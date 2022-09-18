Фанаты «Атлетико» пели «Винисиус, ты обезьяна» у стадиона перед дерби с «Реалом»

Болельщики «Атлетико» сравнили вингера «Реала» с приматом.

Как передает COPE, перед матчем команд в 6-м туре фанаты, собравшиеся у стадиона , принялись распевать «Винисиус, ты обезьяна».

Они начали это делать после того, как автобус прибыл на арену, но до прибытия транспорта .

Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.

«Повторяю для тебя, расист: «Я не перестану танцевать». Ответ Винисиуса на фразу «хватит обезьянничать на поле»