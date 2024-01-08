Артур – 11-й игрок «Зенита», родившийся в Бразилии. В остальных клубах РПЛ – 15

Артур стал 11-м игроком «Зенита», родившимся в Бразилии.

Сегодня петербуржцы объявили о трансфере 25-летнего полузащитника «Палмейрас».

Это 11-й уроженец Бразилии в « » в этом сезоне, ни у кого в Мир нет больше. Помимо Артура, за «Зенит» выступают защитники , , , Марио Фернандес (имеет гражданство России и выступал за российскую сборную) и Ренан (отдан в аренду «Интернасьонал»), полузащитники Ду Кейрос, Вендел, Клаудиньо (имеет российский паспорт) и Густаво Мантуан, а также нападающий Педро, который присоединится к клубу 12 января.

По данным сайта Transfermarkt, во всех остальных клубах чемпионата России играет 15 бразильцев.

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