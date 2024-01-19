Анчелотти о 2:4 от «Атлетико»: «Реал» отдал все силы, мне не в чем упрекнуть игроков. Винисиус провел очень хороший матч»
Карло Анчелотти прокомментировал вылет «Реала» из Кубка Испании.
«Мадрид» на выезде уступил «Атлетико» со счетом 2:4 по итогам дополнительного времени.
– Мы отдали все силы, мне не в чем упрекнуть игроков. Это дерби, оно было таким, как и все дерби.
Винисиусу было сложнее играть в первом тайме, но во втором он играл ключевую роль, постоянно угрожал воротам соперника и провел очень хороший матч.
Не хочу анализировать действия отдельных футболистов. При ничейном счете мы могли лучше контролировать игру. Где-то не нужно было форсировать ситуацию – это грех молодости.
«Реал» оказался в менее выгодном положении, чем «Атлетико», потому что они могли готовиться к игре неделю [после вылета в полуфинале Суперкубка Испании]. Но наша команда боролась и не выглядела уставшей. Мне не показалось, что в дополнительное время мы просели по физике.
Мы надежно играем в защите в Ла Лиге, в кубках – менее надежно. «Атлетико» забивает много голов, особенно на своем поле. Мы пропускали, но мы также много забили «Атлетико».
– Винисиус получил желтую за споры с судьей.
– Постепенно он всему научится. Это был очень равный и горячий матч. Было очень много дуэлей. В какие-то моменты такие вещи понятны, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.
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