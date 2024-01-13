Аленичев назвал Головина лучшим российским игроком 2023-го: «В сборной он на голову сильнее всех. А в РПЛ серость, нет таких игроков, как в наше время»

Теги Спартак Локомотив Монако Аталанта премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Динамо Москва Дмитрий Аленичев Алексей Миранчук Александр Головин Антон Зиньковский ТАСС Сергей Пиняев Константин Тюкавин Футбол

Дмитрий Аленичев считает Александра Головина лучшим российским игроком.

– Лучшим российским футболистом 2023 года является Александр Головин. Я думаю, что он на голову сильнее остальных, здесь даже объяснять не нужно. Он играет в топ-5 чемпионатов. Когда он приезжает в сборную, наверное, не только мне это видно, явно на голову сильнее всех.

– Близок ли кто-то по уровню к нему?

– Мне нравится талантливый парень Сергей Пиняев, Константин Тюкавин неплохо выстрелил в прошедшем году. Неплох Антон Зиньковский, но он нестабилен. Также выделил бы Алексея Миранчука, особенно в последних матчах, некоторые игры смотрел.

Хотел бы, чтобы больше было таких, как Головин, именно в нашем чемпионате. Могу сказать, что серость присутствует, нет таких игроков, как были в наше время, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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3 комментария
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Если вы все были такие яркие и классные, почему сборная всегда была в жопе? Что при вас, что при этой серости, результат один.
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«Серость» присутствует во всех чемпионатах. Таланты тоже есть. Наверное,действительно,их значительно меньше,нежели во времена игровой карьеры Аленичева
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Так и есть. Хоть Головин и Миранчук( в последнее время) радуют своей игрой.
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