Де Лигт не очень доволен своим положением в «Баварии». «МЮ» и тен Хаг следят за защитником

Маттейс де Лигт может вновь поработать с Эриком тен Хагом.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, защитник не в полной мере доволен своим положением в «Баварии». Он точно не собирается уходить в январе, однако трансфер летом не исключается, если ситуация не изменится.

За нидерландским футболистом следит главный тренер « » тен Хаг, работавший с ним в «Аяксе».

В текущем сезоне де провел 9 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.