Артур – 11-й игрок «Зенита», родившийся в Бразилии. В остальных клубах РПЛ – 15

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Дуглас Сантос Клаудиньо Артур Гимараэс Нино Мота Родригао Вендел Густаво Мантуан Роберт Ренан Педро дос Сантос Ду Кейрос Футбол

Артур стал 11-м игроком «Зенита», родившимся в Бразилии.

Сегодня петербуржцы объявили о трансфере 25-летнего полузащитника «Палмейрас».

Это 11-й уроженец Бразилии в «Зените» в этом сезоне, ни у кого в Мир РПЛ нет больше. Помимо Артура, за «Зенит» выступают защитники НиноРодригаоДуглас Сантос, Марио Фернандес (имеет гражданство России и выступал за российскую сборную) и Ренан (отдан в аренду «Интернасьонал»), полузащитники Ду Кейрос, Вендел, Клаудиньо (имеет российский паспорт) и Густаво Мантуан, а также нападающий Педро, который присоединится к клубу 12 января.

По данным сайта Transfermarkt, во всех остальных клубах чемпионата России играет 15 бразильцев.

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38 комментариев
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Серьезная заявка на победу в кубке Либертадорес
+68
-5
+63
Государственная поддержка малоимущих семей из бразильских трущоб.
+36
-5
+31
Какая то бразильская сборная
+26
-3
+23
прогнозирую сейчас ответы в комментах " о московские взвыли , или , мы вас весной вздернем " , это по аналитике после прошлой новости р,с, я не из Москвы
+24
-7
+17
Ну ладно раньше оправдывали сумасшедшие покупки необходимостью конкурировать в ЛЧ (хоть они и не помогали).

Сейчас-то для чего эта третья сборная Бразилии в клубе? Без нее не получится обойти Краснодар?
+23
-6
+17
Знаменитая школа Зенита
+20
-5
+15
Ответ Гоша Пугач
Вратаря не хватает🥲
был Иван)
+8
-1
+7
По бразильской системе.
+6
0
+6
Ответ savik-A.M.
прогнозирую сейчас ответы в комментах " о московские взвыли , или , мы вас весной вздернем " , это по аналитике после прошлой новости р,с, я не из Москвы
Тем более , что у Зенита только 11 , а у них - 15 !
+6
-2
+4
Хорошие трансферы у Зенита в этом сезоне. Если ещё и Ахметова подпишут, можно за бронзу бороться.
+6
-3
+3
Нахepа это надо, какой в этом смысл…? Всю жизнь болею за Зенит - не понимаю, зачем они это делают с клубом. Ладно, в этом была бы турнирная необходимость, но чемпионат России что, не выиграть без этой толпы из Бразилии? Зачем их сюда гнать-то потоком, если самый топовый соперник, с которым встречается Зенит за сезон - это Краснодар?)
+4
-1
+3
Ответ DHermes
Какая то бразильская сборная
Вратаря не хватает🥲
+3
0
+3
Ну это точно лучше Ахметова
+2
0
+2
Гильермо ещё нужен, в раму встать
+6
-4
+2
Нормально, как когда-т о в "Шахтёре".
+1
0
+1
Ответ cmorblr
Государственная поддержка малоимущих семей из бразильских трущоб.
Ну они Малкома продали,за хорошее бабло!Очень хорошее)ЕК правда-лет 10 не будет,для наших клубов...Возможно хотят РПЛ каждый год брать?!
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Ответ Михон Мясной
Типа стрелка искала сама, ага)) Как снег на голову свалились покровители с питерской пропиской
какая разница ?
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Ответ Кирилл Демченко
это их проблемы что не могут найти спонсоров
Типа стрелка искала сама, ага))
Как снег на голову свалились покровители с питерской пропиской
0
0
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Ответ Евгений Цыбулин
Ну они Малкома продали,за хорошее бабло!Очень хорошее)ЕК правда-лет 10 не будет,для наших клубов...Возможно хотят РПЛ каждый год брать?!
а Малькольм я таки понимаю бесплатно им достался , и подъемных не было и плюс агентских ?
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Ответ -ALF-
Комментарий скрыт
У зенита - национальное достояние, у остальных - кому как повезёт
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Зенит можно переименовать в
Fortaleza de São Pedro e São Paulo Esporte Clube.
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Ощущение, что Зенит хочет опробовать бизнес модель донецкого Шахтёра времён Луческу. Но только без стабильного попадания в ЛЧ и вообще Еврокубков (не говоря о стабильном 1-2 месте в ЧР) о таком можно лишь мечтать. Правда надо ещё игроков заставить прогрессировать и сделать свою крутую академию. Короче очень много условий.
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Решили превзойти тульский Арсенал лохматых годов
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Хорошая новость… добротный наброс
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