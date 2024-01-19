Радимов рассказал, как «Зенит» в 2004-м был в казино перед матчем со «Спартаком»: «Титов звонит: «Ну че, разобрали нас?» Я говорю: «По косточкам». А мы в карты играем. 3:0 их шлепнули»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров Егор Титов Владислав Радимов премьер-лига Россия Властимил Петржела брань контент Это футбол, брат! Футбол

Владислав Радимов рассказал о походах в казино в «Зените».

– Бывали вместе [с Петржелой] за столом в казино?

– Конечно, сто раз. На сборах вообще вся команда играла.

– Правду говорят, что Петржела от зарплаты до зарплаты у команды занимал деньги и все разруливал во время игры в казино?

– Значит, я приезжаю в Москву. На следующий день играем со «Спартаком». Команда играет в казино. Теперь можно, наверное, рассказывать. Это 2004 год.

После ужина мы все туда, сидим, играем в казино. Естественно, самый номер один – это Быстрый (Владимир Быстров – Sports.ru), потому что Быстрый верховодил всем. Они с Петржелой стояли на рулетке, нахер туда никого не подпускали. Ну, все по чуть-чуть играют.

Звонит Тит (Егор Титов – Sports.ru), а он дисквалифицирован был в 2004 году. На следующий день «Спартак». Тит говорит: «Ну че, разобрали нас?» Я говорю: «Прям вообще, по косточкам». Он говорит: «Да, мы тоже вас разбираем». А мы сидим, в карты играем.

Мне кто-то приносит две тысячи долларов, должен был. Чудак отдает мне прямо у стола. Время 11, я спать. Час ночи, звонок. С акцентом: «Влад, слушай, я видел, тебе деньги привезли, ты не можешь мне занять?» ##### (блин), главный тренер команды. «Ну конечно, заходите». Он заходит, я ему две тысячи дал.

– И как вы сыграли на следующий день?

– Как сыграли? 3:0 шлепнули «Спартак» в Москве.

Когда мы играли в Москве, подготовка всегда была одинаковая. Мы не проиграли ни одного матча в Москве за 2003-й, – рассказал бывший капитан «Зенита» в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

1 мая 2004 года «Зенит» разгромил «Спартак» на выезде в чемпионате России. Забили Александр Кержаков, Александр Спивак и Андрей Аршавин.

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30 комментариев
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Это ты сейчас свои комплексы показал, а иначе просто пролистал бы новость
+62
-22
+40
та это потому что у вас Шава с Кержом были
+26
-3
+23
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий удален модератором
Совсем беда с головой? При чём тут Спартак? Вопрос про Петржелу, Радимов отвечает.
+8
-1
+7
Главное что-бы не курили…
+7
-3
+4
Ответ AVSamaranch
Пусть расскажет, сколько раз их Спартак "шлёпнул". И с Шавой и с Кержем. Удобный был соперник.
насмешил, там, если не ошибаюсь, по личным встречам, после развала союза, на 2 победы больше у Зенита и это до прихода Газпрома, а после разница совсем неприличная получается))
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Молодец,взял и сдал всех.)
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Побольше таких историй,а то в последнее время пресной стала лента новостей на спорт.ру)
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Комментарий удален модератором
Ага, в Орлёнке часто тусы были. =)
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0
Ответ Pok_Toholo
Это ты сейчас свои комплексы показал, а иначе просто пролистал бы новость
Комментарий удален модератором
Ответ Sorokin**********
насмешил, там, если не ошибаюсь, по личным встречам, после развала союза, на 2 победы больше у Зенита и это до прихода Газпрома, а после разница совсем неприличная получается))
Я про те времена, когда ты ещё на горшок ходил, уж не буду точную статистику приводить (много чести), но этих оршавиных-денисовых обыгрывали без проблем
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Ответ sergei_saenko77@mail.ru
И этот "футболист" будет учить играть в футбол тренеров и рассуждать кому кого тренировать? Не стыдно?
А что такое?
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