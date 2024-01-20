«Гремио» хочет арендовать Ду Кейроса у «Зенита» на год. Еще три клуба заинтересованы в хавбеке

Теги Зенит Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Ду Кейрос Футбол

Хавбек «Зенита» Ду Кейрос интересен «Гремио» и еще трем клубам.

«Гремио» уже сделал предложение об аренде 24-летнего бразильца на год.

На Ду Кейроса также претендуют еще три команды, одна из них – также из бразильской высшей лиги. Все они сделали предложения.

Ду Кейрос провел 16 матчей за «Зенит», забил 1 гол и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.

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26 комментариев
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Забирайте. Какой-то он невнятный. Вроде когда выходит, не косячит, но особо ничего и не делает. Пасы ближнему, удары во вратаря
+28
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+27
Ответ Вячеслав Максименко
Комментарий скрыт
Такая проблема запомнить с десяток фамилий?
+22
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+13
И на его место купить Нестора. Было бы идеально
+12
-2
+10
Ответ Злодей Спб
Угу. Хотят они. Реннана в аренду. Мантуана в аренду. Ду Кейроса в аренду. Реннана уже отдали, черед 2 недели расчехлился Круговой и заявил о нехватке игровой практики, а потом вообще ушел. Ду Кейроса и Мантуана отдать - тот же Мостовой начнёт хвостом вилять и корону почёсывать, видя что у клуба не стало глубины состава в полузащите. Нет, пускай остаются :)
Мантуана по любому оставлять. Когда на своей позиции играет, всегда эффективен. Как раз конкуренция Мосту. А Ду, похоже, морально не готов выгрызать. Можно и отпустить
+8
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+8
Ответ Spiker1606
Я вот, например, не помню
Ты даже не помнишь, что фейхоа - это ягода, и называешь ее фруктом, что с тебя возьмешь!
+4
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+3
Ответ Владислав Харламов
Забирайте. Какой-то он невнятный. Вроде когда выходит, не косячит, но особо ничего и не делает. Пасы ближнему, удары во вратаря
а по мне он наоборот недооцененный, у него отличное видение поля, отдавал отличные вообще неочевидные пасы, просто напы не воспользовались. ему особо не дал времени СБГ
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Ответ Виталик Украинский
... убери это стадо бразилов и чемп станет интереснее... Явные признаки дефицита здравого смысла. Кто-то еще считает что что преобладание условных Зобниных, Бариновых будет украшением чемпионата? Да еще на фоне расстановки приоритетов: кто-то зацикливается на "клоунских историях", а кому-то интересно как этот "клоун" на поле унижает соперников. Ищущий по жизни негатив, да обрящет (с).
Он станет интереснее только для него, потому что тогда его любимый клуб сможет побороться за чемпионство. А это уже не здравый смысл, а лицемериее
+1
0
+1
Держать его на скамейке не стоит,если есть возможность пусть получает игровую практику.
+1
0
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Ответ Spiker1606
Я вот, например, не помню
Так ты и не болельщик Зенита, тебе то что до этих фамилий, запоминай лучше Таварешей Амарала))
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Ответ Владислав Харламов
Забирайте. Какой-то он невнятный. Вроде когда выходит, не косячит, но особо ничего и не делает. Пасы ближнему, удары во вратаря
Такое и наши делают великолепно!
+1
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Ой, забирайте на здоровье!!
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Ответ Filipp Gorski
И на его место купить Нестора. Было бы идеально
все идет к тому
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Ответ SMART789
все идет к тому
А надо ли? Есть Васильев
0
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Ответ Саша Котляров
Согласен с вами
По Изидору согласен?
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Ответ dr. cage
Даже немного жалко Зенит.. Они вбухивают солидные деньги в бразильских игроков, чтобы с их помощью бороться с НН и Оренбургом...а впоследствии выгодно продавать в топ-5 Европы.. А на деле, бразильские клубы через год-полтора беря в аренду этих средняков, просто за счёт Зенита разгружают свой трансферный баланс.. И ладно, если бы Зенит делал выводы разок обжегшись на этом.. Но это уже который раз.. Кажется я понял, какого народа достояние - Газпром.. Бразильского..
Как бэ Зенит пять сезонов подряд доминирует в РПЛ и в хейтерском сожалении не нуждается.
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0
Ответ Виталик Украинский
По Изидору согласен?
Да
0
0
0
Ответ Виталик Украинский
Как бэ Зенит пять сезонов подряд доминирует в РПЛ и в хейтерском сожалении не нуждается.
Комментарий удален модератором
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
... убери это стадо бразилов и чемп станет интереснее...

Явные признаки дефицита здравого смысла. Кто-то еще считает что что преобладание условных Зобниных, Бариновых будет украшением чемпионата? Да еще на фоне расстановки приоритетов: кто-то зацикливается на "клоунских историях", а кому-то интересно как этот "клоун" на поле унижает соперников. Ищущий по жизни негатив, да обрящет (с).
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Берите Берите
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