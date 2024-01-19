Жирков об учебе на тренера: «Тяжеловато. Вроде все знаешь, а когда объясняют, голова забита терминами»

Юрий Жирков рассказал о сложностях обучения на тренера.

– Как проходит ваша учеба?

– Тяжеловато дается. Вроде все знаешь, а когда объяснять начинают, голова забита терминами.

– Вы себя вообще видите в качестве главного тренера?

– В первый день учебы нас спросили, кем мы себя видим. Я ответил, что скорее помощником главного. А дальше… Дальше будет видно, – сказал бывший игрок « » и .

Мостовому еще год учиться на тренера: «30 лет играть в футбол и теперь кому‑то еще доказывать – удивительно!»