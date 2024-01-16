«МЮ» хочет подписать форварда уровня Кейна и еще 3 игроков летом, чтобы ознаменовать начало эры Рэтклиффа. Тен Хаг активно участвует в планировании

«Манчестер Юнайтед» планирует крупно потратиться летом.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, английский клуб планирует провести «большое лето», чтобы ознаменовать начало эры сэра .

Приоритет « » – топ-форвард, который по уровню был бы сопоставим с Харри Кейном. Также клуб намерен подписать игрока на позицию восьмерки, центрального защитника и правого защитника. При этом запланирована чистка состава.

Отмечается, что нового форварда планируют использовать в паре с , на которого минувшим летом потратили 72 млн фунтов. Он сохраняет поддержку руководства, несмотря на непростое начало карьеры в Англии.

Ключевой целью «Юнайтед» считает вингера « » Майкла Олисе. В центре обороны хотят видеть Джерреда Брэнтуэйта (« ») или Жан-Клера Тодибо («Ницца»), на которых нацелены и другие клубы АПЛ.

Благодаря инвестициям Рэтклиффа покупательная способность «МЮ» значительно увеличится, и клуб не нарушит финансовые правила.

Несмотря на неудачные результаты «Юнайтед», в планировании зимних и летних трансферов активно участвует Эрик тен Хаг.