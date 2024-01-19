Клубное ТВ «Реала» назвало предвзятым судейство в матче с «Атлетико»: «Легализованная охота на игроков «Мадрида» невыносима»

Клубное ТВ «Реала» жестко раскритиковало судейство матча с «Атлетико».

« » проиграл «матрасникам» (2:4) в 1/8 финала Суперкубка Испании.

По ходу игры ведущие клубного телевидения «Реала» жаловались на работу судьи , фолы игроков «Атлетико», атмосферу на стадионе.

Судейство в первом тайме ведущие назвали «предвзятым». Из-за того, что никто из игроков «Атлетико» не получил желтой карточки в первом тайме, ведущий Хесус Алькайде заявил: « – это третий мир».

По окончании матча звучали фразы об «арбитражной ловушке» и призывы «создать Суперлигу сейчас».

«Де Поля надо было удалять, а фолы на и недопустимы. И не было ни одного повтора», – заявили в эфире Real Madrid TV.

«Сегодняшний день был постыдным. Давайте помнить, что Куадра Фернандес – это Клос Гомес мадридского «Атлетико». С Клосом Гомесом «Барселона» ни разу не проиграла, он – человек, отвечающий за ВАР, а с Куадрой Фернандесом судейство было невыносимым.

Легализованная охота, которую игроки «Атлетико» устроили против игроков «Реала», абсолютно невыносима», – заявил Алькайде.

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