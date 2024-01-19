Жирков об учебе на тренера: «Тяжеловато. Вроде все знаешь, а когда объясняют, голова забита терминами»

Теги ЦСКА Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Футбол

Юрий Жирков рассказал о сложностях обучения на тренера.

– Как проходит ваша учеба?

– Тяжеловато дается. Вроде все знаешь, а когда объяснять начинают, голова забита терминами.

– Вы себя вообще видите в качестве главного тренера?

– В первый день учебы нас спросили, кем мы себя видим. Я ответил, что скорее помощником главного. А дальше… Дальше будет видно, – сказал бывший игрок «Зенита» и ЦСКА.

Мостовому еще год учиться на тренера: «30 лет играть в футбол и теперь кому‑то еще доказывать – удивительно!»

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47 комментариев
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Юра в футболе уже давно все придумали. что тебе там нового скажут? как мяч чеканить и по воротам бить?
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А Мостовой сказал,что ничего сложного)))Хотя до этого не мог даже анкету на поступление на учебу заполнить.
+37
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+33
согласен, для гл. тренера слишком скромен. Ассистент хороший должен получиться
+20
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+18
Ответ TheSportNik
Ну да, это как тебе объясняет какой-нибудь ботаник, как надо драться, а ты всю молодость провел на улице, где только в драках и участвовал. Так и Жирков не понимает, так как всю жизнь в футбол и играл только.
Слабая аналогия, ему объясняют не как драться, а как побеждать в драках стенка на стенку, это уже совершенно другое, он должен отвечать не за себя одного, а за целый коллектив
+7
0
+7
Ответ Роман Орещук
согласен, для гл. тренера слишком скромен. Ассистент хороший должен получиться
Скромность - не порок. Игнашевич тоже всегда молчуном был, а сейчас главный тренер.
+5
-2
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Скромность - не порок. Игнашевич тоже всегда молчуном был, а сейчас главный тренер.
Игнашевич был молчалив в том смысле, что мало общался с журналистами, но партнерам при случае мог напихать ещё как. Что и правильно, особенно когда ты - столп обороны.

Жирков - другой, он действительно скромный человек. И да, ему лучше начать с ассистента, а что из этого выйдет - жизнь покажет.
+3
0
+3
В школе тоже все учились, но преподавать все не могут
+4
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+3
Ответ TheSportNik
Жирков наслушался и как драться стенку на стенку, причем от великих тренеров, как Капелло,Хиддинк и кончая Семаком, тренером слабеньким, знает им цену. Здесь дело в другом, что ему надо просто тренировать команды и набираться тренерского опыта именно там. А теория, без практики- деньги на ветер.
Ну да, а если я всю жизнь ездил на такси и смотрел на водителя, то и я могу управлять автомобилем, мне автошкола не нужна, классная логика.
Жирков раньше был простым игроком, тем более, как мы знаем, он умом не блещет, сейчас он вступает в новое для себя качество - тренера, и это уже совершенно другая профессия, не зря говорят, чтобы стать хорошим тренером, надо убить в себе игрока. Быть тренером - это не только мотивационные речи перед играми толкать, это тренировочный процесс между матчами, выбор тактики, и еще миллион вопросов. Много Жирков о тактике думал во время матчей? Он исполнял установку - бежать туда, забегать сюда, мяч отдавать тому, навешивать этому, все. Так что пусть учится. Ну а что практика нужна, к этому вопросов нет, тем более, что он уже сейчас может официально принимать клуб 2 лиги, у него лицензия В как минимум есть как у игрока сборной.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Скромность - не порок. Игнашевич тоже всегда молчуном был, а сейчас главный тренер.
это Игнашевич то молчун?? смешно. Первый стал вести блог. Был капитаном. Зарубался с тренерами. С Акинфеевым. Просил за Мамаева при его увольнении из ЦСКА.
+2
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+2
Зачем учиться, нужно к Мостовому идти, он все расскажет и подскажет...можно и в Виго с ним поехать сразу Сельту тренировать за компанию, а то царь один похоже опасается, его напарник внезапно свалил Юнайтед тренировать в Киргизии ...
+2
0
+2
Ответ krokodilych
А мы прямо-таки точно знаем, что Жирков не блещет умом? А откуда мы это знаем? P.S. Историю про бразильский язык я знаю. Но это из области недостатка не ума, а эрудиции.
Такое у меня ощущение: замкнутый, некоммуникабельный, не отдает отчет своим действиям, когда прилюдно дает своим детям покурить кальян, ищет счастья в прошлом, а не в настоящем, ну и наконец, какой муж должен быть у жены вроде Инны Жирковой, чтобы их семья была счастливой? А они на счастливую семью более, чем похожи
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Ответ Роман Орещук
согласен, для гл. тренера слишком скромен. Ассистент хороший должен получиться
В точку.
+2
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Ответ Домоседов
Слабая аналогия, ему объясняют не как драться, а как побеждать в драках стенка на стенку, это уже совершенно другое, он должен отвечать не за себя одного, а за целый коллектив
Жирков наслушался и как драться стенку на стенку, причем от великих тренеров, как Капелло,Хиддинк и кончая Семаком, тренером слабеньким, знает им цену.
Здесь дело в другом, что ему надо просто тренировать команды и набираться тренерского опыта именно там.
А теория, без практики- деньги на ветер.
+2
-1
+1
Ответ krokodilych
А мы прямо-таки точно знаем, что Жирков не блещет умом? А откуда мы это знаем? P.S. Историю про бразильский язык я знаю. Но это из области недостатка не ума, а эрудиции.
Мы знаем, что он учил английский для Челси и не смог выучить. Это самый простой язык. Про кальян и детей, с которыми он спокойно курил его при всех, уже писали. Детям 2 и 4 года.
Ещё напомню, что он ушёл в Анжи и плакал, когда его освистывали. Тотем он вообще ничего не знал про околофутбол и болельщиков в своей стране и для него все неожиданность.

