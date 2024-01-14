Бензема отстранен от сборов с «Аль-Иттихадом». Его окружение утверждает, что форвард не прибыл в клуб «из-за циклона на Маврикии»

Карим Бензема отстранен от тренировочных сборов с «Аль-Иттихадом».

Такое решение принял главный тренер саудовского клуба .

После мини-отпуска игроки должны были появиться на базе « » в Джидде в пятницу, но форвард не сделал этого, поэтому француз не поедет с командой на сборы, которые стартуют сегодня в Дубае.

Ранее Бензема пропустил последние три тренировки в конце декабря.

Окружение нападающего сообщило Marca, что Бензема застрял на Маврикии из-за циклона, поэтому не смог вернуться в Саудовскую Аравию.

«Аль-Иттихад», действующий чемпион страны, после 19 туров занимает в таблице 7-е место, отставая от лидирующего «Аль-Хилаля» на 25 очков. В настоящее время в турнире перерыв из-за проходящего Кубка Азии.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам