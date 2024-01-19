Винисиус и Симеоне устроили перепалку во время матча. Тренеру «Атлетико» не понравилось, как игрок «Реала» праздновал гол Хоселу

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Диего Симеоне Хоселу Винисиус Жуниор Футбол

Диего Симеоне и Винисиус Жуниор вступили в конфликт во время матча.

В игре 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» обыграл «Реал» (4:2).

По окончании основного времени, перед экстра-таймами, тренер «матрасников» и вингер «Реала» обменялись репликами. Симеоне не понравилось, как Винисиус праздновал гол Хоселу на 82-й минуте.

Представители обеих команд встали между спорящими, чтобы не дать конфликту развиться.

Фото: twitter.com/ESPNFC

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27 комментариев
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симене тоже как винисиус но он белый
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Кому кому, но точно уж не Симеоне рассказывать как голы праздновать можно)
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В былые времена Касильяс на правах капитана навалял бы Вини за его поведение, да нет теперь таких людей как он, как Пуйоль.
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Ой, уж кто-кто, а эти два персонажа в плане демонстративного поведения точно стоят друг друга.
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Опять все виноваты, на любом стадионе Испании все виноваты, но только не Винисиус))
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Провокатор из джунглей Амазонки. Даже поклонников Реала бесит. И как такому не напомнить кто он? Начинаешь понимать, что фанаты выкрикивали правду про него.🐒🍌
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Понятно, что у Винисиуса ужасные отношения с болельщиками Атлетико. Но зачем так рьяно праздновать даже не свои голы и взывать к трибунам. Конечно отношение от этого будет к нему еще хуже, ну и Симеоне хитрый лис, хотел спровоцировать Винисиуса, у которого уже была желтая, чтобы он был удален.
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Если бы Винисиус учился в Хогвартсе, Макгонагл ему бы говорила:
Скажи, почему, когда что-нибудь происходит, ты всегда оказываешься рядом?
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Ответ Santa-Barbara
В былые времена Касильяс на правах капитана навалял бы Вини за его поведение, да нет теперь таких людей как он, как Пуйоль.
В былые времена игроки наподобие винисиусов и родриг обычно не задержались в клубе или таких вообще не покупали
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Ответ Bunyod Turgunov
но не такой урод))
Уже представили красавца Буниода Тургунова?😂
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За сравнение винисиуса с обезьяной нужно наказывать! Нм одна обезьяна не заслуживает такого унизительного сравнения.
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А потом он скажет это расизм
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Ответ Aleksey Yashin
Если бы Винисиус учился в Хогвартсе, Макгонагл ему бы говорила: Скажи, почему, когда что-нибудь происходит, ты всегда оказываешься рядом?
Умеет оказаться в нужное время в нужном месте. Чутьё сканадалиста
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Ответ Roni7730
симене тоже как винисиус но он белый
Белый- значит честный!
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Против Барсы, игравшей плохо, и засуженной судьями возомнил себя топ футболистом, но в матче с Атлетико показал свой истинный уровень.
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Сиус неизлечим!!
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"За километр видно, что ты людоедом был!" (с) Диего Симеоне
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Ну вот как так?
Возьмёт Джуда Беллингем и Винисиуса.
Оба эффективны. Оба играют в одном клубе.
Но почему-то от одного исходит положительная аура, а второй только в разрезе конфликтов и негатива постоянного существует.
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Симеоне не одинок. Винисиус бесит всех.
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С кем ещё Винисиус не поругался?
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Скоро будут возмущаться, что соперники вообще им голы забивают
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Винисиус - не воспитанный, злостью пропитанный, копчёный кабачок.
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два клоуна выясняют, кто из них самый клоунский клоун
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