Владислав Радимов рассказал о походах в казино в «Зените».

– Бывали вместе [с Петржелой] за столом в казино?

– Конечно, сто раз. На сборах вообще вся команда играла.

– Правду говорят, что от зарплаты до зарплаты у команды занимал деньги и все разруливал во время игры в казино?

– Значит, я приезжаю в Москву. На следующий день играем со « ». Команда играет в казино. Теперь можно, наверное, рассказывать. Это 2004 год.

После ужина мы все туда, сидим, играем в казино. Естественно, самый номер один – это Быстрый ( – Sports.ru), потому что Быстрый верховодил всем. Они с Петржелой стояли на рулетке, нахер туда никого не подпускали. Ну, все по чуть-чуть играют.

Звонит Тит ( – Sports.ru), а он дисквалифицирован был в 2004 году. На следующий день «Спартак». Тит говорит: «Ну че, разобрали нас?» Я говорю: «Прям вообще, по косточкам». Он говорит: «Да, мы тоже вас разбираем». А мы сидим, в карты играем.

Мне кто-то приносит две тысячи долларов, должен был. Чудак отдает мне прямо у стола. Время 11, я спать. Час ночи, звонок. С акцентом: «Влад, слушай, я видел, тебе деньги привезли, ты не можешь мне занять?» ##### (блин), главный тренер команды. «Ну конечно, заходите». Он заходит, я ему две тысячи дал.

– И как вы сыграли на следующий день?

– Как сыграли? 3:0 шлепнули «Спартак» в Москве.

Когда мы играли в Москве, подготовка всегда была одинаковая. Мы не проиграли ни одного матча в Москве за 2003-й, – рассказал бывший капитан «Зенита» в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

1 мая 2004 года « » разгромил «Спартак» на выезде в чемпионате России. Забили Александр Кержаков, Александр Спивак и Андрей Аршавин.