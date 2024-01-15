Де Лигт не очень доволен своим положением в «Баварии». «МЮ» и тен Хаг следят за защитником
Маттейс де Лигт может вновь поработать с Эриком тен Хагом.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, защитник не в полной мере доволен своим положением в «Баварии». Он точно не собирается уходить в январе, однако трансфер летом не исключается, если ситуация не изменится.
За нидерландским футболистом следит главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, работавший с ним в «Аяксе».
В текущем сезоне де Лигт провел 9 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Средний защитник, который постоянно теряет позицию, и в индивидуале не силен как Упамекано.
Понятно что Ден Хаг следит за ситуацией. Вроде как разводить на 100+ млн, покупая всякий нелеквид у них поставлено на поток.
Неуверен с мячом, плох в единоборствах и крайне медленный (нападающие всегда от него убегали).
Связываю проблемы с его телосложением - перекачался парень.
Ему бы подсушиться, был бы гораздо эффективней.
Да он просто мистер привоз. Даже в последнем матче если бы не Нойер, то Бавария бы не победила. Де Лигт играет на уровне прошлогоднего Магуайера, только помоложе. Элит брит выглядит лучше по этому сезону, чем игрок скамейки сборной Нидерландов.
Строил, строил, 2 года прошла, и вот у него наконец получился...Аякс!