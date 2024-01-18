Бензема не планирует уходить из «Аль-Иттихада». Форвард скоро воссоединится с командой (L’Equipe)

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема не планирует уходить из чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, ранее нападающий был отстранен от тренировочных сборов с «Аль-Иттихадом» по решению главного тренера. Сообщалось, что француз хочет покинуть клуб. 

Источники, близкие к Бензема, уверяют, что он не планирует уходить из команды и вскоре воссоединится с ней.

«Он застрял [на Маврикии], потому что все аэропорты были закрыты из-за урагана. Но ничего страшного, он чувствует себя очень хорошо в Саудовской Аравии и скоро возобновит тренировки», – сказал человек из окружения Бензема. 

Журналистам не удалось связаться с главным тренером «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо, но один из членов его штаба заявил, что ситуация с Бензема не представляет собой серьезную проблему. 

Розыгрыш чемпионата Саудовской Аравии возобновится 7 февраля. Ожидается, что Бензема успеет уладить ситуацию до этого дня. 

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12 комментариев
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как удобно быть журналистами можно упоминать какого-нибудь неизвестного из окружения, кого-то неизвестно из тренерского штаба и написать что захочешь.
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посмотрел на свой банковский счет)))
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Ответ Oleg A.A.
посмотрел на свой банковский счет)))
И решил воссоединиться.
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Не удивлюсь, если через пару часов Экип сообщит, что Бензема уже прилетел во Францию, и уйдёт в аренду в "Лион".
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Ответ Денис Ширинов
Ну все, местные клоуны переобуваются
Ага! И белые костюмы надевают. Типа "Я? Да вы шо? Да в жизни я такого не говорил!"
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Как же удачно ураган на Маврикии совпал с фэйлом Хендерсона)
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Что же победит в Кариме, африканская жадность до денег, или желание жить в полюбившимся европейском быту.
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Ну все, местные клоуны переобуваются
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На примере Хендерсона понял, что арабы тоже не дураки))
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Как это????

А шумиха, а скандал, а журналистские инсайды, а интрига??????

Грабеж!!!?
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Представляю состояние Бензи: приезжает после отдыха со своей бывшей на Маврикии, а его спрашивают: "А что, с Челси не срослось?" "Не-е, с Челси мы летом на Сейшелы договорились."
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Ответ Алксандр Гадюшкин
как удобно быть журналистами можно упоминать какого-нибудь неизвестного из окружения, кого-то неизвестно из тренерского штаба и написать что захочешь.
Ладно, на самом деле этот неизвестный из тренерского штаба- мой батя. Вы нас раскрыли(
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