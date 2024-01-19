Клубное ТВ «Реала» назвало предвзятым судейство в матче с «Атлетико»: «Легализованная охота на игроков «Мадрида» невыносима»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании судьи Родриго Де Поль Гильермо Куадра Фернандес Браим Диас Винисиус Жуниор Футбол

Клубное ТВ «Реала» жестко раскритиковало судейство матча с «Атлетико».

«Мадрид» проиграл «матрасникам» (2:4) в 1/8 финала Суперкубка Испании.

По ходу игры ведущие клубного телевидения «Реала» жаловались на работу судьи Гильермо Куадры Фернандеса, фолы игроков «Атлетико», атмосферу на стадионе.

Судейство в первом тайме ведущие назвали «предвзятым». Из-за того, что никто из игроков «Атлетико» не получил желтой карточки в первом тайме, ведущий Хесус Алькайде заявил: «Кубок – это третий мир».

По окончании матча звучали фразы об «арбитражной ловушке» и призывы «создать Суперлигу сейчас».

«Де Поля надо было удалять, а фолы на Браиме и Винисиусе недопустимы. И не было ни одного повтора», – заявили в эфире Real Madrid TV.

«Сегодняшний день был постыдным. Давайте помнить, что Куадра Фернандес – это Клос Гомес мадридского «Атлетико». С Клосом Гомесом «Барселона» ни разу не проиграла, он – человек, отвечающий за ВАР, а с Куадрой Фернандесом судейство было невыносимым.

Легализованная охота, которую игроки «Атлетико» устроили против игроков «Реала», абсолютно невыносима», – заявил Алькайде.

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68 комментариев
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Реал конечно хитрый и лицемерный клуб. все свои мысли выкидывают в прессу через клубное ТВ. типа Анчелотти и Перес белые и пушистые и никого не критикуют а вот Хави нытик. у Хави хотя бы хватает характера сказать самому а не ныть через кого-то
+92
-20
+72
Любой фол на Винисиусе недопустим, потому что это расизм! ☝🏻
+71
-7
+64
Как ковалась "история" судейского проекта имени франко
https://i.ibb.co/FKh8LnB/IMG-20230710-023059.jpg
+49
-12
+37
Запомните - Реал не может проиграть честно. Если Реал проигрывает, то только с помощью судей, которые помогли его сопернику. Реал непобедимый честным способом клуб.
+36
-9
+27
Да вроде нормально отсудил. Была пара спорных моментов, причём в обе стороны,но это не означает предвзятость. А если они переживают за жёлтую Винисиусу,то всё по делу. Так вести себя нельзя на поле.
+24
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+23
Реал нашел легальный способ поныть и заодно поддавить на судей.
Низко, если честно.
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Как в старые добрые времена, в дебрях Африки, белые господа устроили охоту на высочайших приматов.
+26
-7
+19
Винисиуса после жёлтой тоже можно было удалять спокойно за постоянные недовольства и претензии к судье, но об этом не написали почему-то.
+19
-2
+17
Нормальное было судейство . В обе стороны спорно не фиксировали нарушения . Сами облажались , абсолютно по делу .
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+13
"жаловались на атмосферу на стадионе"

Вот судья негодяй, болельщики слишком громко болели не за ту команду, судья видимо должен был остановить матч
+15
-2
+13
Это еще судья стрессоустойчивый попался. Вини весь матч его лапал, извращенец.
+12
-1
+11
Пчелы против мёда.
+13
-2
+11
Ответ JENNINGS
Комментарий скрыт
Ха, ты на этой простыне спишь, не иначе. Сделал домашку. Боюсь если подобное написать про спецпроект-символов не хватит.
+11
-1
+10
Ответ Burel
Как ковалась "история" судейского проекта имени франко https://i.ibb.co/FKh8LnB/IMG-20230710-023059.jpg
Ахаха, ну это классика.
+16
-6
+10
как фан мадрида говорю норм судейство было
+9
0
+9
Ответ falkao2013
Да вроде нормально отсудил. Была пара спорных моментов, причём в обе стороны,но это не означает предвзятость. А если они переживают за жёлтую Винисиусу,то всё по делу. Так вести себя нельзя на поле.
Жёлтую Винисиусу надо показывать при первой же истерике. Тогда он потише себя ведёт весь остальной матч. Судья молодец.
+10
-2
+8
Ответ Mohnatiy
Любой фол на Винисиусе недопустим, потому что это расизм! ☝🏻
Какой фол?)
Даже мяч отбирать нельзя - отменят и засудят)
+7
0
+7
Чья бы корова мычала, реала бы молчала
+7
-1
+6
Ответ JENNINGS
Комментарий скрыт
видео скинь как Это’о в финале гол с оффсайда забил. И гол Пике с оффсайда. Реал единственный клуб, который забивал голы с оффсайда в двух финалах ЛЧ.
+8
-4
+4
Нормально судил... даже на спортсе после матча разговоров о судействе не было. А это значит, был близок к идеалу)
+6
-2
+4
Ответ JENNINGS
Комментарий скрыт
да, кинь скрин хоть одного левого гола
+8
-4
+4
ойой опять не поставили левый пенальти и удаление
+4
0
+4
что серьёзно??))))))))))) судейскому реалу ли жаловаться на судей!!!))
+5
-1
+4
Ответ vfhmsqqp7v
Еще и чистую банку Себы отменил ручной свисток.
Да, как посмел отменить, подумаешь офсайд))
+4
0
+4
вот они любят поныть, чертовы испанцы. что Барса, что Реал.
Проиграли, потому что больше пропустили.
Пусть лучше реал сделаем ролики с мерзким поведением Винисиуса
+3
0
+3
Пчёлы против мёда
+7
-4
+3
Ответ JENNINGS
Комментарий скрыт
Опять ты со своим левым комментарием

Где ты взял 5 пенальти в ворота Барсы? Там максимум 3 + левая красная Абидаля и не поставленная пенка на ворота Челси.

Мотте не нужно было руками размахивать. Контакт был? У него уже жёлтая была. Получил заслуженное удаление.

Ван Перси наиграл на 3 жёлтые ещё в первом тайме. Удалён по делу. При том в том матче не дали чистую пенку на ворота Арсенала + в Лондоне не засчитали чистый гол Барсы и также не дали чистую пенку Барсе.

Ну если чистейшие пенальти на ворота Челси и Милана + бесспорная красная Терри за подлый удар сзади для тебя левые - тогда о чём тут можно говорить? Фейспалм от таких комментариев
+4
-2
+2
Ответ May B. Tomorrow
как фан мадрида говорю норм судейство было
вот тут я полностью согласен, было пару моментов когда не свиснул фол матрасников, но так-же и не свиснул пару фолов Реала. Если кто можно назвать косяками, то они в обе стороны)
P. S я тоже болещик Реала)
+3
-1
+2
Ответ Шамиль Магомедов
Зачем жаловаться, истерить.... Вы показали потрясающий футбол в 2 матчах, в которых было забито 14!!! голов - я оба матча смотрел и они были просто выдающимися. Намного интереснее, чем даже Эль-Классико. Вместо этого ноют, жалуются...Да и судейство в матче было отличным, я весь матч посмотрел - столько желтых я, конечно, давно не видел, но все были по делу!
реал за 3 последних матча пропустил 8 мячей! позорный клуб!
+3
-1
+2
Испанские клубы - самые ноющие
+2
0
+2
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