Умяров о зарубежных лигах: «Надо ехать, мы же хотим, чтобы наши игроки были лучшими в мире. В РПЛ можно прогрессировать, но посмотрите, кто доминирует в Европе и мире последние 30-40 лет»
Наиль Умяров считает, что переезд в европейские лиги поможет российским игрокам.
«Мы же хотим, чтобы наши футболисты были лучшими в мире. Поэтому нужно ехать. Лучшие в мире чемпионаты где? В Европе.
Можно ли прогрессировать в РПЛ? Безусловно, можно. Но вы посмотрите, какие клубы доминируют в Европе и мире последние 30-40 лет», – сказал хавбек «Спартака».
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