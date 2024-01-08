Микель Артета: «Не могу сказать: «Играйте плохо, не бейте – «Ливерпуль» сам себе забьет». «Арсеналу» надо придерживаться своей игры. Сегодня было 18 ударов – значит, надо 35»

Теги Ливерпуль Микель Артета премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Футбол

Микель Артета посетовал на проблемы «Арсенала» с реализацией.

– Насколько разочаровывает то, что вы играете хорошо, но не побеждаете?

– Да, это разочаровывает, но что тут сделаешь? Я не могу сказать: «Играйте плохо, не бейте, и «Ливерпуль» забьет в свои ворота – так победим». Я не знаю, как составить такой план на игру. Это невозможно.

Надо придерживаться своей игры. Если сегодня у нас было 18 ударов, то в следующий раз надо пробить 35 раз. Если продолжать так играть, мяч попадет в сетку, мы получим импульс и будем побеждать. Это точно.

– Есть ли риск того, что промахи приведут к психологическим проблемам?

– Возможно. Особенно после этой игры. Вот почему я думаю, что нужно перезагрузиться. Пауза пойдет на пользу, она как нельзя кстати.

– Одна победа за 7 матчей. Насколько сложна ситуация?

– Она очень сложная, но если бы команду разносили, если бы она играла плохо и не заслуживала побеждать, то я бы беспокоился намного сильнее, – сказал главный тренер «Арсенала».

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20 комментариев
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Прошу лишь одного - доминирования
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+17
В два раза больше ударов - в два раза больше голов, т.е. 0х2=0 ))
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+14
А откуда взяться реализации, если ты взял вечного травмата Жезуса (который и без того не мегабомбардир), потратил на бездаря Хаверца кучу денег и оставил Нкетию (не уровень топа), не дав шаншса Балогуну, Троссара маринуешь и тд. Не могут же вечно Эдегор или Сака все 50 матчей в году забивать, выходи вот и сам теперь клепай с 30 метров, как раньше, хотя и то раз в год это делал..
+11
-2
+9
Значит надо улучшать реализацию, а не количество ударов, которое и так большое
+5
-2
+3
18...35...

Может лучше купить завершителя + поработатать тем кто есть над завершением? Можно ведь и 10 раз пробить, но при этом 2-3 забить 🤷🏻

Смысла от количества моментов без их реализации мало...
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+3
О чем он говорит
Только удар в перекладину был действительно опасен
Другие все удары слабые или в Алиссона
+3
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+3
У своих ворот мы моменты явно реализуем лучше, чем у чужих:D
+2
0
+2
Ответ Милдронат Бромантанов
А откуда взяться реализации, если ты взял вечного травмата Жезуса (который и без того не мегабомбардир), потратил на бездаря Хаверца кучу денег и оставил Нкетию (не уровень топа), не дав шаншса Балогуну, Троссара маринуешь и тд. Не могут же вечно Эдегор или Сака все 50 матчей в году забивать, выходи вот и сам теперь клепай с 30 метров, как раньше, хотя и то раз в год это делал..
Жезус до травмы колена на чм очень прилично играл, это сейчас его уже можно списывать со счетов
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Похоже Арсенал опять с носом останется.
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35 ударов тоже не всегда хватает😁
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Просто вся разница между Испанией и Англией в том, что испанцы умеют реализовывать, пока Хавертц бегает в лучших традициях Фореста Гампа. Нет вывода на удар, нет предголевых, завершения атаки… причём это в обоих случаях, Ливерпуль 45 минут был зрителем.
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Ответ Artuom Batishev
18...35... Может лучше купить завершителя + поработатать тем кто есть над завершением? Можно ведь и 10 раз пробить, но при этом 2-3 забить 🤷🏻 Смысла от количества моментов без их реализации мало...
Это интересно на фоне того, что Пеп вечно рассказывал, как форма Стерлинга в Сити - результат работы Артеты
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Ответ Artuom Batishev
18...35... Может лучше купить завершителя + поработатать тем кто есть над завершением? Можно ведь и 10 раз пробить, но при этом 2-3 забить 🤷🏻 Смысла от количества моментов без их реализации мало...
Кокорин !
В этом году заканчивается контракт с Фиалками - сегодня забил гол !
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К хорошему быстро привыкаешь.
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о чем он говорит? в клубе нет нападающего уровня праймового Тьерри Анри, зато есть два бестолоча по фамилии Жезус и Нкетиа,, хрен пойми кто вообще на поле по фамилии Хаверц, человек фантом Нельсон и неНападающий, но что то умеющий делать с мячом Троссард
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35 ударов мимо? ну это последний матч Ливерпуля с МЮ.
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Не смотрел, но не удивлен.
Арс совсем плох в атаке в декабре. Результат ожидаемый.
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