Кстати, в этом же интервью выше он такое мнение о себе и подтверждает. Тяжело учиться, термины какие-то, ничего не понятно. Как у Шарикова - "читал, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет".
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Ответ Karel
Угу, а учить учителей тренеров - следующая отдельная профессия. Их научат, как надо правильно учить учителей тренеров.
Образование везде построено так, чтобы окончивший какой факультет мог и преподавать на этом факультете. Так что этой школы тренеров должно хватить на всё.
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Ответ Домоседов
Ну да, а если я всю жизнь ездил на такси и смотрел на водителя, то и я могу управлять автомобилем, мне автошкола не нужна, классная логика. Жирков раньше был простым игроком, тем более, как мы знаем, он умом не блещет, сейчас он вступает в новое для себя качество - тренера, и это уже совершенно другая профессия, не зря говорят, чтобы стать хорошим тренером, надо убить в себе игрока. Быть тренером - это не только мотивационные речи перед играми толкать, это тренировочный процесс между матчами, выбор тактики, и еще миллион вопросов. Много Жирков о тактике думал во время матчей? Он исполнял установку - бежать туда, забегать сюда, мяч отдавать тому, навешивать этому, все. Так что пусть учится. Ну а что практика нужна, к этому вопросов нет, тем более, что он уже сейчас может официально принимать клуб 2 лиги, у него лицензия В как минимум есть как у игрока сборной.
Старые у вас знания, там у тренера помощников куча, а потом почему вы считаете, что Жирков тупой?
Говорить может складно он и не умеет, но с матом может любую тактику рассказать, там уже почти все известно.
По физподготовке уже другие тренеры этим занимаются, есть аналитики уже, те все про соперника расскажут.
Стой у бровки поля, да руками маши или ручку возьми в руку, как Федотов в ЦСКА, что Жирков не сможет этого?
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Ответ Танович
Это глупости. Разница как между солдатом и офицером - офицер всегда учится командовать людьми, а солдат учится выполнять, стрелять и бегать. Теория про кастеты и ломики тоже есть, типа если деремся в подворотне и в подъезде, берите кастеты, а на пустыре - берём ломики, главы успешных уличных банд её должны знать, кого куда с чем на какой фланг или в центр поставить, чтобы использовать их сильные стороны в бою с соперниками. То есть тоже как в армии. Это только глупые люди считают, что им не нужно учиться на тренера, если они играли в футбол. А тренер - тот же полководец.
Забавно конечно, но вы сами про солдат и офицеров стали рассказывать и как понял не понимаете, что солдат, особенно опытный, прошедший бои , лучше знает, как воевать, это понимали и раньше и теперь и как говорили в ранце солдата лежит жезл маршала.
Офицер тоже разный, молодой и не опытный, толку от него никакого.
Опыт- вот главное в футболе, мастерство футболиста в этом и есть , чтоб переиграть соперника
Как пример фильм Аты-баты шли солдаты, где сержант в конце фильма показывает, как остановить танковую колонну, типа : А теперь мой выход! и подрывает себя и танк.
Так и Жирков слушать какого то Лесакова, который умничает перед ним, но не знает, как надо играть в футбол.
Футболисты делают результат на поле, а Анчелотти поставь в Факел и тот вылетит со свистом в пердив, хотя иногда тренер не может создать сильную команду, но это редко бывает.
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Ответ TheSportNik
Старые у вас знания, там у тренера помощников куча, а потом почему вы считаете, что Жирков тупой? Говорить может складно он и не умеет, но с матом может любую тактику рассказать, там уже почти все известно. По физподготовке уже другие тренеры этим занимаются, есть аналитики уже, те все про соперника расскажут. Стой у бровки поля, да руками маши или ручку возьми в руку, как Федотов в ЦСКА, что Жирков не сможет этого?
Мостовой, это ты? Интересно, конечно, слышать, как Гвардиола только стоит и руками машет, а вот этот вот управляемый хаос на поле сам собой происходит. Нет, есть конечно тренеры, которые так и делают, спору нет, но вот беда, Жирков слишком закрытый, чтобы орать на игроков, так что и здесь мимо
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Ответ TheSportNik
Забавно конечно, но вы сами про солдат и офицеров стали рассказывать и как понял не понимаете, что солдат, особенно опытный, прошедший бои , лучше знает, как воевать, это понимали и раньше и теперь и как говорили в ранце солдата лежит жезл маршала. Офицер тоже разный, молодой и не опытный, толку от него никакого. Опыт- вот главное в футболе, мастерство футболиста в этом и есть , чтоб переиграть соперника Как пример фильм Аты-баты шли солдаты, где сержант в конце фильма показывает, как остановить танковую колонну, типа : А теперь мой выход! и подрывает себя и танк. Так и Жирков слушать какого то Лесакова, который умничает перед ним, но не знает, как надо играть в футбол. Футболисты делают результат на поле, а Анчелотти поставь в Факел и тот вылетит со свистом в пердив, хотя иногда тренер не может создать сильную команду, но это редко бывает.
А чего забавного, если командование само отмечало умного солдата, который уже мог командовать, и отправляет его учиться на офицерские курсы? Именно потому, что это разное, и надо учиться. И в ВОВ люди по 4 года могли быть солдатами, но в офицеры не выходили, потому что это другое. Сержант, который в принципе уже отмечен как способный и выделен из солдат как помощник офицера, в фильме подчинен обученному лейтенанту, который и руководит обороной участка, расставляя всех по местам и отдавая приказы. При этом ему отдаёт приказ другой старший офицер, который определяет, где им нужно держать оборону и достаточно ли у лейтенанта сил для удержания или задержки врага. А дальше сержант до конца выполняет приказ и гибнет. Без офицеров его подвиг смысла бы не имел. То есть он тут опять же в роли игрока, выполняющего волю тренеров.
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Ответ Танович
А чего забавного, если командование само отмечало умного солдата, который уже мог командовать, и отправляет его учиться на офицерские курсы? Именно потому, что это разное, и надо учиться. И в ВОВ люди по 4 года могли быть солдатами, но в офицеры не выходили, потому что это другое. Сержант, который в принципе уже отмечен как способный и выделен из солдат как помощник офицера, в фильме подчинен обученному лейтенанту, который и руководит обороной участка, расставляя всех по местам и отдавая приказы. При этом ему отдаёт приказ другой старший офицер, который определяет, где им нужно держать оборону и достаточно ли у лейтенанта сил для удержания или задержки врага. А дальше сержант до конца выполняет приказ и гибнет. Без офицеров его подвиг смысла бы не имел. То есть он тут опять же в роли игрока, выполняющего волю тренеров.
Опять мимо, ведь для того и придумали должность сержанта, чтоб он командовал на поле боя, в римской армии легионер мог стать офицером, хотя какой-нибудь патриций по рождению получал эту должность офицера.
Все понятно, в армии ты не служил, давай про футбол.
Жирков возможно не хочет быть тренером условно детским, а хотят они сразу тренировать топ клубы, так как понимают, что там больше зарплаты и возможностей войти в элитный круг тренеров.
