Фанаты «Атлетико» пели «Винисиус, ты обезьяна» у стадиона перед дерби с «Реалом»

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Болельщики «Атлетико» сравнили вингера «Реала» Винисиуса Жуниора с приматом.

Как передает COPE, перед матчем команд в 6-м туре Ла Лиги фанаты, собравшиеся у стадиона «Ванда Метрополитано», принялись распевать «Винисиус, ты обезьяна».

Они начали это делать после того, как автобус «Атлетико» прибыл на арену, но до прибытия транспорта «Реала».

Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.

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