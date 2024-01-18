Мостовому еще год учиться на тренера: «30 лет играть в футбол и теперь кому‑то еще доказывать – удивительно!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Андрей Канчельскис высшая лига Кыргызстан Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой рассказал, когда получит лицензию тренера.

Канчельскис звал вас недавно на стажировку. Поедете?

– Надо связаться с Андрюхой. Он только недавно сам подписал контракт [с «Мурас Юнайтед»], мы пока не общались.

– Когда получите лицензию?

– Еще год учиться. Представляете? Тридцать лет играть в футбол и теперь кому‑то еще доказывать – удивительно!

– Болельщики любят вас и ждут, когда вы уже возглавите «Спартак».

– Начнешь проигрывать – они же первыми и накинутся. Я всю жизнь в футболе, спокойно к этому отношусь, миллион таких ситуаций видел, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Александр Мостовой: «Зачем «Спартаку» Моуринью? Идет вниз, везде увольняют, результата нет. Посмотрел бы, как он «выигрывает» с «Сассуоло» или «Осасуной»

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70 комментариев
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" тридцать лет я клал кладку на стройках , а на прораба оказывается пять лет учиться надо , ну что за бред, они же кельму в руках не держали " --- вот и вся логика от Мостового
+158
-1
+157
Ответ savik-A.M.
" тридцать лет я клал кладку на стройках , а на прораба оказывается пять лет учиться надо , ну что за бред, они же кельму в руках не держали " --- вот и вся логика от Мостового
Только что, благодаря вам и Мостовому, узнал, что кельма - это мастерок. спасибо
+137
-3
+134
– Болельщики любят вас и ждут, когда вы уже возглавите «Спартак».

Это смешно, но мне было бы стыдно так издеваться над больным человеком
+94
-2
+92
Честно, не понимаю зачем у него берут вью, но всегда ведусь на этот бред и делаю клики 😭😭
+37
-2
+35
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Только что, благодаря вам и Мостовому, узнал, что кельма - это мастерок. спасибо
они вобще то отличаются формой и предназначением
+32
-1
+31
Ахахаха и еще много-много раз
+26
-3
+23
"Давно ли я в футболе?!!" ( монолог Карцева, прекрасный)
+14
0
+14
ало, это Матч ТВ? записывайте
+14
-2
+12
ПОЖАЛУЙСТА, ХВАТИТ
+13
-1
+12
Тридцать лет спрашивал курица или рыба, а на пилота ещё оказывается учиться надо, представляете
+12
-1
+11
Ответ Peter Parker
– Болельщики любят вас и ждут, когда вы уже возглавите «Спартак». Это смешно, но мне было бы стыдно так издеваться над больным человеком
А я жду недождусь, когда ему таки выдадут лицензию (поскорее бы!) и команду, чтобы посмотреть на этот цирк ))
+10
0
+10
Ответ gsomeer
так до этого же 20 лет играл в футбол, откуда еще 10
ну может он в зачет берет после карьеры выставочные игры за суперпупер ветеранов-легенд) а то так получается, что чуть с детского садика разрывать начал всех на поле.
+9
0
+9
Александр, эти 30 лет, они с вами сейчас в одной комнате?
+8
0
+8
Ответ Karel
Футбольный тренер - это бригадир каменщиков, совсем не прораб. А отличный, опытный каменщик с лидерскими качествами - уже готовый бригадир каменщиков. Чему его учить-то ))
просто прораб это человек который не может класть кладку как опытный каменщик , но знает такие нюансы как к примеру сопромат , техмханнику , знает что такое " организация работ" он изначально не должен владеть рабочими специальностями ( чеканить по мостовому) , его дело на объекте все деладось так что бы все выполняли свои конкретные задачи ,
+7
0
+7
В прошлом году вроде 25 лет игры в футбол было.
+7
-1
+6
так до этого же 20 лет играл в футбол, откуда еще 10
+7
-1
+6
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Только что, благодаря вам и Мостовому, узнал, что кельма - это мастерок. спасибо
а я благодаря вам)
+5
0
+5
Уже не смешно даже этот одинаковый бред читать,вопрос к редакторам,на хрена нам всё это здесь?
+4
-1
+3
Ответ Юрий Плотников
Уже не смешно даже этот одинаковый бред читать,вопрос к редакторам,на хрена нам всё это здесь?
а на хрена ты и все другие заходите, читаете и оставляете комментарии. не делайте этого, редакторы подумают что Мостовой никому не интересен и больше вы не увидите это.
+5
-2
+3
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Только что, благодаря вам и Мостовому, узнал, что кельма - это мастерок. спасибо
От меня тоже благодарности)
+3
0
+3
Как же я буду орать над вами всеми, когда Мостовой выиграет РПЛ
+2
0
+2
Не задолбались, по сути печатать одно и то же каждый день? Уже не смешно.
+4
-2
+2
о как, я 44 года как ем еду - на хрена мне учиться на шеф-повара, я уже профи. Л - Логика.
+2
0
+2
ещё год ждать шоу(
+2
0
+2
Как бы вы не смеялись с мостового - он прав насчёт лицензий в футболе, да и в практически любой деятельности. Это просто ненужная бумажка, которая заставляет соискателя тратить деньги на поддержку ФИФА УЕФА занося кровные в их лицензированные школы. У Кройфа были лицензии какие-то мне интересно? А у тренеров старой школы? Клоунада и цирк. Я понимаю требование иметь лицензию врачу например - где одна ошибка стоит жизни, но лицензирование работы тренеров - это клоунский фарс ради наживы
+2
-1
+1
Ответ Karel
Футбольный тренер - это бригадир каменщиков, совсем не прораб. А отличный, опытный каменщик с лидерскими качествами - уже готовый бригадир каменщиков. Чему его учить-то ))
Ещё скажите что отличный каменщик - это архитектор!
+1
0
+1
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Только что, благодаря вам и Мостовому, узнал, что кельма - это мастерок. спасибо
ахренеть какая полезная блин инфа. уснуть бы теперь.
+2
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+1
Ответ Пикачу82
Комментарий удален модератором
Пьяный проспится, дурак – никогда» – эти слова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Гардемарины, вперёд!» многим запали в память.
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Какой же он отбитый.
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Журналюга то небось молодой. Постыдился бы заслуженного все таки футболиста так троллить. Как то неприятно.
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