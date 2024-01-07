Ду Кейроса хочет арендовать «Гремио». Бразильский клуб cвязался с агентом хавбека «Зенита»
Ду Кейрос может вернуться в чемпионат Бразилии.
По сведениям Globo Esporte, «Гремио» связался с представителем полузащитника «Зенита» и предложил арендное соглашение.
24-летний футболист провел 10 матчей в Мир РПЛ после летнего трансфера и не отметился результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ду Кейрос: «В «Зените» я больше на виду у клубов Европы, ведь Россия к ней ближе Бразилии. Мечтаю сыграть в Лиге чемпионов и АПЛ»
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