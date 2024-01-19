Микель Артета: «Арсенал» перезагрузился и сверхмотивирован, у нас большие амбиции. Команда способна творить серьезные вещи»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета высказался о том, как «Арсенал» вновь обретает голевую форму.

«Мы продолжаем быть теми, кем мы есть. Поражение не может заставить тебя перестать быть тем, кто ты есть.

Если же это случилось, значит ты никогда не был тем, кем себя называл.

Мы перезагрузились, сверхмотивированы. Хотим атаковать вторую часть сезона, у нас большие амбиции, мы понимаем, что команда способна творить серьезные вещи.

Мы чувствуем, что полностью перезарядились. Пауза дала нам возможность взглянуть на вещи отстраненно. Несмотря на последние результаты, мы извлечем позитивные моменты из первых шести месяцев», – сказал тренер «Арсенала».

 

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13 комментариев
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Опять стэтхема начитался
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Доминатор теперь философ
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Проигрывает не тот, кто проиграл, а тот, кто не выиграл.
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Стетхем (с)
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Микель Доминатор Стетхэм.
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будет неловкость если проиграют первый же матч
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На этом интервью Артеты на заднем фоне точно должен танцевать волк 🐺 из инстаграмных рилсов
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Хозяинами кп
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После 3-4 матчей будет понятно, перезагрузилась команда или нет.
Матч с Ливерпулем будет решающим, скорее всего.
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Просто выиграйте для начала КП, нужна просто победа для возвращения на победные рельсы.
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Просто сделайте это, без лишних слов
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Понимаю, если бы он это после домашних 5-0 с Пэлэс сказал. Сейчас это звучит более, чем странно.
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