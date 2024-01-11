Константин Тюкавин: «Хочу играть в «Реале». Буду стараться»
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о желании играть в «Реале».
– Вы не скрываете, что хотите попробовать свои силы в Европе. Уже подобрали какой-то чемпионат для себя?
– Испания.
– Потому что там играет Арсен Захарян?
– Нет, потому что там есть мадридский «Реал». Хочу там играть.
– А если не удастся сразу в «Реал» перейти, рассмотрите промежуточные варианты?
– Московское «Динамо». Сразу после «Динамо» – в «Реал»? Буду стараться, – сказал 21-летний россиянин.
В 18 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Тюкавин забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.
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