Павлюченко о Тюкавине в АПЛ: «Из наших там никто не заиграет в нынешних условиях»

Роман Павлюченко не верит в перспективы россиян заиграть в АПЛ сейчас.

– прогрессирует, и, думаю, через годик-два он будет на другом уровне.

– Сможет ли в заиграть?

– Тяжело сказать. В нынешних условиях из наших там никто не заиграет (смеется).

– В «Тоттенхэм» его?

– Я никакого отношения к « » не имею, – сказал бывший форвард «шпор» Павлюченко.