Константин Тюкавин: «Хочу играть в «Реале». Буду стараться»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о желании играть в «Реале».

– Вы не скрываете, что хотите попробовать свои силы в Европе. Уже подобрали какой-то чемпионат для себя?

– Испания.

– Потому что там играет Арсен Захарян?

– Нет, потому что там есть мадридский «Реал». Хочу там играть.

– А если не удастся сразу в «Реал» перейти, рассмотрите промежуточные варианты?

– Московское «Динамо». Сразу после « » – в «Реал»? Буду стараться, – сказал 21-летний россиянин.

В 18 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Тюкавин забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.

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