Жирков о коллекции артефактов Второй мировой войны: «Собираю 16-17 лет. Иногда покупаю вещь, а она уже есть! Думаю: «Вот дурак»

Теги ЦСКА Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Сборная России по футболу история Матч ТВ Футбол

Юрий Жирков рассказал о коллекционировании военных артефактов.

– У вас есть уникальная коллекция военных артефактов. Вы продолжаете ее пополнять?

– Да, коллекционирую вещи, связанные с войной. Сейчас уже редко, но иногда покупаю некоторые лоты.

– Покупаете или сами копаете?

– Покупаю на различных аукционах и сайтах. Сейчас купил большую коллекцию советских, немецких, британских и американских листовок времен Второй мировой войны.

– Будете организовывать какую‑то выставку?

– Пока нет. Но экспонатов много, думаю, хватит на две выставки.

– Какой экспонат самый важный для вас?

– Я собираю их уже много лет – 16 или 17. Уже даже не помню все, что у меня есть. Иногда покупаешь какую‑то вещь, а она уже есть! Думаешь: «Вот дурак».

Есть много вещей, которые для меня важны: униформа, значки разные, – сказал бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России.

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46 комментариев
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Ответ bumble - bee
Юра - правильный чувак
Юра – странный чувак.
+72
-11
+61
Был у меня приятель, он в одной из комнат дома устроил минимузей своих отношений с любимым клубом. Вырезки из журналов, билеты с финала кубка европейского, розы итд... Потом его внуки вынесли все на помойку и сделали бильярдную.. 🙃
+55
-3
+52
Потом попробуй найди такого же второго дурака, чтобы повторку перепродать )
+37
-12
+25
У меня с картошкой и лимоном такая же ситуация.
+17
0
+17
Юра, продай мне футляр для спичечного коробка офицера СС. Всю жизнь о нем мечтаю((
+15
-3
+12
Ответ dreamstep
Потом попробуй найди такого же второго дурака, чтобы повторку перепродать )
это удачное вложение денег, не понимают этого как раз дураки
+14
-3
+11
Ответ ss_podonok
🤣спасибо ору поднял настроение🤣🤣🤣
в чем прикол?
+7
0
+7
Ответ Alex Chernov
Был у меня приятель, он в одной из комнат дома устроил минимузей своих отношений с любимым клубом. Вырезки из журналов, билеты с финала кубка европейского, розы итд... Потом его внуки вынесли все на помойку и сделали бильярдную.. 🙃
могу сказать больше...был на работе чел его дядя был 1 из первых полярных лётчиков итд итп летал бомбить берлин еще в 41, книжку написал...ну приехал он к нему на дачу уже после того как тот помер, а там его дети всё его добро всякие записи и прочее в помойку выкинули...
+8
-1
+7
Ответ dreamstep
Потом попробуй найди такого же второго дурака, чтобы повторку перепродать )
Найдется, не сомневайся, их очень много, как минимум, он в цене не потеряет. Да и со связями Жиркова, он может это и в Европу перетащить, а там это еще дороже стоит
+8
-1
+7
вряд ли можно назвать коллекционером того, кто даже не помнит, что у него есть в "коллекции", это что-то из разряда шопогольтсва, когда есть деньги и все равно, что покупать ... забиваются кладовки всякой одеждой, которая даже никогда не носится...
одно дело, когда тебя интересует история какого-то времени, история вещей, которые к тому времени относятся и другое - когда "деньги есть - ума не надо (что бы их потратить)", дело конечно его, но уважения это не вызывает... у кого-то вызывает восхищение "коллекция авто" у Кокорина? вот то-то же...
+10
-3
+7
Ответ Нейтральный критик
Юра – странный чувак.
потому что у него хобби есть?
+14
-8
+6
интересно у Юры есть тот самый нож НКВД?
+5
0
+5
марки, бабочки, трофеи 2й мировой, дикпики, какая вам разница кто что любит коллекционировать?
+5
0
+5
Ответ xm
интересно у Юры есть тот самый нож НКВД?
финка)
+3
0
+3
Ответ Птюч, Ёж.
потому что у него хобби есть?
очень поверхностно видимо относится к своему хобби, раз даже не помнит что есть у него в коллекции, а чего нет
+5
-2
+3
Ответ Wiley Fox
Так себе хобби, учитывая криминал, который вокруг этого всего вращается Чёрные копатели живут за счёт таких вот "коллекционеров"
ну если он покупает не из под полы, а на официальных аукционах - то криминал это не его проблемы. Все вопросы к торговым площадкам
+4
-1
+3
Ответ haibr
финка)
точно, легендарная финка НКВД, как я мог забыть
+2
0
+2
Юра - правильный чувак
+12
-10
+2
Ответ Ебздрогыч
Я давно собираю марки, особенно интересна тема второй мировой и именно немецкие марки. По качеству бумаги, краски они и через 80 лет выглядят как новые (особенно с олимпиады 36 года, с водяными знаками). Моя любимая и самая ценная марка выпускалась даже не немецкой почтой, а частной фирмой при министерстве пропаданды. Была стандартная английская марка в честь юбилея свадьбы короля Георга VI с королевой, а немцы вместо королевы на марку поместили Сталина, шикарно смотрится.
нейросеть, собирающая марки... теперь я видел в этой жизни все....
+3
-1
+2
Ответ Alex Chernov
Был у меня приятель, он в одной из комнат дома устроил минимузей своих отношений с любимым клубом. Вырезки из журналов, билеты с финала кубка европейского, розы итд... Потом его внуки вынесли все на помойку и сделали бильярдную.. 🙃
Думаю, где-то есть человек, который был бы счастлив это получить. Тогда как наследники выбрасывают. Нужно позаботится о передаче заранее. Ну или детей так воспитать, что б отдали куда нужно, а не тупо на помойку,
+2
0
+2
Я давно собираю марки, особенно интересна тема второй мировой и именно немецкие марки. По качеству бумаги, краски они и через 80 лет выглядят как новые (особенно с олимпиады 36 года, с водяными знаками). Моя любимая и самая ценная марка выпускалась даже не немецкой почтой, а частной фирмой при министерстве пропаданды. Была стандартная английская марка в честь юбилея свадьбы короля Георга VI с королевой, а немцы вместо королевы на марку поместили Сталина, шикарно смотрится.
+9
-8
+1
Ответ Антон Фалафель
Вот помрёт Жирков, его потомки всё это за копейки сольют какому-нибудь барыге типа Саши барахольщика.
Он же на аукционе покупает, с сертификатами, где указано цена. И при каждой перепродаже цена будет расти.

