ЦСКА рассматривает возможность аренды Кругового из «Зенита-2» («СЭ»)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Вторая лига Б Зенит-2 Данил Круговой Спорт-Экспресс Футбол

ЦСКА хочет видеть Данила Кругового в команде уже весной.

Ранее армейцы объявили о переходе защитника «Зенита», он должен был присоединиться к ЦСКА летом на правах свободного агента. Вскоре «Зенит» отправил футболиста в «Зенит-2».

Как утверждает «Спорт-Экспресс», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2». С высокой долей вероятности переговоры между московским клубом и «Зенитом» начнутся в ближайшее время.

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135 комментариев
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Уверен, Зенит его скорее в туалете/душевой запрёт, чем сейчас отдаст. С криками "Так не доставайся же ты никому!")
+137
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+113
Главный вопрос: успеют ли сослать Кругового в Зенит-3 до прихода ЦСКА в Зенит-2?

И хватит ли у Зенита команд, чтобы спрятать там игрока от армейцев до закрытия ТО?
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Ответ schwein
Комментарий скрыт
А при чем здесь восхитительный менеджмент ЦСКА? Это он оперативно отправил Кругового из основы в дубль?

Или, может, это менеджеры ЦСКА писали ехидный комментарий об игровой практике, который озвучил Медведев?
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Ощущение как будто этим трансфером занялся Гинер. Его почерк скоро выйдет новость что Зенит должен ещё доплатить за Кругового))
+28
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мне кажется перевод Кругового в Зенит 2 логичным, он подписал переход и должен быть отстранен от информации по тактическим схемам и деталям подготовки, но и форму не должен сильно потерять. Мне кажется правильным отдать его в аренду из Зенита 2, так еще и лучше всем
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Ответ Celsius
Нафиг! Если он нужен ЦСКА - пусть его выкупают, это будет недорого, учитывая, что контракта с Зенитом осталось полгода. . А не выкупят - отдать в аренду в Сочи, Оренбург или еще куда, желающие найдутся.
Так там что выкуп, что аренда, все одна цена по сути будет. тысяч 500 евро, примерно как Ахметов.
+10
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+7
Ставлю на вариант "собака на сене"
+12
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Ответ Pavel Nikolaev
сто пудов отдадут, иначе хейта не оберуться
Не пофиг ли? Ну пожужжат и перестанут. Спартак опять на себя внимание переключит какой-нибудь дуростью, к бабке не ходи. =)
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+5
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Уверен, Зенит его скорее в туалете/душевой запрёт, чем сейчас отдаст. С криками "Так не доставайся же ты никому!")
Купили бы и проблем не было бы,или Зенит должен занимать место в заявке игроком ЦСКА только потому что кто-то пожалел денег?
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Ответ schwein
То есть вы правда считаете, что Круг должен продолжать тренироваться с основой? Восхитительный менеджмент ЦСКА я помню по переговорам с Марио. Успешно договорились.
А почему Круговой не должен продолжать тренироваться с основой? Этот сезон он ещё планировал доиграть за "Зенит", уйдет только в межсезонье.

Тогда, получается, и Малкома надо было перевести во вторую команду, как только выяснилось, что он засобирался в Саудовскую Аравию?

Или дело не в самом факте ухода игрока, а в том, что он уходит в ЦСКА? Это обидно, и поэтому нужно испортить Круговому жизнь? Такая логика?
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Ответ Влад Безруков
Есть ощущение, что Медведев принципиально не отпустит Деньги Зениту всё равно не нужны, а усилять армейцев они не будут просто так
Круговой может усилить только лавку
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Медведь мстительно заломит оверпрайс, но ожидаемо будет послан, в результате на полгода Питер лишается игрока ротации, при этом выплачивая ему зарплату. Зенит обосрался, все довольны
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Уверен, Зенит его скорее в туалете/душевой запрёт, чем сейчас отдаст. С криками "Так не доставайся же ты никому!")
Любой игрок продается, выплачивайте отступные или бегите на ковер договариваться о расторжении контракта на других условиях

