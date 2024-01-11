Тюкавин о «Динамо»: «У Лички крайне тяжелые сборы. Морально пока к ним не готов»
Константин Тюкавин признался, что ему тяжело даются сборы в «Динамо».
«Крайне тяжелые сборы Лички (главный тренер «Динамо» – прим. Sports.ru) — это правда. Действительно так. Морально пока к ним не готов. Тренер уже рассказал нам, как это все будет проходить.
В чем заключается сложность? Все увидите», — сказал нападающий «Динамо».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам