Юрий Жирков: «В «Зените» слишком много бразильцев. Сейчас нет еврокубков, можно было брать молодых русских»
Юрий Жирков считает, что в «Зените» слишком много бразильцев.
«Зенит» делает большую ставку на бразильских игроков. Их слишком много в команде.
Сейчас нет еврокубков, можно было брать русских молодых игроков. Но это дело руководства «Зенита», – сказал бывший игрок петербуржцев.
У «Зенита» почти не осталось сильных россиян. Впереди перестройка
ЗЕНИТ сейчас старается по максимуму наштамповать чемпионства , это очевидно для всех.
а достойных футболистов с паспортом рф , которые гарантируют это чемпионство - по сути почти что нет. да, есть талантливые ребята, которые возможно спрогрессируют до такого уровня - но и это далеко не факт.
поэтому зениту гораздо проще содержать филиал южной америки , который может стабильно гарантировать результат.
мы все были бы рады появлению новых аршавиных/кержаков и денисовых - но у клуба во главе стоит результат , а не развитие местных воспитанников. такой своеобразный питерский шахтёр прошлых лет.
НАПРИМЕР КЛУБ , ЗА КОТОРЫЙ Я БОЛЕЮ - ЛОКОМОТИВ, наоборот массово тащит молодых и перспективных к себе , но результат и игра команды - один сплошной дисбаланс , поэтому тут либо стабильное качество с результатами либо потенциал с паспортом рф .
Есть у меня ощущение, что пользователи Спортса уверовали, что Газпром это какое то святое место, где денег не просто ****пой жуй, а безгранично много. А все остальные компании бедные и несчастные и буквально на хлебе и воде живут.
Отсюда эта навязчивая идея "раскулачить" Газпром.
Не удивлюсь, если у такого поведения есть специальный термин. Ну или хотя бы простое русское "ел уху".
P.S. Черный список г-нов с комплексами заслуженно Ваш ;)
Так надо тогда чтобы все так делали. Нет же еврокубков, чемпионства уже неполноценные, зачем за них биться? Нужно вообще убрать легов из лиги,чтобы чемпионат пробил дно дна, зато будут свои бегать.
Симпатичные Крылья? Или кто?
Но ни разу не видел в каком-нибудь небольшом городке ни РЖД-бассейна, ни ВЭБ-или ВТБ-стадиона, ни Лукойл-спортзала...
P.S. Насчёт "ухи" schwein, возможно, и грубо сказал, но на 100% в точку.
Там ведь болельщики, судя по всему, не "фанатье, кто продал совесть за победы любой ценой", а светлые, чистые душой люди ;)))
P.S. Возможно, когда-нибудь, через пару миллионов лет упорной работы над собой (за меньшее время Вы точно не справитесь), Вы повзрослеете до такой степени, что перестанете нести бред. Но до тех пор мой черный список нелепых пафосных фантазеров заслуженно Ваш ;)
Итак:
1) Легионеров Зениту нельзя. Легионеры - это уже готовые игроки, а готовыми игроками только лохи и умеют выигрывать. У других же клубов сплошь академия, как у Краснодара - по 8-9 воспитанников в старте;
2) Россиян Зениту нельзя. Скупить талантливых россиян любой лох может, а ты попробуй своих вырастить, как это делают другие клубы;
3) Воспитанников Зениту нельзя. Любой лох может выиграть с Аршавиным, Денисовым, Кержаковым и прочими, а ты попробуй выиграть с Дзюбой;
4) С Дзюбой тоже, кстати, нельзя. Спартак специально его отпустил, чтобы увеличить конкуренцию между командами, а коварный Зенит забрал себе и все испортил;
5) Спонсора в виде Газпрома Зениту тоже нельзя. Любой лох может с таким спонсором выигрывать, а ты попробуй обойтись без него, как это делают другие;
6) Тратить деньги с побед и выходов в еврокубки тоже нельзя. Любой лох может потратить бабки с попадания в ЛЧ, а ты попробуй не выйти и не потратить, как это делают другие;
7) Иностранного тренера Зениту нельзя. Любой лох выиграет с иностранным тренером, а ты попробуй с нашим;
8) Нашего тренера Зениту тоже нельзя. Любой лох может воспитывать нашего тренера несколько лет, а потом взять его из Уфы, а ты попробуй готового взять;
9) Готового, насколько помню, тоже нельзя, потому что Зениту еще из половины команд РПЛ никого брать нельзя, потому что они - его фармы, а из другой половины нельзя, потому что они - конкуренты.
Так что идеальный Зенит за пятнадцать лет комментариев - это Зенит, в котором нет тренеров, игроков, спонсоров, но при этом он побеждает в чемпионате, кубке, каждый год в четвертьфинале ЛЧ)
В общем, разные есть стратегии. Стратегия, направленная на устойчивое доминирование, при этом отнюдь не самая плохая ;) Хотя бы потому, что тогда в лиге появляются заведомо более сильные игроки, к уровню которых остальные вынуждены тянуться.
доживут не только лишь все))
"Если еврокубки вернутся через пол года или полтора года"
не вернутся, забудьте. Когда идут конфискации активов, которые не рисковали трогать даже на пиках холодной войны, о каком-то ногомячике с участием России и евросов говорить смешно