«Бензема не связан с терроризмом, на него вешают ярлык плохого парня. Жиру говорит, что молится перед каждым матчем, но он христианин, так что это не считается проблемой». Адвокат Карима об обвинениях

Адвокат Карима Бензема опроверг его связи с террористическими группировками.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*. Затем политик Эрик Земмур обвинил форварда в радикальных взглядах: «Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами».

Впоследствии Бензема подал в суд на обоих политиков за клевету.

«Слова министра имеют далеко идущие последствия. получает угрозы. Саудовская Аравия, где он играет, считает «Братьев-мусульман»* террористической организацией. Он получает оскорбительные сообщения.

Говорят, что у него есть связи с «Братьями-мусульманами»*. Нет и еще раз нет! Он никак с ними не связан. Я спросил его об этом, и он ответил: «Нет и никогда [не было]». Он не имеет к ним никакого отношения. Это абсурд.

Говорят, что он хочет заниматься прозелитизмом (стремлением обратить в свою религию – Sports.ru). Что вы скажете об Оливье Жиру, который говорит, что молится перед каждым матчем? Это не удивляет. Но он христианин, так что это не проблема.

Когда Бензема говорит, что он верующий, мы якобы должны считать, что ислам – это религия, которая создает проблемы. Он якобы не вправе говорить, что он счастлив, что совершил паломничество. Необходимо проявлять одинаковое уважение ко всем. На Карима Бензема всегда навешивали ярлык плохого парня.

Возможно, мне бы хотелось, чтобы его риторика была более сбалансированной, но это не делает его сторонником террористов. Сожалеет ли он о том, что не сказал ни слова о жертвах [атаки ХАМАС на Израиль] 7 октября? Уверен, что у него есть мысли об этих жертвах и о том, что будет дальше. Но выразить сожаление так, как того требовали от него, практически невозможно. Он сказал мне: «Как можно думать, что меня не волнуют эти жертвы?» – сказал Хьюг Вижье.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.