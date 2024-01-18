Малафеев о Круговом в ЦСКА: «Инициатива агента, скорее всего. Других вариантов не может быть, иначе это глупейшее решение – перейти в команду, которая платит меньше»

Теги ЦСКА Зенит Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия агенты Данил Круговой деньги Футбол

Вячеслав Малафеев прокомментировал переход Данила Кругового в ЦСКА.

– Вас сильно удивило решение Кругового отказаться от постоянных чемпионств с «Зенитом» и перейти в ЦСКА – клуб, который последние годы по-настоящему на «золото» не претендовал?

– Думаю, что решение Кругового о переходе в ЦСКА и о смене города – это, скорее всего, инициатива его представителя и агента. В моем понимании, такой переход мог состояться только по одной причине – финансовая выгода. При действующем контракте Кругового с «Зенитом» вряд ли руководство ЦСКА выходило на общение с Круговым напрямую, поэтому всем этим занимался агент.

Других вариантов просто не может быть, иначе это глупейшее решение со стороны Кругового – перейти в команду, которая платит тебе меньше. С учетом, что «Зенит» ежегодно становится чемпионом РПЛ и ситуация гораздо более стабильная, чем в ЦСКА.

– Вам приходилось, будучи исполняющим обязанности спортивного директора «Зенита», пересекаться с представителями Кругового?

– Конечно. В определенные года Круговой довольно некачественно подбирал себе агентов. Возможно, для него это нормальная ситуация. Со своей стороны я не могу сказать, что все его представители были адекватны и стремились найти компромисс для всех сторон, а не только для собственной, – сказал экс-вратарь «Зенита».

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55 комментариев
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Недалекий Славик даже не поймет, что парень хочет просто регулярно играть, пусть и за чуть меньшие деньги. Он себе уже на несколько жизней заработал, теперь хочет почаще играть
+88
-17
+71
Ответ Хамлет датский
Мостовой не может понять....что кроме денег, есть у людей ещё желание играть в футбол))
Мостовой и Малафеев это разные люди. Не благодари
+59
-1
+58
Автор, а где ты слово «тупейшее» нашел в новости?? Выдал желаемое за действительное
+29
-1
+28
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
Если НИКТО не выиграл бы, то претензия к Круговому вообще непонятна.

>понятно же ,что 4-5 лет он не сможет играть как пару лет назад,мог бы и поднапрячься

4,5 года конкурировал за место, а теперь ему надо конкурировать ещё 4-5 лет - ну офигенное предложение. Отличный план, надёжный, как швейцарские часы. То, что через 5 лет самому Круговому уже будет 30, и обычно в таком возрасте уже не так бегают, как в 25 - вообще в расчёт не берём, ну зачем.
Варианта, что Сантос уйдёт, и на его место Зенит тупо купит ещё одного бразильца/колумбийца или даже серба, помоложе, а Круговой так же останется на лавке - мы конечно же тоже не допускаем.

>но выбрал лёгкий путь.

Вообще-то лёгкий путь - сидеть на лавке ещё несколько лет и получать по 2 миллиона евро в год, выходя в концовках матчей. Круговой как раз выбрал во-первых получать меньше, во-вторых - за это придётся ещё и побегать, попотеть - это же получается более сложный путь.
+22
0
+22
Славка, ты дешево мыслишь, потому что зажрался
+23
-2
+21
Ответ Йохан Чпохан
))) а вариант, что игрок хотел играть, не рассматривается?
Ну видимо у бывших зенитовцев такое мнение: если уходить из Зенита, то только из-за денег и больше не из-за чего, особенно в ЦСКА )
И не важно играет постоянно игрок или нет )
+25
-7
+18
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
В России есть левые защитники, которые ВЫИГРАЛИ бы конкуренцию у Сантоса? Хоть один?
+20
-3
+17
))) а вариант, что игрок хотел играть, не рассматривается?
+20
-3
+17
Ответ nuksi
Автор, а где ты слово «тупейшее» нашел в новости?? Выдал желаемое за действительное
Он уже подкорректировал... ))
+7
-1
+6
До Славика так и не дошло, что кроме денег есть еще и чисто профессиональная мотивация - играть в футбол. Это делает честь Круговому и думаю поддержка болельщиков ему обеспечена. Так что, добро пожаловать в клуб!
+11
-6
+5
Вышел из комфортной среды, вызов дал себе. Молодец, также было, работал в одном хорошем месте, всё надоело, ушёл в никуда . Перезагрузился и не чё, все хорошо
+7
-3
+4
Команду фас дали
+7
-4
+3
Слава не игрок, а бизнесмен, вот только деньги и считает.
+5
-2
+3
Круговой, по своей профессии - футболисит. И человек хочет по-настоящему заниматься своей профессией, т.е. играть в футбол. Есть люди для которых на 1 месте стоят не деньги, а желание играть. Круговой один из таких. Уважуха!
+5
-2
+3
а то что парень поиграть хочет в расчет не берется?)
+4
-1
+3
Ответ Хамлет датский
Но по мыслям...одинаковые))) тоже не стоит благодарности))
Мостовой сказал прямо противоположное, есичо.
+3
0
+3
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
И к чему приводит это "повышение класса", а игрок всё равно сидит в запасе? Что толку? Время идёт, игрок моложе не становится. Ну год он будет так повышать класс, ну два. Но Круговой так уже 4 с половиной года "повышает"! А вы предлагаете ещё 4-5 лет "конкурировать". Может, хватит уже "повышать", а пора наконец-то начинать играть матчи по 90 минут? Без этого все эти "повышения благодаря конкуренции" смысла вообще не имеют. Ну будешь ты до пенсии уровень повышать - а потом станешь ветераном, уже и на гвоздь бутсы вешать пора. А долго не играешь - теряешь свою ценность, как игрок, потому что "у него мало игровой практики".

