Умяров об 11 бразильцах в «Спартаке»: «Если они будут лучше наших ребят, в чем проблема?»

Наиль Умяров не против 11 бразильцев в «Спартаке», но при определенном условии.

– Как смотришь на трансферы и комплектование команд, которые приглашают много латиноамериканцев? Очень много иностранцев, особенно бразильцев.

– Это забота каждого клуба отдельно. Если иностранцы хорошие, то почему нет? Не вижу в этом проблем.

– Если бы в «Спартаке» играли 11 бразильцев, ты бы тоже не видел в этом ничего плохого?

– Если они будут лучше наших ребят, в чем проблема? – сказал хавбек « » .