Константин Марадишвили: «Хочу играть за сборную Грузии, заявка в ФИФА подана. Почему не могу? У меня по линии отца все родственники грузины»

Теги Локомотив премьер-лига Россия сборная Грузии по футболу Пари НН Наир Тикнизян Константин Марадишвили Спорт-Экспресс Николоз Кутателадзе Футбол

Константин Марадишвили рассказал о желании играть за сборную Грузии.

– Президент «Урала» Григорий Иванов говорил, что проблем с переходом добавляла ситуация с грузинским паспортом. Ты получил его?

– Да, еще в сентябре. Но пока вопрос выступления за сборную решает федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В федерации говорят, что пока идут отборочные матчи, нужно определенное время.

– Что повлияло на твое итоговое решение выступать за сборную Грузии?

– Взрослею, потихоньку переосмысливаю все, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии!

– Как у тебя с грузинским языком?

– Тяжеловато. Сейчас как раз пришел в команду, где мне помогут. Кутателадзе вообще гений, который свободно разговаривает на четырех языках: на русском, грузинском, английском и французском! Я учу английский, но дается непросто, хотя говорю я неплохо. А вот четыре языка – это, конечно, совсем другой уровень.

– Не опасаешься критики из-за решения выступать за Грузию?

– У меня по линии отца все родственники грузины. Почему не могу выступать за сборную Грузии? Да и столько негатива я уже выслушал на этот счет, что сейчас уже без разницы. Иногда захожу что-то почитать про себя, но отношусь с юмором.

Когда был моложе, загонялся. Ты можешь сколько угодно пахать, но всегда найдутся те, кто негативно настроен. Те, кто завидует или кому просто скучно дома лежать. У того же Тикнизяна так было: месяц ты худший, а потом лучший на протяжении года. Думаю, что Тики вообще пора ехать за границу – он этого заслуживает. По его игре видно, что РПЛ он перерос.

– Что сказал отец, когда ты сообщил, что готов играть за Грузию?

– Он обрадовался, с детства хотел, чтобы я играл за эту страну. Сейчас сложилось так, что, возможно, я смогу выступать за сборную Грузии. Во всяком случае надеюсь на это. Но, опять же, буду стараться и доказывать на тренировках и в играх, что у меня есть все необходимые качества, – сказал игрок «Локомотива», выступающий за «Пари НН» на правах аренды.