Это как картины. Неважно, хороша она или плоха, есть и дерьмом написанные. Главное - сертификат, там и цена есть.
По сути картины - это банкноты, скажем, в миллион, два, десять баксов. Банкноты в единственном числе, которые невозможно подделать.
Так и артефакты Юры, если они с сертификатами.
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Ответ Джиза
Человек, который собирает любые артефакты войны - психически нездоров.
Ну и глупость вы сморозили!
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Ответ TheSportNik
И зачем Юре листовки второй мировой войны? Купи жене лучше колье из бриллиантов , а так кто то наживается над Жирковым.
ну да, женам футболистов же обычно нечего носить, побираются)
0
0
0
Ответ catcher69
могу сказать больше...был на работе чел его дядя был 1 из первых полярных лётчиков итд итп летал бомбить берлин еще в 41, книжку написал...ну приехал он к нему на дачу уже после того как тот помер, а там его дети всё его добро всякие записи и прочее в помойку выкинули...
В этом нет ничего такого, это жизнь.. Просто "коллекционерам" стоит это понимать и учитывать. 🙃
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0
Ответ Karel
Почему нет? Жирков же миллионер и вроде как серьёзный коллекционер. На аукционах можно купить вещи второй мировой за десятки и даже сотни тысяч долларов. Должны же у него быть "жемчужины коллекции". Потом, настоящий коллекционер не только покупает на аукционах, но и продает, как бы дает коммерческую жизнь вещи из своей коллекции. И всегда стремится увеличить стоимость своей коллекции. Но это догадки, так должно быть. Журналисту надо было Жиркова подробнее расспрашивать.
Да я бы посмотрел, что у него в коллекции. Сразу можно определить какой уровень.
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Ответ Антон Фалафель
Не думаю, что он аж на Сотбис затаривается. Тот же Мешок.ру где можно купить кучу барахла по ВОВ. Те же каски, макеты гранат, кинжалы СС, кортики, ордена, награды, зажигалки. Всё это скапливается и когда попадает в руки человеку, который в этом не разбирается, может быть слито за бесценок.
Почему нет? Жирков же миллионер и вроде как серьёзный коллекционер.
На аукционах можно купить вещи второй мировой за десятки и даже сотни тысяч долларов. Должны же у него быть "жемчужины коллекции".
Потом, настоящий коллекционер не только покупает на аукционах, но и продает, как бы дает коммерческую жизнь вещи из своей коллекции.
И всегда стремится увеличить стоимость своей коллекции.
Но это догадки, так должно быть. Журналисту надо было Жиркова подробнее расспрашивать.
0
0
0
Ответ Karel
Он же на аукционе покупает, с сертификатами, где указано цена. И при каждой перепродаже цена будет расти. Это как картины. Неважно, хороша она или плоха, есть и дерьмом написанные. Главное - сертификат, там и цена есть. По сути картины - это банкноты, скажем, в миллион, два, десять баксов. Банкноты в единственном числе, которые невозможно подделать. Так и артефакты Юры, если они с сертификатами.
Не думаю, что он аж на Сотбис затаривается. Тот же Мешок.ру где можно купить кучу барахла по ВОВ. Те же каски, макеты гранат, кинжалы СС, кортики, ордена, награды, зажигалки. Всё это скапливается и когда попадает в руки человеку, который в этом не разбирается, может быть слито за бесценок.
0
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Думаю, Юра создаст чудесный музей в будущем. Удачи ему!
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Алло, фашист? Нам трофеи нужны. (с) Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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