Павлюченко о Тюкавине в АПЛ: «Из наших там никто не заиграет в нынешних условиях»
Роман Павлюченко не верит в перспективы россиян заиграть в АПЛ сейчас.
– Тюкавин прогрессирует, и, думаю, через годик-два он будет на другом уровне.
– Сможет ли в АПЛ заиграть?
– Тяжело сказать. В нынешних условиях из наших там никто не заиграет (смеется).
– В «Тоттенхэм» его?
– Я никакого отношения к «Тоттенхэму» не имею, – сказал бывший форвард «шпор» Павлюченко.
Кто же его так обидел..
Скорее просто намек что не он принимает решения.