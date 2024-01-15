Ларионов о ВОВ и ветеранах «Детройта» в Минске: «Ездили в «Хатынь» – они не знали, что такое было. Это дает иностранцам понять, через что прошли белорусский и русский народы»

Теги Торпедо Детройт НХЛ Игорь Ларионов КХЛ история Хоккей

Игорь Ларионов рассказал о реакции ветеранов «Детройта» на события ВОВ.

– Много лет назад вы приезжали в Минск с ветеранами «Детройта». Может, вспомните какие-нибудь моменты?

– Мы провели в Минске два дня – у нас остались только хорошие впечатления. Ребята были шокированы, насколько радушно нас встретили.

Организаторы коснулись истории Второй мировой войны, мы ездили на экскурсию в «Хатынь». Они даже не знали, что такое было.

Такие вещи дают иностранным хоккеистам понять, через что прошли белорусский и русский народы. Это оставляет большой след в памяти.

В тех тяжелейших условиях наш народ не сломался. Это было очень трогательно.

Это сделано, чтобы люди не забывали об этом, знали что-то помимо хоккея, – сказал главный тренер «Торпедо» и бывший нападающий «Детройта» Игорь Ларионов.

Хатынь – деревня в Беларуси, уничтоженная вместе с жителями 22 марта 1943 года карательным отрядом нацистов из мести за убийство нескольких немецких военнослужащих окрестными партизанами. 149 жителей Хатыни, в том числе 75 детей, были сожжены заживо или расстреляны за возможное оказание жителями деревни помощи партизанам. В 1969 году на месте деревни был открыт мемориальный комплекс «Хатынь» в память о массовом уничтожении нацистами и коллаборационистами мирного населения на оккупированной территории СССР.

21 комментарий
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Ответ Melnikov1968
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Страдал . Только белорусов в Хатыни жгли украинские полицаи
+39
-15
+24
Ответ $-AGROHIM-$
а в Катынь почему не заехали?
Куда повезли, туда и заехали.
+15
-1
+14
Ответ svas17
Другие народы, украинский, казахский, грузинский, армянский и т.д., не проходили разве? Точно, что проходили.
Через такое нет. Все, кого я знаю и знал из живущих в Белоруссии в те годы, прошли концлагеря.
+15
-3
+12
Ответ $-AGROHIM-$
а в Катынь почему не заехали?
Наверное, потому что Катынь около Смоленка и от Минска довольно далеко.
+16
-5
+11
Ответ cvazimud
Страдал . Только белорусов в Хатыни жгли украинские полицаи
И не только в Хатыни их жгли, вместе с населением в Беларуси сожгли 5295 деревень и в основном это были бандеровцы и полицаи
+12
-7
+5
Профессор всегда на высоте
+8
-6
+2
Другие народы, украинский, казахский, грузинский, армянский и т.д., не проходили разве? Точно, что проходили.
+14
-12
+2
Ответ Melnikov1968
Комментарий скрыт
Они были в Минске. По понятным причинам там акцент был сделан на том, как проходила война на территории современной Беларуси и России (т.к. Ларионов всё-таки из России).
+7
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+1
Ответ личные рекорды это не хоккей
Комментарий удален модератором
Хочу напомнить, что в 1941 году был СССР, единая страна.
+2
-1
+1
Ответ harrybrown
Дружище, на территории перечисленных тобой государств, за исключением Украины, не велось никаких боевых действий. Ну а касаемо Украины, давай-ка приведи пару исторических событий времен ВОВ на территории этой страны, сравнимых с Хатынью или к примеру блокадой Ленинграда.
Бабий Яр
+1
0
+1
Ответ Melnikov1968
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Комментарий удален модератором
Ответ cvazimud
Страдал . Только белорусов в Хатыни жгли украинские полицаи
Полицейский батальон, который сформировали в Украине. В его составе были и разные советские национальности. втч и русские.
К слову, раз уж ты тут просветительской деятельностью занялся-- в курсе почему из сотен сожженных белорусских деревень выбрали не самую большую Хатынь, как символ?
0
0
0
Ответ svas17
Другие народы, украинский, казахский, грузинский, армянский и т.д., не проходили разве? Точно, что проходили.
Дружище, на территории перечисленных тобой государств, за исключением Украины, не велось никаких боевых действий. Ну а касаемо Украины, давай-ка приведи пару исторических событий времен ВОВ на территории этой страны, сравнимых с Хатынью или к примеру блокадой Ленинграда.
+4
-4
0
Ответ svas17
Другие народы, украинский, казахский, грузинский, армянский и т.д., не проходили разве? Точно, что проходили.
Грузинская ССР, Армянская ССР, Азербайджанская ССР и другие ССР к востоку от Урала не были оккупированы. Всё-таки жизнь в оккупации — это не жизнь с лишениями, но в глубоком тылу.

Хотя их народы тоже пострадали — и призванные в ряды армии, и от того, что из-за войны туго было всем.
+1
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