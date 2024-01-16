«МЮ» хочет подписать форварда уровня Кейна и еще 3 игроков летом, чтобы ознаменовать начало эры Рэтклиффа. Тен Хаг активно участвует в планировании
«Манчестер Юнайтед» планирует крупно потратиться летом.
Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, английский клуб планирует провести «большое лето», чтобы ознаменовать начало эры сэра Джима Рэтклиффа.
Приоритет «Ман Юнайтед» – топ-форвард, который по уровню был бы сопоставим с Харри Кейном. Также клуб намерен подписать игрока на позицию восьмерки, центрального защитника и правого защитника. При этом запланирована чистка состава.
Отмечается, что нового форварда планируют использовать в паре с Расмусом Хейлундом, на которого минувшим летом потратили 72 млн фунтов. Он сохраняет поддержку руководства, несмотря на непростое начало карьеры в Англии.
Ключевой целью «Юнайтед» считает вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. В центре обороны хотят видеть Джерреда Брэнтуэйта («Эвертон») или Жан-Клера Тодибо («Ницца»), на которых нацелены и другие клубы АПЛ.
Благодаря инвестициям Рэтклиффа покупательная способность «МЮ» значительно увеличится, и клуб не нарушит финансовые правила.
Несмотря на неудачные результаты «Юнайтед», в планировании зимних и летних трансферов активно участвует Эрик тен Хаг.
P.S : по мне так это точно похороны МЮ, так же как Глейзеры будут пулять деньги на всё что блестит. Я то наивный, как раз надеялся на то что Рэтклифф жлоб и будет экономным, будут искать молодых на перспективу и недорого, что сначала настроит скаутскую службу и потом уже будут искать. Типа Рэтклифф восхищался моделью Брайтона, а если выйдет что всё это брехня, то печально
Купить форварда за 70+, чтобы потом брать ещё одного и ломать из-за этого схему. Солить цз (а в команде сейчас 4 взрослых цз), чтобы докупить ещё парочку. И при этом вообще не брать вингеров, хотя единственный качественный игрок фланга атаки - это Рэшфорд (сугубо по скиллам). И тот играет раз в несколько лет
Просто условно РМ легко перестроился на 4-3-1-2, но у них к моменту перестроения были Кроос, Модрич, Вальверде, Тчуамени, Камавинга 5 игроков на 3 позиции высокого уровня.
Ок Марсик уйдет. Рашфорд может сидеть на скамейке и быть напом на замене, пусть и с гигантской личкой, но элит брит хоть умеет играть ЦН, а со всякими Пельистри, Антони, Гарначо и т.д. что делать будут?
>Ключевой целью «Юнайтед» считает вингера
панятна
Реал не найдёт - МЮ найдёт
это сцена из хорора с намёком на продолжение.
Ретклиф знает толк в извращениях
Если Езе и Олисе купят, да еще и разбавят Брэнтуэйтом, вот тогда заживем… Действительно новая эра: путь в Чемпионшип.
Первое селекционное изменение, которое должно коснуться "МЮ" - увольнение непонятно что потерявшего на посту спортдира Джона Мёрто. И сокращение раздутого штата скаутов. Раздутого и бесполезного. Настолько бесполезного, что действующего специалиста по трансферам зовут Эрик тен Хаг.