Что тот же Кончелькис тренируя в Киргизии много зарабатывает или у него есть шанс пробиться в РПЛ?
Они хорошо знают футбол и условно Семак- это слабый тренер, но Зенит выиграл 5 титулов, потому что у них сильный состав, лояльное судейство и РФС под контролем клуба.
Вот и Мостовой ждет предложения в топ клуб и потом у них есть деньги, чтоб не искать работу тренера.
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Ответ Домоседов
Мостовой, это ты? Интересно, конечно, слышать, как Гвардиола только стоит и руками машет, а вот этот вот управляемый хаос на поле сам собой происходит. Нет, есть конечно тренеры, которые так и делают, спору нет, но вот беда, Жирков слишком закрытый, чтобы орать на игроков, так что и здесь мимо
У Гвардиолы состав сильнейший в АПЛ и сами футболисты знают, как надо играть.
Более того, когда играешь в футбол, то тренера трудно услышать, если только он тебе в уши не орет, сами игроки тоже много орут на поле и еще болельщики вопят.
Конечно тренер может что то сделать с игрой команды, но условно Зенит с Семаком проигрывает Брюгге слабому, а ЦСКА с Ганчаренко с мальчишками выигрывает в Мадриде у Реала 3;0, но это на поток не поставишь, потому что Акинфеев косячит с чехами и итальянцами и ЦСКА не выходит даже из группы.
А был бы состав у ЦСКА, как у Газзаева хотя бы с Вагнером Лавом и Карвальо, возможно ЦСКА и сыграл удачней в лиги чемпионов.
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Ответ Вячеслав Припузов
Зачем учиться, нужно к Мостовому идти, он все расскажет и подскажет...можно и в Виго с ним поехать сразу Сельту тренировать за компанию, а то царь один похоже опасается, его напарник внезапно свалил Юнайтед тренировать в Киргизии ...
А они разве не на одних курсах учатся?
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Ответ TheSportNik
У Гвардиолы состав сильнейший в АПЛ и сами футболисты знают, как надо играть. Более того, когда играешь в футбол, то тренера трудно услышать, если только он тебе в уши не орет, сами игроки тоже много орут на поле и еще болельщики вопят. Конечно тренер может что то сделать с игрой команды, но условно Зенит с Семаком проигрывает Брюгге слабому, а ЦСКА с Ганчаренко с мальчишками выигрывает в Мадриде у Реала 3;0, но это на поток не поставишь, потому что Акинфеев косячит с чехами и итальянцами и ЦСКА не выходит даже из группы. А был бы состав у ЦСКА, как у Газзаева хотя бы с Вагнером Лавом и Карвальо, возможно ЦСКА и сыграл удачней в лиги чемпионов.
Вопросов нет, что от уровня игроков многое зависит, но взять тот же Реал, у него стабильно сильный состав, но приходит условный Лопетеги и проваливается, и снова они бегут к Анчелотти, чтобы он им игру настроил, так что дело не только в махании руками, махать может каждый, а вот поставить игру - нет, именно поэтому к Анчелотти, к Гвардиоле и к прочим заслуженным тренерам ездят на стажировки
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Ответ Танович
Неправильная параллель тут. Игрок в команде именно пассажир, то есть тренер его везёт, а он должен выполнять правила пассажира. И может смотреть ещё, как он водит. А потом пассажир сам захотел возить чужих. Для этого ему надо учиться и сдать на водительские права. А сколько бы он не гонял на сиденье рядом с водителем, он водить машину не сможет. Вот сейчас Жирков на права и учится. Только, имхо, дохлое это дело, хрен с ним с "бразильским", но уж если он даже английский и для Челси, и в Челси, так и не осилил, то куда уж дальше. Правильно жалуется, что вся его флешка в голове уже заполнена и дальше уже некуда.
Хоть задумался, кто те люди и чему они учат тренеров?
Учат те люди, которые никогда не были футбольными тренерами - могут только учить тренеров ))

