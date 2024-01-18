Малафеев о Круговом в ЦСКА: «Инициатива агента, скорее всего. Других вариантов не может быть, иначе это глупейшее решение – перейти в команду, которая платит меньше»
Вячеслав Малафеев прокомментировал переход Данила Кругового в ЦСКА.
– Вас сильно удивило решение Кругового отказаться от постоянных чемпионств с «Зенитом» и перейти в ЦСКА – клуб, который последние годы по-настоящему на «золото» не претендовал?
– Думаю, что решение Кругового о переходе в ЦСКА и о смене города – это, скорее всего, инициатива его представителя и агента. В моем понимании, такой переход мог состояться только по одной причине – финансовая выгода. При действующем контракте Кругового с «Зенитом» вряд ли руководство ЦСКА выходило на общение с Круговым напрямую, поэтому всем этим занимался агент.
Других вариантов просто не может быть, иначе это глупейшее решение со стороны Кругового – перейти в команду, которая платит тебе меньше. С учетом, что «Зенит» ежегодно становится чемпионом РПЛ и ситуация гораздо более стабильная, чем в ЦСКА.
– Вам приходилось, будучи исполняющим обязанности спортивного директора «Зенита», пересекаться с представителями Кругового?
– Конечно. В определенные года Круговой довольно некачественно подбирал себе агентов. Возможно, для него это нормальная ситуация. Со своей стороны я не могу сказать, что все его представители были адекватны и стремились найти компромисс для всех сторон, а не только для собственной, – сказал экс-вратарь «Зенита».
>понятно же ,что 4-5 лет он не сможет играть как пару лет назад,мог бы и поднапрячься
4,5 года конкурировал за место, а теперь ему надо конкурировать ещё 4-5 лет - ну офигенное предложение. Отличный план, надёжный, как швейцарские часы. То, что через 5 лет самому Круговому уже будет 30, и обычно в таком возрасте уже не так бегают, как в 25 - вообще в расчёт не берём, ну зачем.
Варианта, что Сантос уйдёт, и на его место Зенит тупо купит ещё одного бразильца/колумбийца или даже серба, помоложе, а Круговой так же останется на лавке - мы конечно же тоже не допускаем.
>но выбрал лёгкий путь.
Вообще-то лёгкий путь - сидеть на лавке ещё несколько лет и получать по 2 миллиона евро в год, выходя в концовках матчей. Круговой как раз выбрал во-первых получать меньше, во-вторых - за это придётся ещё и побегать, попотеть - это же получается более сложный путь.
И не важно играет постоянно игрок или нет )
Вот скажите, какой нормальный игрок согласится перейти в Реал/ПСЖ, чтобы ПЯТЬ (!!!) лет там сидеть под Винисиусом/Мбаппе? Пару лет он будет конкурировать и повышать класс. Но потом-то, если у игрока есть амбиции - он решит "хватит уже сидеть" и либо запросит вариант с арендой, либо примет предложение от другой, ибо сколько класс ни повышай - с Винисиусом/Мбаппе всё глухо.
Есть же пример Малкома. Мог бы и дальше сидеть на лавке в Барсе. Но предпочёл играть, пусть и в РПЛ, не самой сильной лиге. А сколько бы под Месси не сидел, всё равно бы скорее всего Месси не стал.
К тому же не забывайте о национальности. =)