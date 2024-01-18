Жирков о борьбе за золото в РПЛ: «Зенит» – команда-чемпион, думаю, им по силам справиться с «Краснодаром»

Теги Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Краснодар Р-Спорт Футбол

Юрий Жирков считает, что «Зениту» по силам справиться с «Краснодаром» в Мир РПЛ.

«Первая часть сезона для «Зенита» прошла достаточно хорошо, претендуют на медаль. «Зенит» – команда-чемпион, думаю, им по силам справиться с «Краснодаром», – сказал экс-игрок петербургского клуба.

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и занимает 2-е место в таблице, отставая от «Краснодара» на 2 балла.

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8 комментариев
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Ответ Владимир Самойлов
«Флагман» российского футбола с 9 бразильцами на поле ))))).
"Любит: Манчестер Юнайтед"

То ли дело МЮ. Ну, оно-то, конечно, давным-давно не флагман английского футбола и не скоро им станет, но из 27 игроков 9 англичан - тут это нормально, это другое )
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Ответ Ваге Геворгян
Все возможно-Например если команды РПЛ сыграют как Урал+Иванов))) Всё забили Лидер Урал с Зенитом, не пересёк линии за 90мин своей штрафной)) , отдавал голевые питерцам итог 4-0!!!А вот с Краснодаром фолами или без прыгали в ноги, сбивали игроков Краснодара, били по ногам игроков Краснодара... и ничего - ни свистка, ни фола, ни карточки!!! итог 1-3 Краснодар проиграл))) С Пари НН в первом круге, у Зенита не выходило ничего, и удаление пришло на помощь))) В меньшенстве Пари пропустил.... Как то так Зенит Чемпион))) Всё возможно в РПЛ....
в сумасшедшем доме день бесплатного вай-фая?)
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Краснодар отличный ход набрал и выглядит стабильно и мощно. Кандидатура Зенита на первую строчку как минимум заезжена: зрителям интереснее будет другой лидер… Все карты в руках быков, но достичь преимущества - одно, сохранить его - другое. Впереди вторая половина чемпионата, и подобные интервью подстёгивают и мотивируют остальные команды… А вот от ожидания и быки, и СБГ могут и перегореть. Весенняя часть будет очень интересная!
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Юра иди еще танк купи, а говорить банальности доверь своей жене.
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