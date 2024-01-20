«Гремио» хочет арендовать Ду Кейроса у «Зенита» на год. Еще три клуба заинтересованы в хавбеке
Хавбек «Зенита» Ду Кейрос интересен «Гремио» и еще трем клубам.
«Гремио» уже сделал предложение об аренде 24-летнего бразильца на год.
На Ду Кейроса также претендуют еще три команды, одна из них – также из бразильской высшей лиги. Все они сделали предложения.
Ду Кейрос провел 16 матчей за «Зенит», забил 1 гол и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
Явные признаки дефицита здравого смысла. Кто-то еще считает что что преобладание условных Зобниных, Бариновых будет украшением чемпионата? Да еще на фоне расстановки приоритетов: кто-то зацикливается на "клоунских историях", а кому-то интересно как этот "клоун" на поле унижает соперников. Ищущий по жизни негатив, да обрящет (с).