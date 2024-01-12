Константин Тюкавин: «Золото РПЛ реально для «Динамо». Не нужно списывать нас со счетов» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин считает, что «Динамо» может победить в Мир РПЛ.

«Конечно, «Динамо» можно назвать теневым претендентом на титул в этом сезоне РПЛ. Нас вообще не нужно списывать со счетов.

Я думаю, что золото чемпионата для «Динамо» реально. Все будет зависеть от того, как мы подготовимся на сборах», – сказал форвард «Динамо».

«Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ, набрав 32 очка после 18 матчей. Возглавляет таблицу «Краснодар», у него 38 очков.

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5 комментариев
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6 очков - отрыв конечно пустяковый, но Тюкавин об этом в первом круге в разное время уже несколько раз говорил. Короче, языком шлепать - не мешки ворочать, если не сказать пожестче.
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