Бензема отстранен от сборов с «Аль-Иттихадом». Его окружение утверждает, что форвард не прибыл в клуб «из-за циклона на Маврикии»

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема отстранен от тренировочных сборов с «Аль-Иттихадом».

Такое решение принял главный тренер саудовского клуба Марсело Гальярдо.

После мини-отпуска игроки должны были появиться на базе «Аль-Иттихада» в Джидде в пятницу, но форвард не сделал этого, поэтому француз не поедет с командой на сборы, которые стартуют сегодня в Дубае.

Ранее Бензема пропустил последние три тренировки в конце декабря.

Окружение нападающего сообщило Marca, что Бензема застрял на Маврикии из-за циклона, поэтому не смог вернуться в Саудовскую Аравию.

«Аль-Иттихад», действующий чемпион страны, после 19 туров занимает в таблице 7-е место, отставая от лидирующего «Аль-Хилаля» на 25 очков. В настоящее время в турнире перерыв из-за проходящего Кубка Азии.

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17 комментариев
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Ребята думали, что все крутые игроки профессионалы как Роналду :))
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пацаны кто щас на маврики напишите как там погода, не обманывают ли нас часом...
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Странно. А чего он не в секторе Газа?
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Ответ Пользователь_1021964746
пацаны кто щас на маврики напишите как там погода, не обманывают ли нас часом...
Вчера было минус 11 и снег. Но в Краснодаре. 🙃
+9
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+7
От золотого мяча до забвения за год? 😮‍💨
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Если самолетом не получается, закажите ему эсминец для доставки по воде
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+3
Циклон "Хлоя"?

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ultras_action/3214687.html
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Ответ Пользователь_1021964746
пацаны кто щас на маврики напишите как там погода, не обманывают ли нас часом...
Над всей ̶И̶с̶п̶а̶н̶и̶е̶й̶ Маврикием безоблачное небо
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Я тоже 5й день в запое, циклоны страшные в черешне..
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Футбольные звезды Европы думали, что приедут в Аравию в удовольствие попинать мяч, на выходные будут летать на отдых, получать за все это в 5 раз больше, чем до этого, но кто же знал, что туда год назад приедет одержимый шиз, которому вообще плевать, в каких условиях по 3 раза в день тренироваться, а потом голы штамповать каждый матч. Теперь в Саудовской Аравии думают, что все такие же одержимые профессионалы...
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Вчера было минус 11 и снег. Но в Краснодаре. 🙃
даже -15 в один момент
гололёд сильный на улицах
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И КОРОТКО О ПОГОДЕ

В понедельник в Осло, Стокгольме и Копенгагене - 17 градусов тепла, в Брюсселе и Лондоне - 18, в Париже, Дублине и Праге - 19, в Антверпене - 20, в Женеве - 21, в Бонне и Мадриде - 22, в Риме - 23, в Афинах - 24, в Стамбуле - 25, в деревне Гадюкино - дожди.

Во вторник в Европе сохранится солнечная погода, на Средиземноморье - виндсерфинг, в Швейцарских Альпах - фристайл, в деревне Гадюкино - дожди.

В среду ещё лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге, совсем хорошо в Венеции, деревню Гадюкино - смоет.

Московское время - 22 часа 5 минут. На "Маяке" - лёгкая музыка.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Странно. А чего он не в секторе Газа?
А с чего он там должен быть? Мб он палестинец или еврей?
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Ответ Eric_Cartman
От золотого мяча до забвения за год? 😮‍💨
Лион его пристанище, как у кольчучака Спартак..
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Застрял на Маврикии, из-за циклона, штормит конкретно уже 14 день....
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Ну ясно как день. Уехал на Маврикий никому не сказав из-за того же циклона из-за которого не смог вернуться. Кто попал на Маврикий, остаётся на Маврикии!
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ого, он сам принял решение о переходе и вести себя так не профессионально
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