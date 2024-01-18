Малафеев о Круговом в ЦСКА: «Инициатива агента, скорее всего. Других вариантов не может быть, иначе это глупейшее решение – перейти в команду, которая платит меньше»

Вячеслав Малафеев прокомментировал переход Данила Кругового в ЦСКА.

– Вас сильно удивило решение Кругового отказаться от постоянных чемпионств с «Зенитом» и перейти в ЦСКА – клуб, который последние годы по-настоящему на «золото» не претендовал?

– Думаю, что решение Кругового о переходе в ЦСКА и о смене города – это, скорее всего, инициатива его представителя и агента. В моем понимании, такой переход мог состояться только по одной причине – финансовая выгода. При действующем контракте Кругового с «Зенитом» вряд ли руководство выходило на общение с напрямую, поэтому всем этим занимался агент.

Других вариантов просто не может быть, иначе это глупейшее решение со стороны Кругового – перейти в команду, которая платит тебе меньше. С учетом, что «Зенит» ежегодно становится чемпионом и ситуация гораздо более стабильная, чем в ЦСКА.

– Вам приходилось, будучи исполняющим обязанности спортивного директора «Зенита», пересекаться с представителями Кругового?

– Конечно. В определенные года Круговой довольно некачественно подбирал себе агентов. Возможно, для него это нормальная ситуация. Со своей стороны я не могу сказать, что все его представители были адекватны и стремились найти компромисс для всех сторон, а не только для собственной, – сказал экс-вратарь « ».