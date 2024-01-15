Ларионов о ВОВ и ветеранах «Детройта» в Минске: «Ездили в «Хатынь» – они не знали, что такое было. Это дает иностранцам понять, через что прошли белорусский и русский народы»

Игорь Ларионов рассказал о реакции ветеранов «Детройта» на события ВОВ.

– Много лет назад вы приезжали в Минск с ветеранами « ». Может, вспомните какие-нибудь моменты?

– Мы провели в Минске два дня – у нас остались только хорошие впечатления. Ребята были шокированы, насколько радушно нас встретили.

Организаторы коснулись истории Второй мировой войны, мы ездили на экскурсию в «Хатынь». Они даже не знали, что такое было.

Такие вещи дают иностранным хоккеистам понять, через что прошли белорусский и русский народы. Это оставляет большой след в памяти.

В тех тяжелейших условиях наш народ не сломался. Это было очень трогательно.

Это сделано, чтобы люди не забывали об этом, знали что-то помимо хоккея, – сказал главный тренер « » и бывший нападающий «Детройта» .

Хатынь – деревня в Беларуси, уничтоженная вместе с жителями 22 марта 1943 года карательным отрядом нацистов из мести за убийство нескольких немецких военнослужащих окрестными партизанами. 149 жителей Хатыни, в том числе 75 детей, были сожжены заживо или расстреляны за возможное оказание жителями деревни помощи партизанам. В 1969 году на месте деревни был открыт мемориальный комплекс «Хатынь» в память о массовом уничтожении нацистами и коллаборационистами мирного населения на оккупированной территории СССР.