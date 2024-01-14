Бензема отстранен от сборов с «Аль-Иттихадом». Его окружение утверждает, что форвард не прибыл в клуб «из-за циклона на Маврикии»
Карим Бензема отстранен от тренировочных сборов с «Аль-Иттихадом».
Такое решение принял главный тренер саудовского клуба Марсело Гальярдо.
После мини-отпуска игроки должны были появиться на базе «Аль-Иттихада» в Джидде в пятницу, но форвард не сделал этого, поэтому француз не поедет с командой на сборы, которые стартуют сегодня в Дубае.
Ранее Бензема пропустил последние три тренировки в конце декабря.
Окружение нападающего сообщило Marca, что Бензема застрял на Маврикии из-за циклона, поэтому не смог вернуться в Саудовскую Аравию.
«Аль-Иттихад», действующий чемпион страны, после 19 туров занимает в таблице 7-е место, отставая от лидирующего «Аль-Хилаля» на 25 очков. В настоящее время в турнире перерыв из-за проходящего Кубка Азии.
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ultras_action/3214687.html
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