Бензема не планирует уходить из «Аль-Иттихада». Форвард скоро воссоединится с командой (L’Equipe)
Карим Бензема не планирует уходить из чемпионата Саудовской Аравии.
Напомним, ранее нападающий был отстранен от тренировочных сборов с «Аль-Иттихадом» по решению главного тренера. Сообщалось, что француз хочет покинуть клуб.
Источники, близкие к Бензема, уверяют, что он не планирует уходить из команды и вскоре воссоединится с ней.
«Он застрял [на Маврикии], потому что все аэропорты были закрыты из-за урагана. Но ничего страшного, он чувствует себя очень хорошо в Саудовской Аравии и скоро возобновит тренировки», – сказал человек из окружения Бензема.
Журналистам не удалось связаться с главным тренером «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо, но один из членов его штаба заявил, что ситуация с Бензема не представляет собой серьезную проблему.
Розыгрыш чемпионата Саудовской Аравии возобновится 7 февраля. Ожидается, что Бензема успеет уладить ситуацию до этого дня.
А шумиха, а скандал, а журналистские инсайды, а интрига??????
Грабеж!!!?