Микель Артета: «Не могу сказать: «Играйте плохо, не бейте – «Ливерпуль» сам себе забьет». «Арсеналу» надо придерживаться своей игры. Сегодня было 18 ударов – значит, надо 35»

Микель Артета посетовал на проблемы «Арсенала» с реализацией.

– Насколько разочаровывает то, что вы играете хорошо, но не побеждаете?

– Да, это разочаровывает, но что тут сделаешь? Я не могу сказать: «Играйте плохо, не бейте, и « » забьет в свои ворота – так победим». Я не знаю, как составить такой план на игру. Это невозможно.

Надо придерживаться своей игры. Если сегодня у нас было 18 ударов, то в следующий раз надо пробить 35 раз. Если продолжать так играть, мяч попадет в сетку, мы получим импульс и будем побеждать. Это точно.

– Есть ли риск того, что промахи приведут к психологическим проблемам?

– Возможно. Особенно после этой игры. Вот почему я думаю, что нужно перезагрузиться. Пауза пойдет на пользу, она как нельзя кстати.

– Одна победа за 7 матчей. Насколько сложна ситуация?

– Она очень сложная, но если бы команду разносили, если бы она играла плохо и не заслуживала побеждать, то я бы беспокоился намного сильнее, – сказал главный тренер « ».

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