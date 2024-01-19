Юрий Жирков: «В «Зените» слишком много бразильцев. Сейчас нет еврокубков, можно было брать молодых русских»

Теги Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Р-Спорт Футбол

Юрий Жирков считает, что в «Зените» слишком много бразильцев.

«Зенит» делает большую ставку на бразильских игроков. Их слишком много в команде.

Сейчас нет еврокубков, можно было брать русских молодых игроков. Но это дело руководства «Зенита», – сказал бывший игрок петербуржцев.

У «Зенита» почти не осталось сильных россиян. Впереди перестройка

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82 комментария
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И все на бразильском языке разговаривают, посетовал Юрий Валентинович
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+45
Это называется комплексы, наштамповать чемпионства во что бы то ни стало. Липовое величие.
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Полностью согласен с Юрой.
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Опыт нынешнего чемпионата показывает, что намного надежнее иметь в составе бразильцев, чем армян. Бразильцы играют, а армяне разбегаются при первой возможности. :-)
+32
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к сожалению - данные слова это популизм.
ЗЕНИТ сейчас старается по максимуму наштамповать чемпионства , это очевидно для всех.
а достойных футболистов с паспортом рф , которые гарантируют это чемпионство - по сути почти что нет. да, есть талантливые ребята, которые возможно спрогрессируют до такого уровня - но и это далеко не факт.
поэтому зениту гораздо проще содержать филиал южной америки , который может стабильно гарантировать результат.
мы все были бы рады появлению новых аршавиных/кержаков и денисовых - но у клуба во главе стоит результат , а не развитие местных воспитанников. такой своеобразный питерский шахтёр прошлых лет.
НАПРИМЕР КЛУБ , ЗА КОТОРЫЙ Я БОЛЕЮ - ЛОКОМОТИВ, наоборот массово тащит молодых и перспективных к себе , но результат и игра команды - один сплошной дисбаланс , поэтому тут либо стабильное качество с результатами либо потенциал с паспортом рф .
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+17
Ответ Антимосковский
я так и не понял, а почему именно газпром должен делить деньги на весь российский спорт, а остальные крупные компании чем отличаются? или раз волгоградцу не нравится зенит, мы один этот клуб и лишим спонсорства, вне какой-либо системности? я тоже против такого бездарного вливания денег, но надо признать, что тут не газпром - корпорация зла, а есть еще и как минимум лукойл, вэб, втб, ржд, что тратят не намного меньшие деньги, не говоря уже о не столь статусных клубах, что тоже получают финансирование из бюджетов регионов, правда, там суммы в десять раз меньшие, что выглядит чуть более оправданным.
>а почему именно газпром должен делить деньги на весь российский спорт, а остальные крупные компании чем отличаются?
Есть у меня ощущение, что пользователи Спортса уверовали, что Газпром это какое то святое место, где денег не просто ****пой жуй, а безгранично много. А все остальные компании бедные и несчастные и буквально на хлебе и воде живут.
Отсюда эта навязчивая идея "раскулачить" Газпром.
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Ответ Volgogradets
Газпром у нас вроде как является спонсором многих спортивных соревнований, не только футбольного Зенита, ну так лучше бы вместо десятка миллионов евро на бразильцев, разделить эти деньги на весь российский спорт. Назвался груздем - полезай в кузов...
Знаете, с вашей стороны это выглядит как когда ты из светлых побуждений предлагаешь помощь человеку, а на следующий день он устраивает тебе скандал из-за того, что сегодня ты не захотел ему помогать.
Не удивлюсь, если у такого поведения есть специальный термин. Ну или хотя бы простое русское "ел уху".
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Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален пользователем
Погуглите «Жирков бразильский язык», если не поняли отчем пишет человек
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Лучше смотреть на бразильцев умеющих играть в футбол нежели детей лимита
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а молодые русские игроки это кто? пара бистов со всей лиги? ну так за них не меньше, чем за бразильцев зениту придется выложить. или свои из зенита-2? так их уровень - пфл, где они и играют, далеко с такими уедешь даже без еврокубков. остальные команды так-то тоже не паспортом едины, только если еще и им советовать не брать легионеров, можно договориться до ужесточения лимита.
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Ответ Алексей Полиенков
Без 15 бразильцев за сотни миллионов евро Семаку не удастся выиграть наше первенство водокачки. А на это питерские г-ны пойти из-за комплексов не могут.
"У кого что болит, тот о том и говорит" (народная мудрость). Например, у г-на Полиенкова на уме одни комплексы... Ну, умеет г-н Полиенков судить только по себе, ничего с этим не поделаешь...

