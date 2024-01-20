Павлюченко о Тюкавине в АПЛ: «Из наших там никто не заиграет в нынешних условиях»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Тоттенхэм Константин Тюкавин Футбол

Роман Павлюченко не верит в перспективы россиян заиграть в АПЛ сейчас.

Тюкавин прогрессирует, и, думаю, через годик-два он будет на другом уровне.

– Сможет ли в АПЛ заиграть?

– Тяжело сказать. В нынешних условиях из наших там никто не заиграет (смеется).

– В «Тоттенхэм» его?

– Я никакого отношения к «Тоттенхэму» не имею, – сказал бывший форвард «шпор» Павлюченко.

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12 комментариев
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Они там наверху не понимают этого. Повесили футбол на гос обеспечение, чтобы хоть кто-то на футбол ходил, по их логике, а развитие, это вы сами. В итоге один Галицкий что-то придумал, другие просто деньги пилят или пропагандистские проекты типа Зенита, не в обиду фанатам Зенита, но вы сами понимаете, а кто-то может и помнит, где до пыни был Зенит и за счёт чего он так преобразился. И теперь любой кто по мячу попадает, получает как приличный игрок в Европе. Жизнь удалась, варимся среди таких же, лимит же. В итоге никаких новых Павлюченко с Аршавинами нет и близко. И никаких новых Вагнеров Лавов и Домингесов тут не будет.
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СуперПав был великолепен в своё время
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"Я никакого отношения к «Тоттенхэму» не имею"
Кто же его так обидел..
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Для этого "всего лишь" надо выиграть два Еврокубка за три года и выйти в полуфинал Чемпионата Европы. И тогда опять можно будет увидеть такой десант в Англии.....
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Ответ Fona
"Я никакого отношения к «Тоттенхэму» не имею" Кто же его так обидел..
Да нет, вряд ли. Клуб его до сих пор с днем рождения порой поздравляет и с ним видео бывают в сетях (с нарезками).
Скорее просто намек что не он принимает решения.
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Комментарий удален пользователем
Головин сможет заиграть в АПЛ, он уже перерос Монако...
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Дело не в заиграет или заиграет, дело в том что и не позовут даже.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
И не говори. Во Франции гнобят Кузяева с Головиным,в Испании Захаряна,в Италии Миранчука...(нет)
В Англию даже русских теннисистов не хотели пускать, пока не оштрафовали организаторов Уимблтона...
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