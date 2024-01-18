Жирков о Круговом в ЦСКА: «Правильно сделал, если хочет играть. Сидеть полгода в «Зените-2» тяжело – надеюсь, это не скажется на нем»

Юрий Жирков прокомментировал переход Данила Кругового в ЦСКА.

Вчера ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником «Зенита» – соглашение вступит в силу в июне. До конца нынешнего сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».

«Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА, если хочет играть.

Другое дело, что он полгода будет сидеть в «Зените-2». Надеюсь, это не скажется на нем, но это тяжело», – сказал экс-игрок ЦСКА и «Зенита».

Круговой – первый за 27 лет футболист, который будет играть за ЦСКА сразу после «Зенита»

У «Зенита» с ЦСКА был пакт о ненападении – похоже, он себя изжил