Симеоне о 4:2 с «Реалом»: «Атлетико» заслуженно выиграл. Для наших болельщиков победа важнее, чем выход в следующий раунд Кубка»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне поблагодарил болельщиков за поддержку после победы над «Реалом».

«Атлетико» обыграл «Мадрид» (4:2) в 1/8 финала Кубка Испании.

«Мы шли из отеля на стадион и увидели то, что заставило нас гордиться и придало дополнительных сил для продолжения работы. Так просто забываешь, сколько лет мы уже в клубе. Такое ощущение, что мы только приехали.

Когда мы приехали, мы увидели, что наши болельщики воодушевлены и с нетерпением ждут игры, матча, всего лишь 1/8 финала Кубка Испании... всего лишь 1/8 финала! Когда видишь таких болельщиков, невозможно не выложиться на полную.

Мы очень хорошо разобрались в матче, в дополнительное время  были лучше, и я считаю, что заслуженно победили. Для наших болельщиков эта победа важнее, чем выход в следующий раунд», – сказал тренер «матрасников».

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32 комментария
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Ответ Бабло Муани
Прихлопнули второй мадридский
Давно в таблицу Ла Лиги смотрел и количество трофеев и стату личных встреч сравнивал?
«Атлетико» - молодцы, заслуженная победа, поздравляю их и их болельщиков!👏 но при чём тут этот коммент, не имеющий ничего общего с действительностью?!
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Ответ заблокированному пользователю
Атлетико с победой, но больше мне понравилось когда винисиус радовался голу с открытым ртом и показывая на эмблему реала, типа он предан, и хлоп 4-2 и винисиус был унижен
Теперь ты счастлив, после его хет-трика вашему средняку?😉
+35
-10
+25
Ответ JENNINGS
Давно в таблицу Ла Лиги смотрел и количество трофеев и стату личных встреч сравнивал? «Атлетико» - молодцы, заслуженная победа, поздравляю их и их болельщиков!👏 но при чём тут этот коммент, не имеющий ничего общего с действительностью?!
Щас бы на ересь школяра отвечать
+17
-2
+15
Шикарная игра, атмосфера, комментатор - сплошное удовольствие!
+7
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+7
Ответ заблокированному пользователю
Атлетико с победой, но больше мне понравилось когда винисиус радовался голу с открытым ртом и показывая на эмблему реала, типа он предан, и хлоп 4-2 и винисиус был унижен
Я так понимаю он не должен был радоваться голу ? Феноменальная логика
+10
-3
+7
Ответ заблокированному пользователю
Атлетико с победой, но больше мне понравилось когда винисиус радовался голу с открытым ртом и показывая на эмблему реала, типа он предан, и хлоп 4-2 и винисиус был унижен
Вини не так давно сделал из второго жиронского свою личную вещь. Чего же тогда тебя не было видно?)
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Ответ Montenegro Serbian
Как то он странно высказался (или это привратности перевода?), как-будто можно было обыграть Реал и не выйти в следующий раунд) Это ведь одноматчевое противостояние и здесь нет выбора в планее того что важнее. Если победил Реал, то и так и так проходишь дальше.
Я так понимаю, тут смысл в том, что для фанатов Атлетико в первую очередь важен сам ФАКТ победы над Реалом. И тут уже не столько важно это Ла Лига, Кубок, ЛЧ или товарищеский матч. Выиграли у злейших врагов - и это самое главное. А то, что ещё и прошли дальше по сетке - приятный бонус)
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Как то он странно высказался (или это привратности перевода?), как-будто можно было обыграть Реал и не выйти в следующий раунд)
Это ведь одноматчевое противостояние и здесь нет выбора в планее того что важнее. Если победил Реал, то и так и так проходишь дальше.
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Одно другому не помешало.Атлетико выбило Реал.Молодцы!!!
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Симеоне как всегда радует
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атлетико играл хорошо но реал не давно сыграл с Барселоны и потом вчера атлетико играл свою дома
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Ответ Фуркат Саатов
если матч был на сантяго бернабеу то результат мог было совсем другой
И что? Результат может быть другим и на том же стадионе в том же матче. Всё может быть всегда иначе. К чему такое писать?
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Базару нет Семен. Атлетико рубился на каждом метре. Де Поль(Охранник Месси) схавал Беллингейма. Сема сделал создал соперника которого мы как то умудряемся много лет побеждать в Чемпе.
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Та ничейку сгоняли.
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Ответ NartApsua
Я так понимаю, тут смысл в том, что для фанатов Атлетико в первую очередь важен сам ФАКТ победы над Реалом. И тут уже не столько важно это Ла Лига, Кубок, ЛЧ или товарищеский матч. Выиграли у злейших врагов - и это самое главное. А то, что ещё и прошли дальше по сетке - приятный бонус)
Для атлетико победа над Мадридом - главный трофей
Можно дальше по традиции сливать кубок)
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Атлетико зарабатывает ещё больше уважения в мире футбола! Реал Мадрид, к сожалению, его теряет на фоне детских жалоб на судейство... Победа Атлетико безусловно была заслуженой и честной!
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Атлетико с победой, Реалу нужно двигаться дальше, тем более есть куда. Hala Madrid 🏆
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Ответ Bleck Ridermen
Теперь ты счастлив, после его хет-трика вашему средняку?😉
А причем тут Барса?может он болельщик Атлетико….над таким вариантом не думал?почему болельщики Реала думают что болельщиков Атлетико не существует?кто радуется победе Атлетико значит они болельщики Барсы да….ну и логика у вас
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Ответ FINT\REDONDO
Вини не так давно сделал из второго жиронского свою личную вещь. Чего же тогда тебя не было видно?)
я не фанат Барселоны мальчик! а реал был унижен как и губошлеп
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Ответ Seraj901
А причем тут Барса?может он болельщик Атлетико….над таким вариантом не думал?почему болельщики Реала думают что болельщиков Атлетико не существует?кто радуется победе Атлетико значит они болельщики Барсы да….ну и логика у вас
Даже если и Атлетико,5-2 в СК , успокоилась?
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Ответ Jeicob Harlon
при всем уважении к матрасникам но тренер уних самый мерзский
Главное, что ты самый достойный пацан!
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Ответ Ювентиниус
В 2014м чемпионский матч ажж раздвигали что стали чемпионами испаний! По крайнем мере барса им не с 5 метрового офс незабивает.
Недавний матч, согласен! Раз 10 лет назад все таки обыграли конечно я был не прав.
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