Радимов об 11 бразильцах в «Зените»: «Сложно сказать, хорошо это или плохо. Им трудно выучить русский – это на 99% исключено, когда они постоянно общаются между собой»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Властимил Петржела Малком Клаудиньо Артур Гимараэс Нино Мота Роберт Ренан Ду Кейрос Футбол

Владислав Радимов высказался о бразильских игроках «Зенита».

В январе «Зенит» подписал Артура Гимараэса из «Палмейрас» и Нино Моту из «Флуминенсе». 12 января к команде присоединится нападающий Педро. На данный момент в составе клуба из Санкт-Петербурга 11 игроков из Бразилии, включая Роберта Ренана, арендованного «Интернасьоналом».

 – «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом, бразильцы ему в этом помогали, поэтому сложно сказать, хорошо это или плохо, что сейчас их стало так много. Это с одной стороны. Но с другой – пишут ведь, например, про Ду Кейроса, что он может уйти в аренду, Ренан уехал… Так что все не окончательно, может быть.

–  Вы сами играли в «Зените» при Петржеле, когда команда наполовину была составлена из чехов. Так много игроков одной национальности – в этом ведь могут быть сложности…

– В данной ситуации с бразильцами сложность языковая – им очень сложно выучить русский язык. Тем более, когда они постоянно общаются между собой, это на 99% вообще исключено. А чешский язык похож на русский, им было в этом плане легче, поэтому и коммуникации с другими ребятами было больше.

– Если говорить по персоналиям, то Педро – скорее на перспективу, Нино и Артур – сразу в бой?

– Будем смотреть. Одно дело – видеть нарезки или даже отдельные матчи, а другое – вживую в составе «Зените». Надо дождаться, по крайней мере, какого-то серьезного товарищеского матча с более-менее сильной командой.

– Но в состав их надо «вливать» до возобновления сезона?

– Конечно, там останется всего 12 туров до конца, экспериментировать будет вообще некогда. Любая осечка может отбросить от первого места.

– Такая активность «Зенита» на трансферном рынке – как раз острое желание вернуть себе это первое место?

– Думаю, в первую очередь это поиск. Ведь проблема, например, с центральным защитником существовала – его искали и нашли. Проблема после ухода Малкома с крайними нападающими тоже была – тот же Клаудиньо уходил туда играть не от хорошей жизни. Так что проблемные позиции «Зенит» и закрывает, – сказал бывший капитан «Зенита».

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5 комментариев
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не важно что будет, главное сейчас порадовать Миллера
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Ответ eple
да скорей всего покупают, чтобы деньги госкорпорации за границу вывести, иначе я не вижу смысла во всех этих трансферах в полумертвый чемпионат, где никто на полном серьёзе уже не играет и не борется и нет еврокубков
Логика железная. Вывести смешные деньги путём таких заморочек. =)
Дались тебе эти еврокубки. Отличная борьба за первое место, мне нравится.
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Ответ Дмитрий Осипов
не важно что будет, главное сейчас порадовать Миллера
Начинайте уже.
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-2
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Начинайте уже.
что начинать?
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