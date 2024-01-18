Мостовому еще год учиться на тренера: «30 лет играть в футбол и теперь кому‑то еще доказывать – удивительно!»
Александр Мостовой рассказал, когда получит лицензию тренера.
– Канчельскис звал вас недавно на стажировку. Поедете?
– Надо связаться с Андрюхой. Он только недавно сам подписал контракт [с «Мурас Юнайтед»], мы пока не общались.
– Когда получите лицензию?
– Еще год учиться. Представляете? Тридцать лет играть в футбол и теперь кому‑то еще доказывать – удивительно!
– Болельщики любят вас и ждут, когда вы уже возглавите «Спартак».
– Начнешь проигрывать – они же первыми и накинутся. Я всю жизнь в футболе, спокойно к этому отношусь, миллион таких ситуаций видел, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Александр Мостовой: «Зачем «Спартаку» Моуринью? Идет вниз, везде увольняют, результата нет. Посмотрел бы, как он «выигрывает» с «Сассуоло» или «Осасуной»
Это смешно, но мне было бы стыдно так издеваться над больным человеком