«Арсенал» выиграл впервые за 5 матчей и поднялся на 3-е место в АПЛ, опередив «Астон Виллу»

Теги Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Кристал Пэлас Футбол

«Арсенал» поднялся на 3-е место в таблице АПЛ.

Команда тренера Микеля Артеты разгромила «Кристал Пэлас» (5:0) в домашнем матче 21-го тура.

«Арсенал» выиграл впервые за 5 матчей – после 3 поражений и ничьей.

Лондонцы набрали 43 очка, опередили «Астон Виллу» по дополнительным показателям и занимают третью строчку по итогам тура.

«Манчестер Сити» (43) и «Ливерпуль» (45) еще не провели свои матчи 21-го тура АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кристал Пэлас».

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12 комментариев
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Прекрасно. С победой, гуннеры!
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+17
Всех канониров с победой!
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+7
Там первая четверка идут плотно.
+1
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Вернулся великий Зиньо, вернулись победы. Можно сколько угодно злословить и хейтерствовать, но Саня фартовый малый. И этого факта не отнять
Когда проигрывали вот недавно ВХ и АВ с Зиньо в составе, что-то вы не писали восторженные слов. А тут прям вернулся и зарешал... против аутсайдеров 😅
+1
0
+1
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Вернулся великий Зиньо, вернулись победы. Можно сколько угодно злословить и хейтерствовать, но Саня фартовый малый. И этого факта не отнять
там кроме фарта еще кое что есть)
+1
0
+1
Ответ Artuom Batishev
Когда проигрывали вот недавно ВХ и АВ с Зиньо в составе, что-то вы не писали восторженные слов. А тут прям вернулся и зарешал... против аутсайдеров 😅
После Вэст Хэма было ещё поражение от Фулхэма, и от Ливерпуля без великого Зиньо. А сейчас он вернулся и зарешал! )
0
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
После Вэст Хэма было ещё поражение от Фулхэма, и от Ливерпуля без великого Зиньо. А сейчас он вернулся и зарешал! )
Зарешал в игре, где противник играл сверх слабо и мог забить разве что из-за привоза того же Райи?)
+1
-1
0
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