Это ваша проблема
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Зенит не отпустит. 200%
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Ответ вовочка6762
Не понял ! Он же отказался подписывать контракт с Зенитом ? Какая тут аренда ? Или опять победили деньги ?
Отказался подписывать новый, а старый действует ещё полгода.
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Не будет его. Медведев на желчь снизойдет и запросит за полгода контракта пару лямов евро
Естественно, какой руководитель на такую туфту клюнет? Я бы на месте Медведева послал руководство ЦСКА за такие предложения, но думаю это утка, не полные же .... в ЦСКА сидят.
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Ответ Celsius
А фиг знает! Кони захотят еще и аренду бесплатную, да чтобы еще и зарплату Круговому Зенит платил. Так что, надеюсь, в Сочи уйдет.
Очевидно, что они зажмут, я в самом начале написал. Они лучше очередной бюджет на Карпа сольют. Так и живем.
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Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Главный вопрос: успеют ли сослать Кругового в Зенит-3 до прихода ЦСКА в Зенит-2? И хватит ли у Зенита команд, чтобы спрятать там игрока от армейцев до закрытия ТО?
В Сочи 2 Оренбург 3 вариантов много еще не переживайте
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Ответ schwein
Комментарий удален модератором
Ну не знаю) может вы и правы) Могли б в тот же Сочи тогда уже до конца сезона отдать или еще куда, но ссылать в дубль - как по мне, просто попытка напакостить) словно это первый случай в истории, когда игрок переходит в другой клуб заранее. Не припомню,чтоб в других таких случаях в дубль ссылали. Представляю как Швайнштайгера бы в дубль Баварии отправили, хотя известно было что он уходит в МЮ) но нет, честно дорабатывал конец контракта) Да тот же Зюле. В Борруссию переходил и всё норм было, спокойно доигрывал в Мюнхене перед этим)
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Ответ schwein
Потому что в этом нет смысла. Он теперь для Зенита не актив, а пассив. От пассивов нужно избавляться. Тут ничего лишнего, простая экономика. (Это только на спортсе убеждены, что у Зенита денег безгранично и они могут ими сорить во все стороны).
Представь, у тебя высококвалифицированный сотрудник, с которым ты поругался, но не можешь уволить. Он получает хорошую зарплату и ты вместо того, чтобы полгода его чем-то полезным занять, чтобы он хоть как-то отрабатывал зарплату, поручаешь ему чистить снег, но платишь зарплату 100х зарплаты дворника. Поступил бы так человек, который считает свои деньги?
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Носятся с ним, как с писаной торбой.
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Ответ schwein
Работник уже уволился. Вот только работодатель предлагает ему не отрабатывать 2 недели, а он хочет отсидеть их.
Если Зенит предлагает не отрабатывать контракт, то почему контракт будет действовать ещё полгода?)) У тебя нарушена логическая цепь в комментарии. Когда так происходит, смысл общения равен нулю)
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Не будь лимита и трэша такого не было бы с переходами.
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Ответ Влад Безруков
Да они за него не держатся Зачем на тренировке нужен он? На самом деле, вполне логичное решение от Зенита А со стороны просто забавное
Логичное решение - это платить пол год ЗП человеку за то, чтобы он ничего не делал? Просто супер!
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сериал приобретает новый поворот событий 🍿
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Началось)
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Ответ Домоседов
Левандовски, подписав с Баварией предварительный контракт, полгода спокойно за Боруссию играл, и те его ставили, даже забил будущему клубу в очной встрече, и ничего, ни Бавария, ни Боруссия от этого не истерили и Левандовского в дубль не ссылали. Просто если зенитик хочет действительно вырасти в большой клуб, им нужно самим для начала ментально перерасти возраст в 13-14 лет, в котором они сейчас находятся
Левандовски на тот момент был одним из лучших в Боруссии, много забивал, решал исходы матчей. Даже по этим причинам, глупо было бы мариновать его в дубле. Круговой же игрок глубокого запаса, поэтому сравнивать эти ситуации не очень правильно. Вряд ли бы Зенит отправил в дубль одного из своих лидеров при схожих обстоятельствах.
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Ход конем ))
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Надо было этот вопрос сразу решить. Теперь с арендой будут проблемы…
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Ответ schwein
Комментарий скрыт
Если ты оправдываешь поведение клуба, значит в глубине души осознаешь неправоту клуба. Цска сделал то, что сделал Зенит с Фернандесом, обвинять его бессмысленно. Игрок хотел играть, понять его тоже можно, он пошел на понижение зарплаты, и мы не знаем, договаривался ли Круговой тайком от клуба, судя по комментариям клуба - вины особой нет. Вспомним истории Денисова и тд, клуб реагировал достаточно дерзко. В этой истории Зенит выглядит жалко. потому что не смог принять проигрыш, усадил в дубль игрока сборной России. И да, будучи не в Зените, он бы вызывался чаще, парень не идеален, но он талантлив
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