ЦСКА рассматривает возможность аренды Кругового из «Зенита-2» («СЭ»)
ЦСКА хочет видеть Данила Кругового в команде уже весной.
Ранее армейцы объявили о переходе защитника «Зенита», он должен был присоединиться к ЦСКА летом на правах свободного агента. Вскоре «Зенит» отправил футболиста в «Зенит-2».
Как утверждает «Спорт-Экспресс», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2». С высокой долей вероятности переговоры между московским клубом и «Зенитом» начнутся в ближайшее время.
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У «Зенита» с ЦСКА был пакт о ненападении – похоже, он себя изжил
И хватит ли у Зенита команд, чтобы спрятать там игрока от армейцев до закрытия ТО?
Или, может, это менеджеры ЦСКА писали ехидный комментарий об игровой практике, который озвучил Медведев?
Тогда, получается, и Малкома надо было перевести во вторую команду, как только выяснилось, что он засобирался в Саудовскую Аравию?
Или дело не в самом факте ухода игрока, а в том, что он уходит в ЦСКА? Это обидно, и поэтому нужно испортить Круговому жизнь? Такая логика?
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