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113 комментариев
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вряд ли кто-то бы хейтил, будь названа честная причина такого желания - непроход в более сильную сборную, которую еще и отстранили от крупных турниров. а то мальчику почти 24 года, родился в Москве, говорит только на русском, но внезапно тяга к корням проснулась, грузины у него по линии отца)))
+225
-21
+204
Ответ Антимосковский
вряд ли кто-то бы хейтил, будь названа честная причина такого желания - непроход в более сильную сборную, которую еще и отстранили от крупных турниров. а то мальчику почти 24 года, родился в Москве, говорит только на русском, но внезапно тяга к корням проснулась, грузины у него по линии отца)))
Причем был заигран за нашу молодежку и про сборную Грузии даже не вспоминал, как и его отец.
+109
-7
+102
осталось в клубах пробиться в основу, делов то
+43
0
+43
Ответ StHappyOne
Да всем все понятно. Карьера короткая, сборная России отстранена и в ближайшее время просвета не видно. А время идет, хочется поиграть на международном уровне. Очень жаль, что теряем таланты, но что поделать, опять же по человечески все понятно
Его и в карпинскую заявку сто плюс не звали, хватит бредить, какая ему сб рф
+39
-6
+33
Да всем все понятно. Карьера короткая, сборная России отстранена и в ближайшее время просвета не видно. А время идет, хочется поиграть на международном уровне. Очень жаль, что теряем таланты, но что поделать, опять же по человечески все понятно
+35
-15
+20
Ответ Eugn_eugn
Комментарий скрыт
Фамилию Захаряна прочти еще раз, за какую сборную он играет?) Фамилия что-то значит в России?
+16
-1
+15
И в чемпионате Грузии.
+18
-4
+14
Патриотичный пацан)) Родился в Москве, жил всю жизнь в России, воспитанник ЦСКА, играл за Россию U20, 21...вдруг осознал в 24 года, что грузин)) Сказал бы, как есть...меняю гражданство, из-за известных причин, от таких приспособленцев смердит)
+25
-11
+14
Ответ Антимосковский
вряд ли кто-то бы хейтил, будь названа честная причина такого желания - непроход в более сильную сборную, которую еще и отстранили от крупных турниров. а то мальчику почти 24 года, родился в Москве, говорит только на русском, но внезапно тяга к корням проснулась, грузины у него по линии отца)))
Да даже если бы нашу сборную не отстранили, попасть туда шансы близки к нулю у него
+13
-1
+12
Станет легом, путь в клубы первой 8 закрыт, не тот уровень,да в сб грузии не факт,что будет играть, рискованный шаг
+12
-1
+11
Ответ romanisti89
осталось в клубах пробиться в основу, делов то
Для сборной Грузии это необязательное условие
+14
-3
+11
Ответ Антимосковский
вряд ли кто-то бы хейтил, будь названа честная причина такого желания - непроход в более сильную сборную, которую еще и отстранили от крупных турниров. а то мальчику почти 24 года, родился в Москве, говорит только на русском, но внезапно тяга к корням проснулась, грузины у него по линии отца)))
ну а зачем если это и так в целом понятно ? чтобы местные юзеры были довольны?
Как ты себе представляешь себе чтобы игрок на его месте говорил : « всегда мечтал играть за Россию , но в состав не прохожу , поэтому давай ка поиграю за Грузию»
+14
-4
+10
Ответ Антимосковский
вряд ли кто-то бы хейтил, будь названа честная причина такого желания - непроход в более сильную сборную, которую еще и отстранили от крупных турниров. а то мальчику почти 24 года, родился в Москве, говорит только на русском, но внезапно тяга к корням проснулась, грузины у него по линии отца)))
Одним словом - Румын
+10
-2
+8
Если кому-то интересно, в Грузии футбольное сообщество весьма довольно тем, что мелкадзе и марадишвили, которые в свое время отказались выступать за Грузию, сейчас никому не нужны. Даже если дадут гражданство, их ждет очень "теплый" прием. В отличие от Сазонова, кстати, которого все очень тепло (без кавычек) приняли
+7
0
+7
Ответ StHappyOne
Да всем все понятно. Карьера короткая, сборная России отстранена и в ближайшее время просвета не видно. А время идет, хочется поиграть на международном уровне. Очень жаль, что теряем таланты, но что поделать, опять же по человечески все понятно
в каком месте он талант? ))) в клубе не регулярно играет
+8
-1
+7
Взрослеет и понимает, что даже не уровень сборной, в которую 50 человек на сборы берут….
+15
-9
+6
Ответ nugoboss
Комментарий удален модератором
Если тебя устраивает что твой голос на выборах равен голосу человека с мультигражданством, что голосует и тут, и там... это странно.
Если тебя устраивает, что есть люди - граждане РФ - считающие страну кормовым местом, или запасным вариантом - не менее странно.
Меня это не устраивает.
+9
-3
+6
Ответ Мукунку хороший
Так хейтишь только ты.. ну ещё пару неадекватов.. Парень хочет играть.. а не сидеть за железным занавесом..
Всем бы так сидеть за железным занавесом. Прям обстрадался игрок. Не проходит в сборную РФ, почему бы за Грузию не поиграть?)
+7
-1
+6
Человек за деревьями леса не видит. Смена гражданства, пусть даже и футбольного, в будущем может и крепко аукнуться))
+7
-3
+4
Ответ Владислав88
Так же про Сазонова говорили, а теперь он в европе играет
Сазонов променял шило на мыло и по итогу сел в глухой запас. Такой себе пример
+4
0
+4
Ответ StHappyOne
Да всем все понятно. Карьера короткая, сборная России отстранена и в ближайшее время просвета не видно. А время идет, хочется поиграть на международном уровне. Очень жаль, что теряем таланты, но что поделать, опять же по человечески все понятно
Марадишвили-талант? Однако....
+3
0
+3
Ответ Мельников Михаил
Паспорт РФ сдай и делай что хочешь! Когда уже у нас будет реальный запрет на второе гражданство? Хочешь другое гражданство? Не вопрос - откажись от российского. Получил второе не отказавшись от российского - добро пожаловать на административный штраф с последующим лишением гражданства по суду.
А с чего бы это вводить запрет за второе гражданство? Что за тяга такая маниакальная к запретам? Надо людям - пусть хоть десять берут. Лишь бы налоги платили.
+6
-3
+3
Ответ Мельников Михаил
Если тебя устраивает что твой голос на выборах равен голосу человека с мультигражданством, что голосует и тут, и там... это странно. Если тебя устраивает, что есть люди - граждане РФ - считающие страну кормовым местом, или запасным вариантом - не менее странно. Меня это не устраивает.
Если эти люди управляют Россией, что имеет место быть сейчас, то не устраивает.
А если эти люди футболисты, то пускай живут и кормятся там, где им больше нравится. Максимум можно будет лишь позавидовать их образу жизни богатых и знаменитых.
+3
0
+3
Ответ Владислав88
Так же про Сазонова говорили, а теперь он в европе играет
29 минут,сложно назвать играет....
+3
0
+3
Ответ Мукунку хороший
Да тебе то что? Чего он тебе сдался?
Он мне не сдался. Пусть играет, если хочет.
+3
0
+3
Ответ Eugn_eugn
Комментарий скрыт
Какая сборная? - он в клубе плотно на лавке, а когда выходит - стабильно один из худших
+3
0
+3
Правильно,лучше играть в реальных международных матчах,а не с Кубами и Гибонами
+4
-2
+2
Логичный выбор. Грузии по силам весной отобраться на евро24
+4
-2
+2
Ответ Karel
Почему закрыт .. Он игрок Локомотива, в котором всего два легионера. Станет третьим.
Так он там твердый скамеечник, как я понимаю,по позиции слева играет,где пиняев,он даже пиняева, который не в форме не подвинул
+2
0
+2
Ответ Slavnov
Так он там твердый скамеечник, как я понимаю,по позиции слева играет,где пиняев,он даже пиняева, который не в форме не подвинул
Неправильно понимаешь. Он опорник, у Локомотива сейчас там Баринов и Карпукас.
+2
0
+2
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