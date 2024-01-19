Жирков об учебе на тренера: «Тяжеловато. Вроде все знаешь, а когда объясняют, голова забита терминами»
Юрий Жирков рассказал о сложностях обучения на тренера.
– Как проходит ваша учеба?
– Тяжеловато дается. Вроде все знаешь, а когда объяснять начинают, голова забита терминами.
– Вы себя вообще видите в качестве главного тренера?
– В первый день учебы нас спросили, кем мы себя видим. Я ответил, что скорее помощником главного. А дальше… Дальше будет видно, – сказал бывший игрок «Зенита» и ЦСКА.
Мостовому еще год учиться на тренера: «30 лет играть в футбол и теперь кому‑то еще доказывать – удивительно!»
Жирков - другой, он действительно скромный человек. И да, ему лучше начать с ассистента, а что из этого выйдет - жизнь покажет.
Жирков раньше был простым игроком, тем более, как мы знаем, он умом не блещет, сейчас он вступает в новое для себя качество - тренера, и это уже совершенно другая профессия, не зря говорят, чтобы стать хорошим тренером, надо убить в себе игрока. Быть тренером - это не только мотивационные речи перед играми толкать, это тренировочный процесс между матчами, выбор тактики, и еще миллион вопросов. Много Жирков о тактике думал во время матчей? Он исполнял установку - бежать туда, забегать сюда, мяч отдавать тому, навешивать этому, все. Так что пусть учится. Ну а что практика нужна, к этому вопросов нет, тем более, что он уже сейчас может официально принимать клуб 2 лиги, у него лицензия В как минимум есть как у игрока сборной.
Здесь дело в другом, что ему надо просто тренировать команды и набираться тренерского опыта именно там.
А теория, без практики- деньги на ветер.
Ещё напомню, что он ушёл в Анжи и плакал, когда его освистывали. Тотем он вообще ничего не знал про околофутбол и болельщиков в своей стране и для него все неожиданность.
Кстати, в этом же интервью выше он такое мнение о себе и подтверждает. Тяжело учиться, термины какие-то, ничего не понятно. Как у Шарикова - "читал, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет".
Говорить может складно он и не умеет, но с матом может любую тактику рассказать, там уже почти все известно.
По физподготовке уже другие тренеры этим занимаются, есть аналитики уже, те все про соперника расскажут.
Стой у бровки поля, да руками маши или ручку возьми в руку, как Федотов в ЦСКА, что Жирков не сможет этого?
Офицер тоже разный, молодой и не опытный, толку от него никакого.
Опыт- вот главное в футболе, мастерство футболиста в этом и есть , чтоб переиграть соперника
Как пример фильм Аты-баты шли солдаты, где сержант в конце фильма показывает, как остановить танковую колонну, типа : А теперь мой выход! и подрывает себя и танк.
Так и Жирков слушать какого то Лесакова, который умничает перед ним, но не знает, как надо играть в футбол.
Футболисты делают результат на поле, а Анчелотти поставь в Факел и тот вылетит со свистом в пердив, хотя иногда тренер не может создать сильную команду, но это редко бывает.
Все понятно, в армии ты не служил, давай про футбол.
Жирков возможно не хочет быть тренером условно детским, а хотят они сразу тренировать топ клубы, так как понимают, что там больше зарплаты и возможностей войти в элитный круг тренеров.
Что тот же Кончелькис тренируя в Киргизии много зарабатывает или у него есть шанс пробиться в РПЛ?
Они хорошо знают футбол и условно Семак- это слабый тренер, но Зенит выиграл 5 титулов, потому что у них сильный состав, лояльное судейство и РФС под контролем клуба.
Вот и Мостовой ждет предложения в топ клуб и потом у них есть деньги, чтоб не искать работу тренера.
Более того, когда играешь в футбол, то тренера трудно услышать, если только он тебе в уши не орет, сами игроки тоже много орут на поле и еще болельщики вопят.
Конечно тренер может что то сделать с игрой команды, но условно Зенит с Семаком проигрывает Брюгге слабому, а ЦСКА с Ганчаренко с мальчишками выигрывает в Мадриде у Реала 3;0, но это на поток не поставишь, потому что Акинфеев косячит с чехами и итальянцами и ЦСКА не выходит даже из группы.
А был бы состав у ЦСКА, как у Газзаева хотя бы с Вагнером Лавом и Карвальо, возможно ЦСКА и сыграл удачней в лиги чемпионов.
Учат те люди, которые никогда не были футбольными тренерами - могут только учить тренеров ))
Скажешь, что учить тренеров - это отдельная профессия и ничего общего с тренерским делом не имеет ? )
Чему Жиркова могут научить преподавательницы курсов? )) Замысловатым терминам ))
У Жиркова за 20 лет за спиной много тысяч часов теоретических занятий с такими тренерами как Газзаев, Хиддинк, Анчелотти, Адвокат, Манчини, Луческу.. всех и не перечислишь.
А у преподавательниц - только зазубренные методички по тактике и организации тренировочного процесса.
Такая учеба - это для условных слуцких годится. Вот приспичило парню из офисного планктона стать футбольным тренером - заплатил, отучился, получил начальную лицензию, пошел работу тренера искать.
- Для таких такие курсы полезны.
Такая учёба - обязательная для всех желающих. Особенно для бывших футболистов - взгляд совершенно иной там даётся, не со стороны поля, к которому они привыкли. А так - это уровень наших икспердов, у которых Моуринью не тренер, раз не служил. А смысле не играл в их высших лига.
А сколько бы он не гонял на сиденье рядом с водителем, он водить машину не сможет. Вот сейчас Жирков на права и учится. Только, имхо, дохлое это дело, хрен с ним с "бразильским", но уж если он даже английский и для Челси, и в Челси, так и не осилил, то куда уж дальше. Правильно жалуется, что вся его флешка в голове уже заполнена и дальше уже некуда.
P.S. Историю про бразильский язык я знаю. Но это из области недостатка не ума, а эрудиции.