Скажешь, что учить тренеров - это отдельная профессия и ничего общего с тренерским делом не имеет ? )

Чему Жиркова могут научить преподавательницы курсов? )) Замысловатым терминам ))

У Жиркова за 20 лет за спиной много тысяч часов теоретических занятий с такими тренерами как Газзаев, Хиддинк, Анчелотти, Адвокат, Манчини, Луческу.. всех и не перечислишь.
А у преподавательниц - только зазубренные методички по тактике и организации тренировочного процесса.

Такая учеба - это для условных слуцких годится. Вот приспичило парню из офисного планктона стать футбольным тренером - заплатил, отучился, получил начальную лицензию, пошел работу тренера искать.
- Для таких такие курсы полезны.
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Ответ Karel
Хоть задумался, кто те люди и чему они учат тренеров? Учат те люди, которые никогда не были футбольными тренерами - могут только учить тренеров )) Скажешь, что учить тренеров - это отдельная профессия и ничего общего с тренерским делом не имеет ? ) Чему Жиркова могут научить преподавательницы курсов? )) Замысловатым терминам )) У Жиркова за 20 лет за спиной много тысяч часов теоретических занятий с такими тренерами как Газзаев, Хиддинк, Анчелотти, Адвокат, Манчини, Луческу.. всех и не перечислишь. А у преподавательниц - только зазубренные методички по тактике и организации тренировочного процесса. Такая учеба - это для условных слуцких годится. Вот приспичило парню из офисного планктона стать футбольным тренером - заплатил, отучился, получил начальную лицензию, пошел работу тренера искать. - Для таких такие курсы полезны.
Учить тренеров - отдельная профессия. Там научат какие схемы есть, какие тренеры как работали и как выходили из сложных ситуаций. Ну и ещё наверняка много чего другого. Анчелотти? Так он объяснял Жирку, как ему играть в каких его собственных схемах, исходящих от наличия конкретных игроков. Что тут большему научиться человеку, который думал только о своей игре? Тренер ему даже не будет объяснять, почему он решил именно так его поставить - да и с переводчиком умаешься это делать.
Такая учёба - обязательная для всех желающих. Особенно для бывших футболистов - взгляд совершенно иной там даётся, не со стороны поля, к которому они привыкли. А так - это уровень наших икспердов, у которых Моуринью не тренер, раз не служил. А смысле не играл в их высших лига.
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Ответ TheSportNik
Старые у вас знания, там у тренера помощников куча, а потом почему вы считаете, что Жирков тупой? Говорить может складно он и не умеет, но с матом может любую тактику рассказать, там уже почти все известно. По физподготовке уже другие тренеры этим занимаются, есть аналитики уже, те все про соперника расскажут. Стой у бровки поля, да руками маши или ручку возьми в руку, как Федотов в ЦСКА, что Жирков не сможет этого?
Федотов у ЦСКА каким-то образом все время выстраивает оборону из г и палок, когда вылетают те, которые были лучшими там. И получается, как будто новые там так и играли всю жизнь. Это как раз нужно уметь анализировать качества игроков. При всей быдловатости анализ такой Федотову очень по силам. А Жиркову анализ вообще как-то не идёт. Не та у него голова. И с переходом в Анжи он не ожидал хейта, и с курением кальяна его малолетними детьми он тоже не ожидал хейта, спокойно при всех это делал и фоткать не запрещал.
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Ответ Танович
