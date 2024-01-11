Тюкавин о «Динамо»: «У Лички крайне тяжелые сборы. Морально пока к ним не готов» 

Константин Тюкавин признался, что ему тяжело даются сборы в «Динамо».

«Крайне тяжелые сборы (главный тренер «Динамо» – прим. Sports.ru) — это правда. Действительно так. Морально пока к ним не готов. Тренер уже рассказал нам, как это все будет проходить.

В чем заключается сложность? Все увидите», — сказал нападающий « ».

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