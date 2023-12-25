Евгений Алдонин: «Марадишвили не является высококлассным футболистом. Нужно нужно покопаться в себе и спросить, почему у него такое отношение к работе»
Евгений Алдонин критически высказался о Константине Марадишвили.
23-летний полузащитник перешел из ЦСКА в «Локомотив» в 2021 году. Зимой текущего года Марадишвили на правах аренды перешел в «Пари НН».
– Непонятно, совершил ли ошибку Марадишвили, перейдя в «Локомотив» из ЦСКА, или нет. Надо спрашивать у Константина, почему он перешел в «Локомотив». Понятно, что сейчас он ушел в «Пари НН» ради игрового времени.
– Марадишвили – высококлассный футболист?
– Такие футболисты играют в сборной России. Марадишвили не является высококлассным футболистом. Ему нужно покопаться в себе и спросить, почему у него такое отношение к работе, – сказал Алдонин.
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