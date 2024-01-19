Симеоне о 4:2 с «Реалом»: «Атлетико» заслуженно выиграл. Для наших болельщиков победа важнее, чем выход в следующий раунд Кубка»

Диего Симеоне поблагодарил болельщиков за поддержку после победы над «Реалом».

«Атлетико» обыграл « » (4:2) в 1/8 финала Кубка Испании.

«Мы шли из отеля на стадион и увидели то, что заставило нас гордиться и придало дополнительных сил для продолжения работы. Так просто забываешь, сколько лет мы уже в клубе. Такое ощущение, что мы только приехали.

Когда мы приехали, мы увидели, что наши болельщики воодушевлены и с нетерпением ждут игры, матча, всего лишь 1/8 финала Кубка Испании... всего лишь 1/8 финала! Когда видишь таких болельщиков, невозможно не выложиться на полную.

Мы очень хорошо разобрались в матче, в дополнительное время были лучше, и я считаю, что заслуженно победили. Для наших болельщиков эта победа важнее, чем выход в следующий раунд», – сказал тренер «матрасников».

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