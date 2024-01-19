Юрий Жирков: «В «Зените» слишком много бразильцев. Сейчас нет еврокубков, можно было брать молодых русских»

Юрий Жирков считает, что в «Зените» слишком много бразильцев.

«Зенит» делает большую ставку на бразильских игроков. Их слишком много в команде.

Сейчас нет еврокубков, можно было брать русских молодых игроков. Но это дело руководства «Зенита», – сказал бывший игрок петербуржцев.

У «Зенита» почти не осталось сильных россиян. Впереди перестройка