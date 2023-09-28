Умяров о зарубежных лигах: «Надо ехать, мы же хотим, чтобы наши игроки были лучшими в мире. В РПЛ можно прогрессировать, но посмотрите, кто доминирует в Европе и мире последние 30-40 лет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Наиль Умяров Футбол

Наиль Умяров считает, что переезд в европейские лиги поможет российским игрокам.

«Мы же хотим, чтобы наши футболисты были лучшими в мире. Поэтому нужно ехать. Лучшие в мире чемпионаты где? В Европе.

Можно ли прогрессировать в РПЛ? Безусловно, можно. Но вы посмотрите, какие клубы доминируют в Европе и мире последние 30-40 лет», – сказал хавбек «Спартака».

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7 комментариев

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Groznyi2024
Те, у которых бюджет 1 млрд евро и выше. Причем тут Лиги?
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Iomov
Доминируют те, кто к себе приглашает сильнейщих игроков со всего мира. А те кто отпавляет своих игроков отнюдь не доминируют. Вывод - в. Наш чемпионат надо вкладывать миллиарды и все зановво отстраивать грамотно. И приглпшать лучших со всего мира. И лучших тренеров и лучших игроков. Значит надо миллиарды вбухивать. Не помажешь- не поедешь!
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Carver
Наилю если только в Оцелул или Академию Пандева в лучшем случае.
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nb8dwryv56
А самим игрокам это надо? Там бегать-работать-прогрессировать надо, а тут зп прогрессирует и ладно) там деревья столько не получают
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Сергей Никитин
А кто доминирует? Точно те кто доминировал и 50 и 40 лет назад. Что кто то новый появился?
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Ростов-на-Дону
Завтра все уедут и останемся мы без футбол.
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Сергей Никитин
Ответ Iomov
Доминируют те, кто к себе приглашает сильнейщих игроков со всего мира. А те кто отпавляет своих игроков отнюдь не доминируют. Вывод - в. Наш чемпионат надо вкладывать миллиарды и все зановво отстраивать грамотно. И приглпшать лучших со всего мира. И лучших тренеров и лучших игроков. Значит надо миллиарды вбухивать. Не помажешь- не поедешь!
Смешно, а какие успехи у Французской Лиги куда в ПСЖ вбухивают миллиарды и где ещё год назад играли лучшие игроки Мира(Месси, Неймар, МБапе, и прочие) А через сколько лет МС наконец выиграл ЛЧ и то по мне в сомнительном матче где Интер был не хуже. Насколько меньше вбухивала например Бавария и Немецкий чемпионат, а результаты в ЛЧ у неё лучше.
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