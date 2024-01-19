Микель Артета: «Арсенал» перезагрузился и сверхмотивирован, у нас большие амбиции. Команда способна творить серьезные вещи»

Микель Артета высказался о том, как «Арсенал» вновь обретает голевую форму.

«Мы продолжаем быть теми, кем мы есть. Поражение не может заставить тебя перестать быть тем, кто ты есть.

Если же это случилось, значит ты никогда не был тем, кем себя называл.

Мы перезагрузились, сверхмотивированы. Хотим атаковать вторую часть сезона, у нас большие амбиции, мы понимаем, что команда способна творить серьезные вещи.

Мы чувствуем, что полностью перезарядились. Пауза дала нам возможность взглянуть на вещи отстраненно. Несмотря на последние результаты, мы извлечем позитивные моменты из первых шести месяцев», – сказал тренер « ».