Де Лигт не очень доволен своим положением в «Баварии». «МЮ» и тен Хаг следят за защитником

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Эрик тен Хаг Маттейс де Лигт Футбол

Маттейс де Лигт может вновь поработать с Эриком тен Хагом.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, защитник не в полной мере доволен своим положением в «Баварии». Он точно не собирается уходить в январе, однако трансфер летом не исключается, если ситуация не изменится.

За нидерландским футболистом следит главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, работавший с ним в «Аяксе».

В текущем сезоне де Лигт провел 9 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев
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как он уже достал . Что за глупый тренер . Собирает свой старый Аякс который то толком не чего не выйграл . Его просят топ клуб построить а он Аякс строит
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+18
Ответ Waititi
Кто нибудь может мне назвать футболиста того аякса который заиграл на топ уровне ?
ну Де Йонг наверное единственный, а может и не единственный
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+4
Ответ всеволод платунов
как он уже достал . Что за глупый тренер . Собирает свой старый Аякс который то толком не чего не выйграл . Его просят топ клуб построить а он Аякс строит
*Выиграл
+4
-1
+3
Странно, что он вообще в Ювентусе оказался. Там видимо сразу поняли, какое это днище, что явно переплатили за него и скинули в Баварию, ну а те продолжают играть в горячий камень.
Средний защитник, который постоянно теряет позицию, и в индивидуале не силен как Упамекано.
Понятно что Ден Хаг следит за ситуацией. Вроде как разводить на 100+ млн, покупая всякий нелеквид у них поставлено на поток.
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Как и утверждал, когда Де Лигхт играл за Юве, слабый защитник и вообще игрок.
Неуверен с мячом, плох в единоборствах и крайне медленный (нападающие всегда от него убегали).
Связываю проблемы с его телосложением - перекачался парень.
Ему бы подсушиться, был бы гораздо эффективней.
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Скоро дойдет очередь до Тадича и Зиеша
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Не зря барса в свое время отказалась от него, Зюле 2.0 - неповоротливый бульдозер
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В Ювентусе был недоволен, щас недоволен. Может его в Аякс вернуть? Припадет к корням так сказать
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напоминает эпоху Кальдерона в Реале в конце 0-ых: набрали голландцев, а что потом с ним делать не знали.
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Титаник и айсберг спешат друг другу на помощь.
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ЭТХ реально весь Аякс решил в МЮ пристроить? Это уже даже не смешно
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Ответ Тухель
https://www.youtube.com/watch?v=sUIaCZ5w_tc Да он просто мистер привоз. Даже в последнем матче если бы не Нойер, то Бавария бы не победила. Де Лигт играет на уровне прошлогоднего Магуайера, только помоложе. Элит брит выглядит лучше по этому сезону, чем игрок скамейки сборной Нидерландов.
ким лучший))) чем? своими привозами?)) я про упамекано молчу защитник без мозга и паса)
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Ответ Klaus
он лучший защитник Баварии
Уахаха. Ким лучший ЦЗ Баварии и с огромным отрывом.
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Ответ Gitanes
Настолько плох он в этом сезоне?
https://www.youtube.com/watch?v=sUIaCZ5w_tc
Да он просто мистер привоз. Даже в последнем матче если бы не Нойер, то Бавария бы не победила. Де Лигт играет на уровне прошлогоднего Магуайера, только помоложе. Элит брит выглядит лучше по этому сезону, чем игрок скамейки сборной Нидерландов.
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Ответ Gitanes
Настолько плох он в этом сезоне?
он лучший защитник Баварии
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Ответ Тухель
Если Бавария сможет за этого бездаря получить млн 60-70, то надо продавать можно и зимой. Пофиг что Кима нету. Лучше уж Дайер будет играть ЦЗ, чем этот бездарь + будут деньги на нормальный трансфер.
Настолько плох он в этом сезоне?
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Рэтклифф, уволь же его скорее пока он не сделал МЮ банкротом.
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Решил Эрик Тен Хааг построить семье новый дом!

Строил, строил, 2 года прошла, и вот у него наконец получился...Аякс!
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Очень мало защитников в МЮ, нужно больше!
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Пожалуйста снимите Тен Хага, уже нерв не хватает
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Кто нибудь может мне назвать футболиста того аякса который заиграл на топ уровне ?
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Я когда в fifa в режиме карьеры собирал своих любимых игроков в команду, не мог понять, почему так нельзя в реальной жизни делать. Теперь понимаю
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