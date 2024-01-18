Жирков о Круговом в ЦСКА: «Правильно сделал, если хочет играть. Сидеть полгода в «Зените-2» тяжело – надеюсь, это не скажется на нем»
Юрий Жирков прокомментировал переход Данила Кругового в ЦСКА.
Вчера ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником «Зенита» – соглашение вступит в силу в июне. До конца нынешнего сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».
«Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА, если хочет играть.
Другое дело, что он полгода будет сидеть в «Зените-2». Надеюсь, это не скажется на нем, но это тяжело», – сказал экс-игрок ЦСКА и «Зенита».
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Повезло Зениту, что в своё время подписали Сантоса. А вот Круговому в этом моменте не повезло, уж больно стабильный и классный конкурент попался.
Есть такое понятие - глубина состава. Крепкий игрок запаса всегда необходим на каждую позицию. Если эта роль не устраивает, пожалуйста, ищи варианты в команде послабее, где не такая конкуренция.
Вопрос не в том, что Круговой уходит, а в том, что уходит когда Зенит уже сформировал лист игроков на весну и отпустил в аренду "лишних". Реннан бы отлично вписался на позицию Круга и никто бы вообще не заметил его ухода, а сейчас надо думать-прикидывать :)
А Реннана дёргать не надо. Он и так на нервяке, да и за его аренду Зениту деньги заплатили - нехорошо получится.