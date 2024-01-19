Константин Марадишвили: «Хочу играть за сборную Грузии, заявка в ФИФА подана. Почему не могу? У меня по линии отца все родственники грузины»

Константин Марадишвили рассказал о желании играть за сборную Грузии.

– Президент «Урала» Григорий Иванов говорил, что проблем с переходом добавляла ситуация с грузинским паспортом. Ты получил его?

– Да, еще в сентябре. Но пока вопрос выступления за сборную решает федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В федерации говорят, что пока идут отборочные матчи, нужно определенное время.

– Что повлияло на твое итоговое решение выступать за сборную Грузии?

– Взрослею, потихоньку переосмысливаю все, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии!

– Как у тебя с грузинским языком?

– Тяжеловато. Сейчас как раз пришел в команду, где мне помогут. Кутателадзе вообще гений, который свободно разговаривает на четырех языках: на русском, грузинском, английском и французском! Я учу английский, но дается непросто, хотя говорю я неплохо. А вот четыре языка – это, конечно, совсем другой уровень.

– Не опасаешься критики из-за решения выступать за Грузию?

– У меня по линии отца все родственники грузины. Почему не могу выступать за сборную Грузии? Да и столько негатива я уже выслушал на этот счет, что сейчас уже без разницы. Иногда захожу что-то почитать про себя, но отношусь с юмором.

Когда был моложе, загонялся. Ты можешь сколько угодно пахать, но всегда найдутся те, кто негативно настроен. Те, кто завидует или кому просто скучно дома лежать. У того же Тикнизяна так было: месяц ты худший, а потом лучший на протяжении года. Думаю, что вообще пора ехать за границу – он этого заслуживает. По его игре видно, что он перерос.

– Что сказал отец, когда ты сообщил, что готов играть за Грузию?

– Он обрадовался, с детства хотел, чтобы я играл за эту страну. Сейчас сложилось так, что, возможно, я смогу выступать за сборную Грузии. Во всяком случае надеюсь на это. Но, опять же, буду стараться и доказывать на тренировках и в играх, что у меня есть все необходимые качества, – сказал игрок « », выступающий за « » на правах аренды.