Аленичев назвал Головина лучшим российским игроком 2023-го: «В сборной он на голову сильнее всех. А в РПЛ серость, нет таких игроков, как в наше время»
Дмитрий Аленичев считает Александра Головина лучшим российским игроком.
– Лучшим российским футболистом 2023 года является Александр Головин. Я думаю, что он на голову сильнее остальных, здесь даже объяснять не нужно. Он играет в топ-5 чемпионатов. Когда он приезжает в сборную, наверное, не только мне это видно, явно на голову сильнее всех.
– Близок ли кто-то по уровню к нему?
– Мне нравится талантливый парень Сергей Пиняев, Константин Тюкавин неплохо выстрелил в прошедшем году. Неплох Антон Зиньковский, но он нестабилен. Также выделил бы Алексея Миранчука, особенно в последних матчах, некоторые игры смотрел.
Хотел бы, чтобы больше было таких, как Головин, именно в нашем чемпионате. Могу сказать, что серость присутствует, нет таких игроков, как были в наше время, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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