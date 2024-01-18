Жирков о Круговом в ЦСКА: «Правильно сделал, если хочет играть. Сидеть полгода в «Зените-2» тяжело – надеюсь, это не скажется на нем»

Теги ЦСКА Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Зенит-2 Данил Круговой Р-Спорт Футбол

Юрий Жирков прокомментировал переход Данила Кругового в ЦСКА.

Вчера ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником «Зенита» – соглашение вступит в силу в июне. До конца нынешнего сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».

«Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА, если хочет играть.

Другое дело, что он полгода будет сидеть в «Зените-2». Надеюсь, это не скажется на нем, но это тяжело», – сказал экс-игрок ЦСКА и «Зенита».

Круговой – первый за 27 лет футболист, который будет играть за ЦСКА сразу после «Зенита»

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24 комментария
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Жирков то сам когда уже вернется? Отдохнул и хорош, Валентиныч, болелы ждут.
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+37
Ответ Хамлет датский
Чем бы он помог клубу, сидя на лавке?
У нас тут не параолимпийская лига "равных возможностей" и не хоспис. Если проигрываешь конкуренцию по позиции, то сидишь на лавке.

Повезло Зениту, что в своё время подписали Сантоса. А вот Круговому в этом моменте не повезло, уж больно стабильный и классный конкурент попался.

Есть такое понятие - глубина состава. Крепкий игрок запаса всегда необходим на каждую позицию. Если эта роль не устраивает, пожалуйста, ищи варианты в команде послабее, где не такая конкуренция.

Вопрос не в том, что Круговой уходит, а в том, что уходит когда Зенит уже сформировал лист игроков на весну и отпустил в аренду "лишних". Реннан бы отлично вписался на позицию Круга и никто бы вообще не заметил его ухода, а сейчас надо думать-прикидывать :)
+8
-2
+6
Жирков нам бы не повредил сейчас
+5
-2
+3
Всё правильно Юра сказал!!!
+2
0
+2
Ответ Хамлет датский
Проблемы бы Зенита, всем командам РПЛ.....))
Ну на крайняк можно Адамова вернуть из аренды в Оренбурге. Он по всей линии защиты может играть на любой позиции. Вопрос в качестве, но может.

