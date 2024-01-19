Клубное ТВ «Реала» назвало предвзятым судейство в матче с «Атлетико»: «Легализованная охота на игроков «Мадрида» невыносима»
Клубное ТВ «Реала» жестко раскритиковало судейство матча с «Атлетико».
«Мадрид» проиграл «матрасникам» (2:4) в 1/8 финала Суперкубка Испании.
По ходу игры ведущие клубного телевидения «Реала» жаловались на работу судьи Гильермо Куадры Фернандеса, фолы игроков «Атлетико», атмосферу на стадионе.
Судейство в первом тайме ведущие назвали «предвзятым». Из-за того, что никто из игроков «Атлетико» не получил желтой карточки в первом тайме, ведущий Хесус Алькайде заявил: «Кубок – это третий мир».
По окончании матча звучали фразы об «арбитражной ловушке» и призывы «создать Суперлигу сейчас».
«Де Поля надо было удалять, а фолы на Браиме и Винисиусе недопустимы. И не было ни одного повтора», – заявили в эфире Real Madrid TV.
«Сегодняшний день был постыдным. Давайте помнить, что Куадра Фернандес – это Клос Гомес мадридского «Атлетико». С Клосом Гомесом «Барселона» ни разу не проиграла, он – человек, отвечающий за ВАР, а с Куадрой Фернандесом судейство было невыносимым.
Легализованная охота, которую игроки «Атлетико» устроили против игроков «Реала», абсолютно невыносима», – заявил Алькайде.
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Низко, если честно.
Вот судья негодяй, болельщики слишком громко болели не за ту команду, судья видимо должен был остановить матч
Даже мяч отбирать нельзя - отменят и засудят)
Проиграли, потому что больше пропустили.
Пусть лучше реал сделаем ролики с мерзким поведением Винисиуса
Где ты взял 5 пенальти в ворота Барсы? Там максимум 3 + левая красная Абидаля и не поставленная пенка на ворота Челси.
Мотте не нужно было руками размахивать. Контакт был? У него уже жёлтая была. Получил заслуженное удаление.
Ван Перси наиграл на 3 жёлтые ещё в первом тайме. Удалён по делу. При том в том матче не дали чистую пенку на ворота Арсенала + в Лондоне не засчитали чистый гол Барсы и также не дали чистую пенку Барсе.
Ну если чистейшие пенальти на ворота Челси и Милана + бесспорная красная Терри за подлый удар сзади для тебя левые - тогда о чём тут можно говорить? Фейспалм от таких комментариев
P. S я тоже болещик Реала)