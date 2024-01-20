«Гремио» хочет арендовать Ду Кейроса у «Зенита» на год. Еще три клуба заинтересованы в хавбеке

Хавбек «Зенита» Ду Кейрос интересен «Гремио» и еще трем клубам.

« » уже сделал предложение об аренде 24-летнего бразильца на год.

На Ду Кейроса также претендуют еще три команды, одна из них – также из бразильской высшей лиги. Все они сделали предложения.

Ду Кейрос провел 16 матчей за « », забил 1 гол и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.