P.S. Черный список г-нов с комплексами заслуженно Ваш ;)
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Ответ Сергей48
«ЗеФламенго» Санкт-Петербург 🤦‍♂️
Баян порвался...
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Забавляют комменты на спортсру всегда. Сначала местные эксперты ноют о том,что чемпионат стал днищенским и нет хороших игроков и тут же вопят, что в Зените много легионеров и им нужно играть молодыми. Причём это работает именно с Зенитом. Именно Зенит должен набирать меньше легов и наигрывать паспортистов только из-за паспорта. И эти же эксперты одновременно с этим топят за отмену лимита, чтобы паспортистам не давали места из-за правильного паспорта.
Так надо тогда чтобы все так делали. Нет же еврокубков, чемпионства уже неполноценные, зачем за них биться? Нужно вообще убрать легов из лиги,чтобы чемпионат пробил дно дна, зато будут свои бегать.
+7
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+4
Ответ Zenith forever
Опыт нынешнего чемпионата показывает, что намного надежнее иметь в составе бразильцев, чем армян. Бразильцы играют, а армяне разбегаются при первой возможности. :-)
Если армянам заплатить, как бразильцам, то он вернутся босиком с обритой линией бикини в довес!
+4
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+3
Ответ Рашпель793
Забавляют комменты на спортсру всегда. Сначала местные эксперты ноют о том,что чемпионат стал днищенским и нет хороших игроков и тут же вопят, что в Зените много легионеров и им нужно играть молодыми. Причём это работает именно с Зенитом. Именно Зенит должен набирать меньше легов и наигрывать паспортистов только из-за паспорта. И эти же эксперты одновременно с этим топят за отмену лимита, чтобы паспортистам не давали места из-за правильного паспорта. Так надо тогда чтобы все так делали. Нет же еврокубков, чемпионства уже неполноценные, зачем за них биться? Нужно вообще убрать легов из лиги,чтобы чемпионат пробил дно дна, зато будут свои бегать.
Пусть мослига покажет пример, изгнав всех иностранцев.
+4
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+3
В Зените планета бразильян (с) и стадион в форме летающей тарелки, того гляди улетят...
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Ответ tnec
Сейчас Юру Жиркова болельщики с невы отменят.
Кто вам такое сказал? На берегах Невы чужое мнение уважают.
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Ответ Максим Прокофьев
Комментарий скрыт
Да ладно, напомни сначала как российские футболисты вдруг стали армянскими футболистами и основными игроками сборной Армении. А потом, напомни, как Галицкий (на самом деле Арутюнян) уговорил их остаться еще на полгода, хотя потом точно побегут.
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Ответ Дрю2
Это игрушка, им пофиг на развитие
Покажите пожалуйста клуб РПЛ, которому не пофиг на развитие и который хоть чего то добился в этой стезе?
Симпатичные Крылья? Или кто?
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Ответ Volgogradets
Газпром у нас вроде как является спонсором многих спортивных соревнований, не только футбольного Зенита, ну так лучше бы вместо десятка миллионов евро на бразильцев, разделить эти деньги на весь российский спорт. Назвался груздем - полезай в кузов...
я так и не понял, а почему именно газпром должен делить деньги на весь российский спорт, а остальные крупные компании чем отличаются? или раз волгоградцу не нравится зенит, мы один этот клуб и лишим спонсорства, вне какой-либо системности? я тоже против такого бездарного вливания денег, но надо признать, что тут не газпром - корпорация зла, а есть еще и как минимум лукойл, вэб, втб, ржд, что тратят не намного меньшие деньги, не говоря уже о не столь статусных клубах, что тоже получают финансирование из бюджетов регионов, правда, там суммы в десять раз меньшие, что выглядит чуть более оправданным.
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Ответ schwein
Кто вам такое сказал? На берегах Невы чужое мнение уважают.
Тем более, мнение заслуженных игроков.
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Ответ Volgogradets
Газпром у нас вроде как является спонсором многих спортивных соревнований, не только футбольного Зенита, ну так лучше бы вместо десятка миллионов евро на бразильцев, разделить эти деньги на весь российский спорт. Назвался груздем - полезай в кузов...
Когда я временами приезжаю в Россию, мне часто в разных населенных пунктах попадаются Газпром-спортзалы и Газпром-бассейны.

Но ни разу не видел в каком-нибудь небольшом городке ни РЖД-бассейна, ни ВЭБ-или ВТБ-стадиона, ни Лукойл-спортзала...

P.S. Насчёт "ухи" schwein, возможно, и грубо сказал, но на 100% в точку.
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Скажите об этом патриоту и герою труда Миллеру)
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много денег = много звезд = много титулов = еще больше денег
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Ответ Максим Прокофьев
Всё правильно Юра, но в Питере любят гегемонию и долгое правление, любыми средствами, в том числе и в футболе. Вот и в футболе они, кстати не без братской помощи, уже и гражданства досрочно раздают тем кто ни слова по русски не знают, а если они сделают ставку на своих российских игроков то будут бороться за выживание... И кстати, такой Зенит уважали бы больше, а пока его любят лишь фанатье с Крестовского, кто продал совесть за победы любой ценой.
Сколько пафоса ))) Жалко и нелепо выглядит пафос у фантазеров, которые яростно без разбора обливают людей, болеющих за Зенит, за трансферную политику клуба, но почему-то молчат в тряпочку про один клуб, в котором скрывается от правосудия осужденный беглый преступник, подозреваемый в контрабанде(!) крупной партии наркотиков(!!) ;)
Там ведь болельщики, судя по всему, не "фанатье, кто продал совесть за победы любой ценой", а светлые, чистые душой люди ;)))

P.S. Возможно, когда-нибудь, через пару миллионов лет упорной работы над собой (за меньшее время Вы точно не справитесь), Вы повзрослеете до такой степени, что перестанете нести бред. Но до тех пор мой черный список нелепых пафосных фантазеров заслуженно Ваш ;)
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Сижу на спортсе лет 15, поэтому могу попробовать выработать стратегию работы Зенита согласно комментариям на спортсе.

