Умяров об 11 бразильцах в «Спартаке»: «Если они будут лучше наших ребят, в чем проблема?»
Наиль Умяров не против 11 бразильцев в «Спартаке», но при определенном условии.
– Как смотришь на трансферы и комплектование команд, которые приглашают много латиноамериканцев? Очень много иностранцев, особенно бразильцев.
– Это забота каждого клуба отдельно. Если иностранцы хорошие, то почему нет? Не вижу в этом проблем.
– Если бы в «Спартаке» играли 11 бразильцев, ты бы тоже не видел в этом ничего плохого?
– Если они будут лучше наших ребят, в чем проблема? – сказал хавбек «Спартака» Умяров.
Надо бы проверить не шпион ли он.
респект Серафимычу, чивоуштам
бгг
А, тут все понятно
Вот так Арнольдыч, в бытность свою политработником, с трибуны университета марксизма-ленинизма вещал. Таки почему не развиваете? Спартак, видимо с этой целью как "самый великий и популярный" клуб сократил свою молодёжную команду, а сейчас "для развития" тупо купил такую же в Петербурге. О каком развитии речь идет?