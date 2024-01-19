Симеоне о 4:2 с «Реалом»: «Атлетико» заслуженно выиграл. Для наших болельщиков победа важнее, чем выход в следующий раунд Кубка»
Диего Симеоне поблагодарил болельщиков за поддержку после победы над «Реалом».
«Атлетико» обыграл «Мадрид» (4:2) в 1/8 финала Кубка Испании.
«Мы шли из отеля на стадион и увидели то, что заставило нас гордиться и придало дополнительных сил для продолжения работы. Так просто забываешь, сколько лет мы уже в клубе. Такое ощущение, что мы только приехали.
Когда мы приехали, мы увидели, что наши болельщики воодушевлены и с нетерпением ждут игры, матча, всего лишь 1/8 финала Кубка Испании... всего лишь 1/8 финала! Когда видишь таких болельщиков, невозможно не выложиться на полную.
Мы очень хорошо разобрались в матче, в дополнительное время были лучше, и я считаю, что заслуженно победили. Для наших болельщиков эта победа важнее, чем выход в следующий раунд», – сказал тренер «матрасников».
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«Атлетико» - молодцы, заслуженная победа, поздравляю их и их болельщиков!👏 но при чём тут этот коммент, не имеющий ничего общего с действительностью?!
Это ведь одноматчевое противостояние и здесь нет выбора в планее того что важнее. Если победил Реал, то и так и так проходишь дальше.
Можно дальше по традиции сливать кубок)