Итак:

1) Легионеров Зениту нельзя. Легионеры - это уже готовые игроки, а готовыми игроками только лохи и умеют выигрывать. У других же клубов сплошь академия, как у Краснодара - по 8-9 воспитанников в старте;
2) Россиян Зениту нельзя. Скупить талантливых россиян любой лох может, а ты попробуй своих вырастить, как это делают другие клубы;
3) Воспитанников Зениту нельзя. Любой лох может выиграть с Аршавиным, Денисовым, Кержаковым и прочими, а ты попробуй выиграть с Дзюбой;
4) С Дзюбой тоже, кстати, нельзя. Спартак специально его отпустил, чтобы увеличить конкуренцию между командами, а коварный Зенит забрал себе и все испортил;
5) Спонсора в виде Газпрома Зениту тоже нельзя. Любой лох может с таким спонсором выигрывать, а ты попробуй обойтись без него, как это делают другие;
6) Тратить деньги с побед и выходов в еврокубки тоже нельзя. Любой лох может потратить бабки с попадания в ЛЧ, а ты попробуй не выйти и не потратить, как это делают другие;
7) Иностранного тренера Зениту нельзя. Любой лох выиграет с иностранным тренером, а ты попробуй с нашим;
8) Нашего тренера Зениту тоже нельзя. Любой лох может воспитывать нашего тренера несколько лет, а потом взять его из Уфы, а ты попробуй готового взять;
9) Готового, насколько помню, тоже нельзя, потому что Зениту еще из половины команд РПЛ никого брать нельзя, потому что они - его фармы, а из другой половины нельзя, потому что они - конкуренты.

Так что идеальный Зенит за пятнадцать лет комментариев - это Зенит, в котором нет тренеров, игроков, спонсоров, но при этом он побеждает в чемпионате, кубке, каждый год в четвертьфинале ЛЧ)
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молодые русские не умеют играть в футбол
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Ответ Restart Serdobsk
к сожалению - данные слова это популизм. ЗЕНИТ сейчас старается по максимуму наштамповать чемпионства , это очевидно для всех. а достойных футболистов с паспортом рф , которые гарантируют это чемпионство - по сути почти что нет. да, есть талантливые ребята, которые возможно спрогрессируют до такого уровня - но и это далеко не факт. поэтому зениту гораздо проще содержать филиал южной америки , который может стабильно гарантировать результат. мы все были бы рады появлению новых аршавиных/кержаков и денисовых - но у клуба во главе стоит результат , а не развитие местных воспитанников. такой своеобразный питерский шахтёр прошлых лет. НАПРИМЕР КЛУБ , ЗА КОТОРЫЙ Я БОЛЕЮ - ЛОКОМОТИВ, наоборот массово тащит молодых и перспективных к себе , но результат и игра команды - один сплошной дисбаланс , поэтому тут либо стабильное качество с результатами либо потенциал с паспортом рф .
Есть клубы, в которых руководство которые стремится занять первое место (в РПЛ это Зенит, Краснодар, например). Есть клубы, в которых руководство борется "с внутренними и внешними врагами", но по факту, идет грызня за кусок пирога от спонсоров (яркий пример - до сих пор не расследованное убийство гендира клуба Нечаевой в одном широко известном допинговом клубе). Есть клубы, в которых пытаются скупить и затем развить до требуемого уровня перспективную молодежь, как в вашем Локо.

В общем, разные есть стратегии. Стратегия, направленная на устойчивое доминирование, при этом отнюдь не самая плохая ;) Хотя бы потому, что тогда в лиге появляются заведомо более сильные игроки, к уровню которых остальные вынуждены тянуться.
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Ответ schwein
Если еврокубки вернутся через пол года или полтора года, вы как будете собирать боеспособную команду? А еврокубки вернутся в любом случае.
"А еврокубки вернутся в любом случае"
доживут не только лишь все))

"Если еврокубки вернутся через пол года или полтора года"
не вернутся, забудьте. Когда идут конфискации активов, которые не рисковали трогать даже на пиках холодной войны, о каком-то ногомячике с участием России и евросов говорить смешно
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Ответ schwein
Если еврокубки вернутся через пол года или полтора года, вы как будете собирать боеспособную команду? А еврокубки вернутся в любом случае.
А если они вернутся через 10-15 лет?)
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