Учить тренеров - отдельная профессия. Там научат какие схемы есть, какие тренеры как работали и как выходили из сложных ситуаций. Ну и ещё наверняка много чего другого. Анчелотти? Так он объяснял Жирку, как ему играть в каких его собственных схемах, исходящих от наличия конкретных игроков. Что тут большему научиться человеку, который думал только о своей игре? Тренер ему даже не будет объяснять, почему он решил именно так его поставить - да и с переводчиком умаешься это делать. Такая учёба - обязательная для всех желающих. Особенно для бывших футболистов - взгляд совершенно иной там даётся, не со стороны поля, к которому они привыкли. А так - это уровень наших икспердов, у которых Моуринью не тренер, раз не служил. А смысле не играл в их высших лига.
Угу, а учить учителей тренеров - следующая отдельная профессия. Их научат, как надо правильно учить учителей тренеров.
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Ответ TheSportNik
Ну да, рассказывай сказки для дураков. Где есть теория про кастеты или ломики, не говоря уж , про другие приемы, про ножи совсем молчать надо. Жирков прошел от 2 лиги до АПЛ и знает все про футбол, просто надо идти и тренировать, а там как повезет и есть ли у него талант для этой работы.
Это глупости. Разница как между солдатом и офицером - офицер всегда учится командовать людьми, а солдат учится выполнять, стрелять и бегать. Теория про кастеты и ломики тоже есть, типа если деремся в подворотне и в подъезде, берите кастеты, а на пустыре - берём ломики, главы успешных уличных банд её должны знать, кого куда с чем на какой фланг или в центр поставить, чтобы использовать их сильные стороны в бою с соперниками. То есть тоже как в армии. Это только глупые люди считают, что им не нужно учиться на тренера, если они играли в футбол. А тренер - тот же полководец.
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Ответ Karel
Если ты всю жизнь на такси ездил пассажиром и смотрел на водителя - то и езди дальше на такси и смотри на водителя. Ты же за это деньги ему платишь, а не он тебе. Это не твоя работа. Если ты всю жизнь проработал таксистом - другое дело. Большой безаварийный стаж особенно если. Можешь в автошколу инструктором по вождению устроится. Если устроишься - придется пройти небольшое обучение, по-сути чисто формальное. Раньше и этого не было.
Неправильная параллель тут. Игрок в команде именно пассажир, то есть тренер его везёт, а он должен выполнять правила пассажира. И может смотреть ещё, как он водит. А потом пассажир сам захотел возить чужих. Для этого ему надо учиться и сдать на водительские права.
А сколько бы он не гонял на сиденье рядом с водителем, он водить машину не сможет. Вот сейчас Жирков на права и учится. Только, имхо, дохлое это дело, хрен с ним с "бразильским", но уж если он даже английский и для Челси, и в Челси, так и не осилил, то куда уж дальше. Правильно жалуется, что вся его флешка в голове уже заполнена и дальше уже некуда.
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Ответ Домоседов
Ну да, а если я всю жизнь ездил на такси и смотрел на водителя, то и я могу управлять автомобилем, мне автошкола не нужна, классная логика. Жирков раньше был простым игроком, тем более, как мы знаем, он умом не блещет, сейчас он вступает в новое для себя качество - тренера, и это уже совершенно другая профессия, не зря говорят, чтобы стать хорошим тренером, надо убить в себе игрока. Быть тренером - это не только мотивационные речи перед играми толкать, это тренировочный процесс между матчами, выбор тактики, и еще миллион вопросов. Много Жирков о тактике думал во время матчей? Он исполнял установку - бежать туда, забегать сюда, мяч отдавать тому, навешивать этому, все. Так что пусть учится. Ну а что практика нужна, к этому вопросов нет, тем более, что он уже сейчас может официально принимать клуб 2 лиги, у него лицензия В как минимум есть как у игрока сборной.
А мы прямо-таки точно знаем, что Жирков не блещет умом? А откуда мы это знаем?

P.S. Историю про бразильский язык я знаю. Но это из области недостатка не ума, а эрудиции.
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