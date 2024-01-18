Жирков о борьбе за золото в РПЛ: «Зенит» – команда-чемпион, думаю, им по силам справиться с «Краснодаром»
Юрий Жирков считает, что «Зениту» по силам справиться с «Краснодаром» в Мир РПЛ.
«Первая часть сезона для «Зенита» прошла достаточно хорошо, претендуют на медаль. «Зенит» – команда-чемпион, думаю, им по силам справиться с «Краснодаром», – сказал экс-игрок петербургского клуба.
После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и занимает 2-е место в таблице, отставая от «Краснодара» на 2 балла.
То ли дело МЮ. Ну, оно-то, конечно, давным-давно не флагман английского футбола и не скоро им станет, но из 27 игроков 9 англичан - тут это нормально, это другое )