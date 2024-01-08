Микель Артета: «Не могу сказать: «Играйте плохо, не бейте – «Ливерпуль» сам себе забьет». «Арсеналу» надо придерживаться своей игры. Сегодня было 18 ударов – значит, надо 35»
Микель Артета посетовал на проблемы «Арсенала» с реализацией.
– Насколько разочаровывает то, что вы играете хорошо, но не побеждаете?
– Да, это разочаровывает, но что тут сделаешь? Я не могу сказать: «Играйте плохо, не бейте, и «Ливерпуль» забьет в свои ворота – так победим». Я не знаю, как составить такой план на игру. Это невозможно.
Надо придерживаться своей игры. Если сегодня у нас было 18 ударов, то в следующий раз надо пробить 35 раз. Если продолжать так играть, мяч попадет в сетку, мы получим импульс и будем побеждать. Это точно.
– Есть ли риск того, что промахи приведут к психологическим проблемам?
– Возможно. Особенно после этой игры. Вот почему я думаю, что нужно перезагрузиться. Пауза пойдет на пользу, она как нельзя кстати.
– Одна победа за 7 матчей. Насколько сложна ситуация?
– Она очень сложная, но если бы команду разносили, если бы она играла плохо и не заслуживала побеждать, то я бы беспокоился намного сильнее, – сказал главный тренер «Арсенала».
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Может лучше купить завершителя + поработатать тем кто есть над завершением? Можно ведь и 10 раз пробить, но при этом 2-3 забить 🤷🏻
Смысла от количества моментов без их реализации мало...
Только удар в перекладину был действительно опасен
Другие все удары слабые или в Алиссона
В этом году заканчивается контракт с Фиалками - сегодня забил гол !
Арс совсем плох в атаке в декабре. Результат ожидаемый.