«Арсенал» выиграл впервые за 5 матчей и поднялся на 3-е место в АПЛ, опередив «Астон Виллу»

«Арсенал» поднялся на 3-е место в таблице АПЛ.

Команда тренера разгромила « » (5:0) в домашнем матче 21-го тура.

« » выиграл впервые за 5 матчей – после 3 поражений и ничьей.

Лондонцы набрали 43 очка, опередили « » по дополнительным показателям и занимают третью строчку по итогам тура.

«Манчестер Сити» (43) и «Ливерпуль» (45) еще не провели свои матчи 21-го тура .

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кристал Пэлас».