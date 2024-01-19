ЦСКА рассматривает возможность аренды Кругового из «Зенита-2» («СЭ»)

ЦСКА хочет видеть Данила Кругового в команде уже весной.

Ранее армейцы объявили о переходе защитника «Зенита», он должен был присоединиться к ЦСКА летом на правах свободного агента. Вскоре «Зенит» отправил футболиста в « ».

Как утверждает « », ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2». С высокой долей вероятности переговоры между московским клубом и «Зенитом» начнутся в ближайшее время.

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