«Арсенал» выиграл впервые за 5 матчей и поднялся на 3-е место в АПЛ, опередив «Астон Виллу»
«Арсенал» поднялся на 3-е место в таблице АПЛ.
Команда тренера Микеля Артеты разгромила «Кристал Пэлас» (5:0) в домашнем матче 21-го тура.
«Арсенал» выиграл впервые за 5 матчей – после 3 поражений и ничьей.
Лондонцы набрали 43 очка, опередили «Астон Виллу» по дополнительным показателям и занимают третью строчку по итогам тура.
«Манчестер Сити» (43) и «Ливерпуль» (45) еще не провели свои матчи 21-го тура АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кристал Пэлас».