А Реннана дёргать не надо. Он и так на нервяке, да и за его аренду Зениту деньги заплатили - нехорошо получится.
+2
0
+2
’Сидеть полгода в Зените-2’ - звучит как приговор.
+3
-2
+1
Ответ hartum
Понимаю, что вы сознательно провоцируете, но тем не менее отвечу. Четыре комплекта золотых медалей и куча бабла,заработанного в Зените, ну никак не тянут на "ошибку". В ЦСКА этого и близко бы небыло. А что будет сейчас посмотрим.
Чемпионства должны быть честными, а не штампованные газпромом.....с кучей бабла соглашусь, но сидя на лавке это не то, парень хочет играть, а не гнить
+1
0
+1
Ответ Oleg Olegov
Жирков то сам когда уже вернется? Отдохнул и хорош, Валентиныч, болелы ждут.
Так какие болелы? Жирков состоялся как футболист в ЦСКА
+8
-7
+1
Ответ Злодей Спб
Может быть и правильно, но не вовремя. Доиграл бы Круг весну в Зените, помог клубу с шестым чемпионством и подписывался летом как СА куда хотел. Была бы ситуация win-win. А сейчас и клубу плохо сделал и сам будет подвергаться рестрикциям со стороны клуба. Ситуация lose-lose.
Чем бы он помог клубу, сидя на лавке?
+4
-3
+1
Ответ Злодей Спб
Может быть и правильно, но не вовремя. Доиграл бы Круг весну в Зените, помог клубу с шестым чемпионством и подписывался летом как СА куда хотел. Была бы ситуация win-win. А сейчас и клубу плохо сделал и сам будет подвергаться рестрикциям со стороны клуба. Ситуация lose-lose.
Так кто не даёт ему доиграть? Он же готов. Что он сделал плохо клубу? Это клуб не даёт ему играть и ссылает в ссылку.
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Ответ Злодей Спб
У нас тут не параолимпийская лига "равных возможностей" и не хоспис. Если проигрываешь конкуренцию по позиции, то сидишь на лавке. Повезло Зениту, что в своё время подписали Сантоса. А вот Круговому в этом моменте не повезло, уж больно стабильный и классный конкурент попался. Есть такое понятие - глубина состава. Крепкий игрок запаса всегда необходим на каждую позицию. Если эта роль не устраивает, пожалуйста, ищи варианты в команде послабее, где не такая конкуренция. Вопрос не в том, что Круговой уходит, а в том, что уходит когда Зенит уже сформировал лист игроков на весну и отпустил в аренду "лишних". Реннан бы отлично вписался на позицию Круга и никто бы вообще не заметил его ухода, а сейчас надо думать-прикидывать :)
Круговой уходит не когда лист, а летом. Все остальное - это уже нервы Медведева. Вполне досидел бы он и эти полгода на лавке со своими 15 минутами игры иногда.
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Ответ Злодей Спб
У нас тут не параолимпийская лига "равных возможностей" и не хоспис. Если проигрываешь конкуренцию по позиции, то сидишь на лавке. Повезло Зениту, что в своё время подписали Сантоса. А вот Круговому в этом моменте не повезло, уж больно стабильный и классный конкурент попался. Есть такое понятие - глубина состава. Крепкий игрок запаса всегда необходим на каждую позицию. Если эта роль не устраивает, пожалуйста, ищи варианты в команде послабее, где не такая конкуренция. Вопрос не в том, что Круговой уходит, а в том, что уходит когда Зенит уже сформировал лист игроков на весну и отпустил в аренду "лишних". Реннан бы отлично вписался на позицию Круга и никто бы вообще не заметил его ухода, а сейчас надо думать-прикидывать :)
Круговому почему не повезло? Он знал, куда шёл, выбирая тогда между ЦСКА, который не покупает игроков на лавку, и Зенитом, когда все говорили, что он там будет сидеть на лавке и просто грести бабло. Понабрал денег, доволен этим, теперь решил обратно поиграть, а то скоро уже вешать бутсы на гвоздь. И Зенит его и тогда покупал, чтобы он в ЦСКА не играл, а не потому, что у клуба игроков на эту позицию не было.
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Ответ hartum
Извините, бред не обсуждаю
Это понятно))))
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Ответ Хамлет датский
Чемпионства должны быть честными, а не штампованные газпромом.....с кучей бабла соглашусь, но сидя на лавке это не то, парень хочет играть, а не гнить
Извините, бред не обсуждаю
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Ответ Хамлет датский
Ну что можно сказать, Круговой изначально сделал свой выбор перейдя в Зенит, хотя мог бы в то время и в ЦСКА......ну хоть поздно понял что ошибся, и возраст позволяет исправить эту ошибку...удачи Даниил тебе в ЦСКА!!!
Понимаю, что вы сознательно провоцируете, но тем не менее отвечу. Четыре комплекта золотых медалей и куча бабла,заработанного в Зените, ну никак не тянут на "ошибку". В ЦСКА этого и близко бы небыло. А что будет сейчас посмотрим.
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Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Комментарий скрыт
Что он там ему давал полчаса в конце матчей, когда результат сделан и команда катает мяч на удержание. Зашибись практика. В основе 2-3 раз в год и только по травме Сантоса или других защитников, а так без шанс попасть. При Сельдереи все 6 лет полностью отсуствует какая-либо конкуренции, есть игроки строго первого (леги), второго (опытные россияне) и третьего (молодые россияне) сорта, не зависимо от качества игры. Круговой 4 года третьесортным игроков у Сельдерея считался, и только-только года через два перешёл бы в стан игроков второго сорта, но с учётом нынешнего количества легов (13 человек) и цены (все от 8-10 лямов), 8 легов строго в основе и ещё 5 легов на замены. У Круга даже шансов выйти на замены нынче не оставалось. И смысл при таком подходе к россиянам ему было в Зенит оставаться???
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Давай назад в ЦСКА на полгода, Валентиныч
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