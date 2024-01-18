Жирков о борьбе за золото в РПЛ: «Зенит» – команда-чемпион, думаю, им по силам справиться с «Краснодаром»

Юрий Жирков считает, что «Зениту» по силам справиться с «Краснодаром» в Мир РПЛ.

«Первая часть сезона для «Зенита» прошла достаточно хорошо, претендуют на медаль. «Зенит» – команда-чемпион, думаю, им по силам справиться с «Краснодаром», – сказал экс-игрок петербургского клуба.

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и занимает 2-е место в таблице, отставая от «Краснодара» на 2 балла.