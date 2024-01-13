Аленичев назвал Головина лучшим российским игроком 2023-го: «В сборной он на голову сильнее всех. А в РПЛ серость, нет таких игроков, как в наше время»

Дмитрий Аленичев считает Александра Головина лучшим российским игроком.

– Лучшим российским футболистом 2023 года является . Я думаю, что он на голову сильнее остальных, здесь даже объяснять не нужно. Он играет в топ-5 чемпионатов. Когда он приезжает в сборную, наверное, не только мне это видно, явно на голову сильнее всех.

– Близок ли кто-то по уровню к нему?

– Мне нравится талантливый парень , неплохо выстрелил в прошедшем году. Неплох Антон Зиньковский, но он нестабилен. Также выделил бы , особенно в последних матчах, некоторые игры смотрел.

Хотел бы, чтобы больше было таких, как Головин, именно в нашем чемпионате. Могу сказать, что серость присутствует, нет таких игроков, как были в наше время, – сказал бывший полузащитник « ».

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