Вот скажите, какой нормальный игрок согласится перейти в Реал/ПСЖ, чтобы ПЯТЬ (!!!) лет там сидеть под Винисиусом/Мбаппе? Пару лет он будет конкурировать и повышать класс. Но потом-то, если у игрока есть амбиции - он решит "хватит уже сидеть" и либо запросит вариант с арендой, либо примет предложение от другой, ибо сколько класс ни повышай - с Винисиусом/Мбаппе всё глухо.

Есть же пример Малкома. Мог бы и дальше сидеть на лавке в Барсе. Но предпочёл играть, пусть и в РПЛ, не самой сильной лиге. А сколько бы под Месси не сидел, всё равно бы скорее всего Месси не стал.
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Круговой - молодец, и не из-за того, что переходит именно в ЦСКА, а из-за того, что решил чего-то добиться в футболе... какие перспективы в Зените у него? сидеть на лавке, подменяя Сантоса? он и так долго ждал, продадут ли бразильца зенитовцы... а в другой команде и развиваться будет шанс, и в Европу отправиться, если все сложится нормально
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Круговой хочет вылезти из золотой клетки.Только игра в основе даст ему возможность прогрессировать.Тем более глядя на Денисова Даниила.
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В заголовок конечно же вынесли самую острую фразу да ещё и подправили её, усилив негативный оттенок
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Ответ Михаил Соколов
Круговой - молодец, и не из-за того, что переходит именно в ЦСКА, а из-за того, что решил чего-то добиться в футболе... какие перспективы в Зените у него? сидеть на лавке, подменяя Сантоса? он и так долго ждал, продадут ли бразильца зенитовцы... а в другой команде и развиваться будет шанс, и в Европу отправиться, если все сложится нормально
Чего он добьется в ЦСКА ?
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ахаха более тупого комментария не слышал, Малафей пьет что ли? или говорит потом думает?))
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Ответ Zenith forever
По настоящему заниматься своей профессией в нынешнем ЦСКА? Я бы еще понял его переход в Краснодар, Динамо, ну или Ростов, Рубин, Урал, даже Факел.
А что не так с ЦСКА?
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Ответ Ебздрогыч
Недалекий Славик даже не поймет, что парень хочет просто регулярно играть, пусть и за чуть меньшие деньги. Он себе уже на несколько жизней заработал, теперь хочет почаще играть
Именно поэтому ещё в ноябре Круг говорил, что новый контракт его не устраивает, хочет больше.
+1
0
+1
Ответ [ADO]
До Славика так и не дошло, что кроме денег есть еще и чисто профессиональная мотивация - играть в футбол. Это делает честь Круговому и думаю поддержка болельщиков ему обеспечена. Так что, добро пожаловать в клуб!
А агент Кругового сколько на этой сделке с ЦСКА себе "срубил" не расскажешь?
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Ответ Советник_042
Славка, ты дешево мыслишь, потому что зажрался
он - звезда Африки, ему можно)))
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Круг уже до пенсии себе заработал. В ЦСКА вряд ли намного меньше будут платить, но там всегда будет играть. Хоть и жалко, что свой воспитанник покинул команду, но удачи ему (но не в матчах против Зенита)
+6
-5
+1
Ответ Михаил Соколов
Круговой - молодец, и не из-за того, что переходит именно в ЦСКА, а из-за того, что решил чего-то добиться в футболе... какие перспективы в Зените у него? сидеть на лавке, подменяя Сантоса? он и так долго ждал, продадут ли бразильца зенитовцы... а в другой команде и развиваться будет шанс, и в Европу отправиться, если все сложится нормально
Ага, ага. Фланговый защитник. 26 лет исполняется. Из ЦСКА в Европу. Вы в своём уме?
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Ответ Михаил Соколов
Круговой - молодец, и не из-за того, что переходит именно в ЦСКА, а из-за того, что решил чего-то добиться в футболе... какие перспективы в Зените у него? сидеть на лавке, подменяя Сантоса? он и так долго ждал, продадут ли бразильца зенитовцы... а в другой команде и развиваться будет шанс, и в Европу отправиться, если все сложится нормально
И с кем он в Европе будет конкурировать, если он тут у Дугласа выиграть ее не может? :)
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Ответ супермяч
Зайнутдинов уехал с его позиции. Надо было сразу переходить в ЦСКА и сейчас играл бы в ЛЧ.
Откуда такой вывод? Посмотрим, что он в ЦСКА покажет.
К тому же не забывайте о национальности. =)
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