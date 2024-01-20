Умяров об 11 бразильцах в «Спартаке»: «Если они будут лучше наших ребят, в чем проблема?»

Теги Спартак высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Матч ТВ Наиль Умяров Футбол

Наиль Умяров не против 11 бразильцев в «Спартаке», но при определенном условии.

– Как смотришь на трансферы и комплектование команд, которые приглашают много латиноамериканцев? Очень много иностранцев, особенно бразильцев.

– Это забота каждого клуба отдельно. Если иностранцы хорошие, то почему нет? Не вижу в этом проблем.

– Если бы в «Спартаке» играли 11 бразильцев, ты бы тоже не видел в этом ничего плохого?

– Если они будут лучше наших ребят, в чем проблема? – сказал хавбек «Спартака» Умяров.

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61 комментарий
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Наиль адекватен
+53
-6
+47
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Причём тут зенит ?
+27
-9
+18
Ответ mopping 2009
Причём тут зенит ?
У него комплексы....
+21
-5
+16
Выписан из спартаковцев! На святое посягнул!)
+42
-26
+16
Слишком адекватен для Спартак и паспортиста.
Надо бы проверить не шпион ли он.
+24
-14
+10
Ответ Максим Прокофьев
В Зените разве не играют Педро, Артур, Нино, Мантуан, ду Кейрос, Фернандес, Сантос, Родригао, Вендел, Клаудиньо, Ренан? 11 бразильцев (по рождению, не считая блата через земляка президента)! Ещё раз хочень спросить при чём тут все Зенит вспоминают или трудно розовые очёчки снять? Это ещё не вспоминая колумбийцев Барриоса и Кассьеры, француза Исильдора и серба Эраковича ну а казах Алип и киргиз Ахметов мечтающий о игровых минутах это уже шалости...
а то,что иы неудачник,тоже Зенит виноват?
+9
-2
+7
Ответ ericssons
Проблема в том, что в условиях изоляции рос.футбола это бессмысленно. Собирать 11 бразильцев чтобы выиграть ЧР это даже звучит глупо.
Я думаю у всех руководителей рос клубов главная цель сделать свой клуб как можно сильнее, и если лимит позволяет набрать 11 бразильцев, которые дают результат, то их и набирают, никто не будет играть в поддавки и отказываться от возможности сделать свой клуб лучше(это я пишу как не болельщик Зенита если что)
+7
-1
+6
Ответ Alex Chernov
Ничего такого, но такой Спартак мне неинтересен, да и нынешний впрочем тоже... Не понимаю зачем нужны богонды, медины и мартинсы с мозесами,если нет даже Лиги конференций. 🙃
А зачем в Спартаке нужны Умяровы, Масловы, Мелешины и тд? Или вам какое-то удовольствие доставляет смотреть на местных деревях с высокими зарплатами?
+6
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+5
Проблема окажется в том, что Наиль Умяров перестанет играть
+5
0
+5
Ответ mopping 2009
Причём тут зенит ?
Это спартаканус1984, там вообще много нелепых мыслей
+6
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+5
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Всё о Зените думаешь ! Комплексы провинции))))
+8
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Ответ Честный контроль
А потом минифутбольный спартак самоликвидировался под чутким руководством Ловчева)
Ловчев еще когда-то закапитанил Спартак до пердива

респект Серафимычу, чивоуштам

бгг
+3
0
+3
Красавчик. Давно не видел такой адекватный ответ
+5
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+3
Ответ ericssons
Проблема в том, что в условиях изоляции рос.футбола это бессмысленно. Собирать 11 бразильцев чтобы выиграть ЧР это даже звучит глупо.
А какое количество оптимально, чтобы не было глупо?
+6
-4
+2
Ответ Мукунку хороший
Борщёв! А-юш-ки!? - Совесть у тебя есть? Совести-то у меня - во, с прицепом... А времени нет(с)
Опять по фильмам пошли? =)
+2
0
+2
Ответ ericssons
Проблема в том, что в условиях изоляции рос.футбола это бессмысленно. Собирать 11 бразильцев чтобы выиграть ЧР это даже звучит глупо.
А что в этом глупого?
+4
-2
+2
у Ловчева минифутбольный спартак был в свое время из бразилоидов. почти всех он заиграл за сборную, натурализовав
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-1
+2
Умяров: меня даже лавка спартака устраивает.
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+2
Засланный, похоже. Эдак он и легендарный спартаковский дух под сомнение поставит)
+7
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7екта против Умярова. 😹😹😹
+2
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+1
Ответ Мукунку хороший
Да ни с каким.. у вас с любым кол-вом глупо.. )
Любит: Спартак
А, тут все понятно
+5
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Ответ космонавт на дереве
Комментарий удален модератором
смотри на русских валенков, тока потом не удивляйся, что вы опять мимо пьедестала проехали
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Ответ Мукунку хороший
Скажите об этом Миллеру и Медведеву.. Им кажется,что таким образом они развивают Российский футбол..)
Конечно развивают. Остальным приходится подтягиваться. =)
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Ответ ericssons
Проблема в том, что в условиях изоляции рос.футбола это бессмысленно. Собирать 11 бразильцев чтобы выиграть ЧР это даже звучит глупо.
а собирать интернационал в лице трех бразильцев, двух сербов, двух чилийцев и одного узбека, чтобы бороться за бронзу ЧР, это как звучит?))
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Дело говорит
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Ответ Roman Araslanov
А какой от них смысл? Еврокубков нет, за что бороться кроме чемпионата и кубка водокачки? Своих надо развивать!
...своих надо развивать...

Вот так Арнольдыч, в бытность свою политработником, с трибуны университета марксизма-ленинизма вещал. Таки почему не развиваете? Спартак, видимо с этой целью как "самый великий и популярный" клуб сократил свою молодёжную команду, а сейчас "для развития" тупо купил такую же в Петербурге. О каком развитии речь идет?
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Ответ Roman Araslanov
А какой от них смысл? Еврокубков нет, за что бороться кроме чемпионата и кубка водокачки? Своих надо развивать!
А зачем своих развивать, если сборная официальные матчи не проводит? Ради какой цели? Клубы хотя бы официальные матчи проводят
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Комментарий удален модератором
Ответ Петрович5%
А где ж играть нашим футболистам,мастерство наигрывать? Вон и в первой лиги легов немерено стало.Там то зачем они? Конечно,проще лега привезти на конкретную позицию,чем своего натаскивать. На это время надо. Агент не поедет в условную Кострому,чтобы условного Г. Ярцева там найти.Зачем,когда можно по пляжам Бразилии прогуляться и еще валюты заработать.
А если пляжники в два раза лучше деревянных???
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Ответ ilmir84
у Ловчева минифутбольный спартак был в свое время из бразилоидов. почти всех он заиграл за сборную, натурализовав
А потом минифутбольный спартак самоликвидировался под чутким руководством Ловчева)
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