Винисиус и Симеоне устроили перепалку во время матча. Тренеру «Атлетико» не понравилось, как игрок «Реала» праздновал гол Хоселу

Диего Симеоне и Винисиус Жуниор вступили в конфликт во время матча.

В игре 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» обыграл «Реал» (4:2).

По окончании основного времени, перед экстра-таймами, тренер «матрасников» и вингер «Реала» обменялись репликами. Симеоне не понравилось, как Винисиус праздновал гол на 82-й минуте.

Представители обеих команд встали между спорящими, чтобы не дать конфликту развиться.

Фото: twitter.com/ESPNFC

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