Бензема не планирует уходить из «Аль-Иттихада». Форвард скоро воссоединится с командой (L’Equipe)

Карим Бензема не планирует уходить из чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, ранее нападающий был отстранен от тренировочных сборов с « » по решению главного тренера. Сообщалось, что француз хочет покинуть клуб.

Источники, близкие к , уверяют, что он не планирует уходить из команды и вскоре воссоединится с ней.

«Он застрял [на Маврикии], потому что все аэропорты были закрыты из-за урагана. Но ничего страшного, он чувствует себя очень хорошо в Саудовской Аравии и скоро возобновит тренировки», – сказал человек из окружения Бензема.

Журналистам не удалось связаться с главным тренером «Аль-Иттихада» , но один из членов его штаба заявил, что ситуация с Бензема не представляет собой серьезную проблему.

Розыгрыш чемпионата Саудовской Аравии возобновится 7 февраля. Ожидается, что Бензема успеет уладить ситуацию до этого дня.