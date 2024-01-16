«МЮ» хочет подписать форварда уровня Кейна и еще 3 игроков летом, чтобы ознаменовать начало эры Рэтклиффа. Тен Хаг активно участвует в планировании

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«Манчестер Юнайтед» планирует крупно потратиться летом.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, английский клуб планирует провести «большое лето», чтобы ознаменовать начало эры сэра Джима Рэтклиффа.

Приоритет «Ман Юнайтед» – топ-форвард, который по уровню был бы сопоставим с Харри Кейном. Также клуб намерен подписать игрока на позицию восьмерки, центрального защитника и правого защитника. При этом запланирована чистка состава.

Отмечается, что нового форварда планируют использовать в паре с Расмусом Хейлундом, на которого минувшим летом потратили 72 млн фунтов. Он сохраняет поддержку руководства, несмотря на непростое начало карьеры в Англии.

Ключевой целью «Юнайтед» считает вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. В центре обороны хотят видеть Джерреда Брэнтуэйта («Эвертон») или Жан-Клера Тодибо («Ницца»), на которых нацелены и другие клубы АПЛ.

Благодаря инвестициям Рэтклиффа покупательная способность «МЮ» значительно увеличится, и клуб не нарушит финансовые правила.

Несмотря на неудачные результаты «Юнайтед», в планировании зимних и летних трансферов активно участвует Эрик тен Хаг.

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65 комментариев
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Ответ Romanian_Daddy
Только таких напов уровня Кейна всего два щас - это сам Кейн и Холланд
в Аяксе таких штук пять вообще-то играет, вы дилетант
+128
-4
+124
Только таких напов уровня Кейна всего два щас - это сам Кейн и Холланд
+54
-1
+53
Ответ Kasper N . P .
в Аяксе таких штук пять вообще-то играет, вы дилетант
Ахахаха нормально
+23
0
+23
Нап уровня Кейна летом в Баварию перешел и вряд ли оттуда уйдет летом
+12
-1
+11
Нет сейчас ни одного форварда уровня Кейна, всякие Осимхены и Лаутаро - это не те форварды что 100% заиграют в любом клубе.
P.S : по мне так это точно похороны МЮ, так же как Глейзеры будут пулять деньги на всё что блестит. Я то наивный, как раз надеялся на то что Рэтклифф жлоб и будет экономным, будут искать молодых на перспективу и недорого, что сначала настроит скаутскую службу и потом уже будут искать. Типа Рэтклифф восхищался моделью Брайтона, а если выйдет что всё это брехня, то печально
+8
-3
+5
Если это правда, то РИП МЮ

Купить форварда за 70+, чтобы потом брать ещё одного и ломать из-за этого схему. Солить цз (а в команде сейчас 4 взрослых цз), чтобы докупить ещё парочку. И при этом вообще не брать вингеров, хотя единственный качественный игрок фланга атаки - это Рэшфорд (сугубо по скиллам). И тот играет раз в несколько лет
+6
-2
+4
Забавно, хотят усилить 4 позиции, на 3 из которых летом подписывали игроков, только правого заща Эрик пока не покупал
+5
-1
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Если хочешь, чтобы игра нормальная появилась, нужно начинать с тренерского мостика, а не покупать буквально лучших в мире игроков, чтобы они вытаскивали на индивидуальном мастерстве.
+3
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+3
Ответ KUZMICH
Кейна нужно было этим летом покупать, вместо Маунта и Хойлунда.
будто Кейн прям рвался в МЮ.
+3
0
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Играть в 2 чистых напа и под ними Фернандес, а дальше будет 3 опорника? Так как в МЮ единственный опорник и тот в аренде, как бы план такой себе. На Каземиро уже явно не рассчитывают.
Просто условно РМ легко перестроился на 4-3-1-2, но у них к моменту перестроения были Кроос, Модрич, Вальверде, Тчуамени, Камавинга 5 игроков на 3 позиции высокого уровня.
Ок Марсик уйдет. Рашфорд может сидеть на скамейке и быть напом на замене, пусть и с гигантской личкой, но элит брит хоть умеет играть ЦН, а со всякими Пельистри, Антони, Гарначо и т.д. что делать будут?
+3
0
+3
Тимо уже в Тоттенхеме
+3
0
+3
Начало эры Рэтклиффа ознаменуется увольнением 7Хага, а то приведет форвардов уровня Кейна голландского происхождения, вон в Спартаке бегает один
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>Приоритет «Ман Юнайтед» – топ-форвард
>Ключевой целью «Юнайтед» считает вингера

панятна
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0
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Короче, опять всё по мете. Берём ноунеймов за дохулиард денег 🤦‍♂️
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Ответ KUZMICH
Кейна нужно было этим летом покупать, вместо Маунта и Хойлунда.
Леви не отдал бы Кейна никому в апл
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Рэтклифф, верни Жозе Моуринью в Юнайтед🙏😻
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ну вот, а мы переживали, что Реал не найдёт пару сотен миллионов на зарплату Мбаппе

Реал не найдёт - МЮ найдёт
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Сначала надо убрать лысого манекена, а то на каждого Олисе у него найдётся свой Антони.
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"Тен Хаг активно участвует в планировании...."
это сцена из хорора с намёком на продолжение.
Ретклиф знает толк в извращениях
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а где они возьмут форварда уровня Кейна ?? Тоттенхэму тоже подскажите , пускай тоже там возьмут , раз своего отпустили .
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Ну раз тен хаг участвует, то ждем Маллена или Аллера за 100ку
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Форвард уровня Кейна, восьмерка и защитник. А основная цели Олисе… Это как?
Если Езе и Олисе купят, да еще и разбавят Брэнтуэйтом, вот тогда заживем… Действительно новая эра: путь в Чемпионшип.
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Ну если тен хаг участвует, надо ждать очередного Антонио муликов за 80 - 100.
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скучаю по схеме 4-4-2 где фланговые игроки делают передачи на форвардов (Санчо бы в такой схеме идеально вписался на правый фланг) , а то сейчас у нас два фланговых нападающих пытающихся сами всех обвести и жадно забить и центр форвард которому не дают пас
+1
0
+1
Ответ Romanian_Daddy
Только таких напов уровня Кейна всего два щас - это сам Кейн и Холланд
Мартинез из топ напов доступен только, надеюсь его и возьмут
+1
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Все шло в новости неплохо, пока не началось предложение про - Тен Хау активно участвует в планировании)))
+1
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Ой всё, хорош, ожиданиями так накормили, что лопнуть можно. Подпишите, потом поговорим. Как работает селекционный отдел "МЮ", мы все знаем.

Первое селекционное изменение, которое должно коснуться "МЮ" - увольнение непонятно что потерявшего на посту спортдира Джона Мёрто. И сокращение раздутого штата скаутов. Раздутого и бесполезного. Настолько бесполезного, что действующего специалиста по трансферам зовут Эрик тен Хаг.
+1
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+1
Ответ jzx8
Мартинез из топ напов доступен только, надеюсь его и возьмут
Что за Мартинез?
+1
0
+1
Ответ rfyf7vvtj4
Осимхен стремится, но походу в Реал уйдет
Если Реал с Мбаппе не договорится, скорее всего)
+1
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Кейна нужно было этим летом покупать, вместо Маунта и Хойлунда.
+5
-4
+1
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