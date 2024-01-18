«Бензема не связан с терроризмом, на него вешают ярлык плохого парня. Жиру говорит, что молится перед каждым матчем, но он христианин, так что это не считается проблемой». Адвокат Карима об обвинениях

Теги Карим Бензема Милан Сборная Франции по футболу серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Оливье Жиру Аль-Иттихад Джидда Политика религия Жеральд Дарманен Футбол

Адвокат Карима Бензема опроверг его связи с террористическими группировками.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*. Затем политик Эрик Земмур обвинил форварда в радикальных взглядах: «Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами».

Впоследствии Бензема подал в суд на обоих политиков за клевету.

«Слова министра имеют далеко идущие последствия. Карим Бензема получает угрозы. Саудовская Аравия, где он играет, считает «Братьев-мусульман»* террористической организацией. Он получает оскорбительные сообщения.

Говорят, что у него есть связи с «Братьями-мусульманами»*. Нет и еще раз нет! Он никак с ними не связан. Я спросил его об этом, и он ответил: «Нет и никогда [не было]». Он не имеет к ним никакого отношения. Это абсурд.

Говорят, что он хочет заниматься прозелитизмом (стремлением обратить в свою религию – Sports.ru). Что вы скажете об Оливье Жиру, который говорит, что молится перед каждым матчем? Это не удивляет. Но он христианин, так что это не проблема.

Когда Бензема говорит, что он верующий, мы якобы должны считать, что ислам – это религия, которая создает проблемы. Он якобы не вправе говорить, что он счастлив, что совершил паломничество. Необходимо проявлять одинаковое уважение ко всем. На Карима Бензема всегда навешивали ярлык плохого парня.

Возможно, мне бы хотелось, чтобы его риторика была более сбалансированной, но это не делает его сторонником террористов. Сожалеет ли он о том, что не сказал ни слова о жертвах [атаки ХАМАС на Израиль] 7 октября? Уверен, что у него есть мысли об этих жертвах и о том, что будет дальше. Но выразить сожаление так, как того требовали от него, практически невозможно. Он сказал мне: «Как можно думать, что меня не волнуют эти жертвы?» – сказал Хьюг Вижье.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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33 комментария
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Ответ Mohnatiy
Переводить стрелки - ну, такое себе...
Это не стрелки, потому что Жиру никто ни в чем не обвиняет
+19
-5
+14
Ответ madaev
Связан с терроризмом, кто эту дичь вообще придумал
Один больной министр с еврейским корнями, у которого забомбило от лайка в инсте
Хреновая организация мероприятий во Франции с точки зрения безопасности его не волнует, что обвинялся(и кажется, обоснованно) изнасиловании - тож, а Бензема не даёт покоя
+17
-6
+11
Связан с терроризмом, кто эту дичь вообще придумал
+12
-6
+6
Безотностильено кто прав, а кто виноват, просто представил адвоката, стоящего перед судьей по поводу связей Карима, высказывающего в защиту Карима это:
-"Я спросил его об этом, и он ответил: «Нет и никогда [не было]".
И судья, мол, ну ок, оправдан.
+8
-5
+3
Жиру, в отличие от Бензина не говорил, что бомбить Израиль - это хорошо
+11
-8
+3
///Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата,

ну не знаю, из страны которая живет по законам шариата Бензема сбежал спустя полгода, и следов не найти
+4
-1
+3
Так его адвокат сам же всё и объяснил... Если-бы он 7 октября сказал, что хамас террористы, осудил их, а потом уже начал говорить, что молится за женщин и детей Газы, потому что Израиль по его мнению наносит неизберательные удары, то и вопросов к нему не было бы, это хотя-бы не лицемерие если он считает, что Израиль что-то делает не так в ответ, но он же просто проигнорировал 7 октября как-будто этого не было и получилось как-будто Израиль просто так напал и начал бомбить Газу, лицемерно получилось вот и критика в его сторону абсолютно по делу. Про связь с террористами ну этого мы не знаем конечно, доказательств как я понял не привели никаких.
+4
-1
+3
Ответ mootoo
а бомбить Газу?
а вернуть заложников?
+6
-3
+3
Ответ MinkoffS
Жиру, в отличие от Бензина не говорил, что бомбить Израиль - это хорошо
А где в словах Бензема про бомбежку Израиля?

Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей.
+5
-2
+3
Ответ Антон Мамонтов
Так его адвокат сам же всё и объяснил... Если-бы он 7 октября сказал, что хамас террористы, осудил их, а потом уже начал говорить, что молится за женщин и детей Газы, потому что Израиль по его мнению наносит неизберательные удары, то и вопросов к нему не было бы, это хотя-бы не лицемерие если он считает, что Израиль что-то делает не так в ответ, но он же просто проигнорировал 7 октября как-будто этого не было и получилось как-будто Израиль просто так напал и начал бомбить Газу, лицемерно получилось вот и критика в его сторону абсолютно по делу. Про связь с террористами ну этого мы не знаем конечно, доказательств как я понял не привели никаких.
Приятно всё-таки видеть, что и сейчас на спортсе множество мыслящих и адекватных людей.
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Ответ Дмитрий Крутенко
Когда это Бензема это говорил? Это этот министр придумал эти слова и пытается навесить их безема. Это тоже самое, если я скажу, что тебе всегда нравилось иметь половые отношения с животными. А потом тебя привлекут за жестокое обращение с животными
я собственно и имел ввиду, что слова министра не похожи на правду
так что иди снимись в клипе "я ипу собак"
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Ответ mootoo
///Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, ну не знаю, из страны которая живет по законам шариата Бензема сбежал спустя полгода, и следов не найти
Когда это Бензема это говорил? Это этот министр придумал эти слова и пытается навесить их безема. Это тоже самое, если я скажу, что тебе всегда нравилось иметь половые отношения с животными. А потом тебя привлекут за жестокое обращение с животными
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Ответ DethharmoniX
Во-первых, не "меар", а "меа", а во-вторых, Палестину поддерживают все, в том числе Израиль, Иордания, да даже США, Франция и т.д. Всё потому, что Палестина - это исторический регион, где жили многие народы, и огромную их часть составляли евреи. Что касается желанного Вами возвращения домов арабам Британской Палестины, почитайте, на каких условиях эти земли покупались и какие условия для арабского населения помимо финансовых предлагались и много десятков лет соблюдались Израилем и конкретно евреями. До сих пор множество арабов живет на территории Израиля, работает, чувствует себя замечательно и не признает никакую "Палестину". Многие из них после 7.10 пошли на службу в армию. Еще я посоветовал бы Вам ознакомиться с тем, откуда т.н. "палестинцы" взялись и действительно ли они являются законными наследниками тех "ущемленных" при упразднении Британской Палестины арабов.
Окей, во первых почитай условия вступления в гражданство израиля , а во вторых посмотри это видео https://youtu.be/bytdEPXMeC8?si=1hFaUnNLAieHObe7 прямиком из парламента израиля, и почитай вот это https://russian.palinfo.com/news/2023/8/6/37-палестинских-детей-убиты-«Израилем»-с-начала-года
Потом расскажешь как арабы хорошо живут в государстве апартеиде
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Ответ Right Authoritarianism
Подучил, написано что большинство населения израиля - потомки переселенцев из европы, кто там издавна жил из евреев поддерживают палестину (Меар Шеарим)
Во-первых, не "меар", а "меа", а во-вторых, Палестину поддерживают все, в том числе Израиль, Иордания, да даже США, Франция и т.д. Всё потому, что Палестина - это исторический регион, где жили многие народы, и огромную их часть составляли евреи. Что касается желанного Вами возвращения домов арабам Британской Палестины, почитайте, на каких условиях эти земли покупались и какие условия для арабского населения помимо финансовых предлагались и много десятков лет соблюдались Израилем и конкретно евреями. До сих пор множество арабов живет на территории Израиля, работает, чувствует себя замечательно и не признает никакую "Палестину". Многие из них после 7.10 пошли на службу в армию. Еще я посоветовал бы Вам ознакомиться с тем, откуда т.н. "палестинцы" взялись и действительно ли они являются законными наследниками тех "ущемленных" при упразднении Британской Палестины арабов.
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Ответ DethharmoniX
Подучите историю, пожалуйста, перед тем, как что-то писать на эту тему.
Подучил, написано что большинство населения израиля - потомки переселенцев из европы, кто там издавна жил из евреев поддерживают палестину (Меар Шеарим)
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Ответ Right Authoritarianism
А вернуть дома коренному населению?
Подучите историю, пожалуйста, перед тем, как что-то писать на эту тему.
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Ответ D-oh!
Безотностильено кто прав, а кто виноват, просто представил адвоката, стоящего перед судьей по поводу связей Карима, высказывающего в защиту Карима это: -"Я спросил его об этом, и он ответил: «Нет и никогда [не было]". И судья, мол, ну ок, оправдан.
Ну как бы этого достаточно, потому что существует презумпция невиновности. Там достаточно ответить нет, а уже прокурор и остальные должны доказывать, что это ложь. А не наоборот.
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Ответ King_X
Один больной министр с еврейским корнями, у которого забомбило от лайка в инсте Хреновая организация мероприятий во Франции с точки зрения безопасности его не волнует, что обвинялся(и кажется, обоснованно) изнасиловании - тож, а Бензема не даёт покоя
А с еврейскими корнями это что-то плохое теперь? И откуда ты знаешь что на самом деле думает и делает Бензема? Когда устраивают этот цирк с преклонением колен перед каждым матчем это тебя не волнует, а выразить сожаление о жертвах террористического акта что-нибудь обломится? Какие все беленькие и пушистенькие, а по факту антисемит на шовенисте и радикалистом помахивает
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Ответ mootoo
так Жиру и не занимается прозителизмом
Так и Бензема - не занимается)
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Так он уголовник который отмазался и не сел и требует к себе равно отношения еще, давно бы его департировали от куда там он.
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