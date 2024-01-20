Юрий Жирков рассказал о коллекционировании военных артефактов.

– У вас есть уникальная коллекция военных артефактов. Вы продолжаете ее пополнять?

– Да, коллекционирую вещи, связанные с войной. Сейчас уже редко, но иногда покупаю некоторые лоты.

– Покупаете или сами копаете?

– Покупаю на различных аукционах и сайтах. Сейчас купил большую коллекцию советских, немецких, британских и американских листовок времен Второй мировой войны.

– Будете организовывать какую‑то выставку?

– Пока нет. Но экспонатов много, думаю, хватит на две выставки.

– Какой экспонат самый важный для вас?

– Я собираю их уже много лет – 16 или 17. Уже даже не помню все, что у меня есть. Иногда покупаешь какую‑то вещь, а она уже есть! Думаешь: «Вот дурак».

Есть много вещей, которые для меня важны: униформа, значки разные, – сказал бывший защитник , «Челси», « » и сборной России.