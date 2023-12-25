Евгений Алдонин: «Марадишвили не является высококлассным футболистом. Нужно нужно покопаться в себе и спросить, почему у него такое отношение к работе»

Евгений Алдонин критически высказался о Константине Марадишвили.

23-летний полузащитник перешел из ЦСКА в «Локомотив» в 2021 году. Зимой текущего года Марадишвили на правах аренды перешел в «Пари НН».

– Непонятно, совершил ли ошибку Марадишвили, перейдя в «Локомотив» из , или нет. Надо спрашивать у , почему он перешел в « ». Понятно, что сейчас он ушел в « » ради игрового времени.

– Марадишвили – высококлассный футболист?

– Такие футболисты играют в сборной России. Марадишвили не является высококлассным футболистом. Ему нужно покопаться в себе и спросить, почему у него такое отношение к работе, – сказал .

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