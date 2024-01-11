Тюкавин о «Динамо»: «У Лички крайне тяжелые сборы. Морально пока к ним не готов» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин признался, что ему тяжело даются сборы в «Динамо».

«Крайне тяжелые сборы Лички (главный тренер «Динамо» – прим. Sports.ru) — это правда. Действительно так. Морально пока к ним не готов. Тренер уже рассказал нам, как это все будет проходить.

В чем заключается сложность? Все увидите», — сказал нападающий «Динамо».

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5 комментариев
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Это нормальные сборы! Вон Захарян сейчас рассказывает, что в Испании тренировки тяжелее чем в России! Что бы добиваться успеха надо работать! Так что пашите!
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А потом у них предобморочные анализы после матча.
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Надеюсь Личка заложит хороший фундамент на оставшуюся часть сезона.
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работать надо,удачи!
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