основного времени, перед экстра-таймами, тренер «матрасников» и вингер «Реала» обменялись репликами. Симеоне не понравилось, как Винисиус праздновал гол Хоселу на 82-й минуте.
Представители обеих команд встали между спорящими, чтобы не дать конфликту развиться.
Фото: twitter.com/ESPNFC
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Скажи, почему, когда что-нибудь происходит, ты всегда оказываешься рядом?
Возьмёт Джуда Беллингем и Винисиуса.
Оба эффективны. Оба играют в одном клубе.
Но почему-то от одного исходит положительная аура, а второй только в разрезе конфликтов и негатива постоянного существует.