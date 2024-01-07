Ду Кейроса хочет арендовать «Гремио». Бразильский клуб cвязался с агентом хавбека «Зенита»

Теги Зенит Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Ду Кейрос Футбол

Ду Кейрос может вернуться в чемпионат Бразилии.

По сведениям Globo Esporte, «Гремио» связался с представителем полузащитника «Зенита» и предложил арендное соглашение.

24-летний футболист провел 10 матчей в Мир РПЛ после летнего трансфера и не отметился результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ду Кейрос: «В «Зените» я больше на виду у клубов Европы, ведь Россия к ней ближе Бразилии. Мечтаю сыграть в Лиге чемпионов и АПЛ»

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7 комментариев
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Ду Кейрос, кроме флешбэков с Краневиттером, особо ничем себя не проявляет. Вроде бегает, работоспособность высокая и тд, даже открывается иногда неплохо, но как только получает мяч - всё, непонятные потери, замедление атак, удары вроде неплохие, но бьёт он тоже чисто в руки вратарю, хотя можно было обострить. Он даже 19 летнему Васильеву конкуренцию проиграл в центре, при том, что Васильев по молодёжи как цз поигрывал
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Можете брать. Какой-то он непонятный. Уж лучше Ерохин пусть с лавочки выходит
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С днём рождения, так сказать)
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Ответ Miron_8383
Ду Кейрос, кроме флешбэков с Краневиттером, особо ничем себя не проявляет. Вроде бегает, работоспособность высокая и тд, даже открывается иногда неплохо, но как только получает мяч - всё, непонятные потери, замедление атак, удары вроде неплохие, но бьёт он тоже чисто в руки вратарю, хотя можно было обострить. Он даже 19 летнему Васильеву конкуренцию проиграл в центре, при том, что Васильев по молодёжи как цз поигрывал
Так его ж до кучи докинули. А так да, он вообще ни о чем. Место лега впустую занимает.
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Если срастётся то хорошо,ему надо играть,а Зениту легионер на лавке не нужен
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набрали шлака -теперь избавляются и уже новый на подходе))
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Вот если не писать про него в новостях,то даже и не вспоминаешь что он в команде.На текущий момент трансфер неудачный.
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