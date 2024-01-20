Жирков о коллекции артефактов Второй мировой войны: «Собираю 16-17 лет. Иногда покупаю вещь, а она уже есть! Думаю: «Вот дурак»
Юрий Жирков рассказал о коллекционировании военных артефактов.
– У вас есть уникальная коллекция военных артефактов. Вы продолжаете ее пополнять?
– Да, коллекционирую вещи, связанные с войной. Сейчас уже редко, но иногда покупаю некоторые лоты.
– Покупаете или сами копаете?
– Покупаю на различных аукционах и сайтах. Сейчас купил большую коллекцию советских, немецких, британских и американских листовок времен Второй мировой войны.
– Будете организовывать какую‑то выставку?
– Пока нет. Но экспонатов много, думаю, хватит на две выставки.
– Какой экспонат самый важный для вас?
– Я собираю их уже много лет – 16 или 17. Уже даже не помню все, что у меня есть. Иногда покупаешь какую‑то вещь, а она уже есть! Думаешь: «Вот дурак».
Есть много вещей, которые для меня важны: униформа, значки разные, – сказал бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России.
одно дело, когда тебя интересует история какого-то времени, история вещей, которые к тому времени относятся и другое - когда "деньги есть - ума не надо (что бы их потратить)", дело конечно его, но уважения это не вызывает... у кого-то вызывает восхищение "коллекция авто" у Кокорина? вот то-то же...
Это как картины. Неважно, хороша она или плоха, есть и дерьмом написанные. Главное - сертификат, там и цена есть.
По сути картины - это банкноты, скажем, в миллион, два, десять баксов. Банкноты в единственном числе, которые невозможно подделать.
Так и артефакты Юры, если они с сертификатами.
На аукционах можно купить вещи второй мировой за десятки и даже сотни тысяч долларов. Должны же у него быть "жемчужины коллекции".
Потом, настоящий коллекционер не только покупает на аукционах, но и продает, как бы дает коммерческую жизнь вещи из своей коллекции.
И всегда стремится увеличить стоимость своей коллекции.
Но это догадки, так должно быть. Журналисту надо было Жиркова подробнее расспрашивать.