Анчелотти о 2:4 от «Атлетико»: «Реал» отдал все силы, мне не в чем упрекнуть игроков. Винисиус провел очень хороший матч»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал вылет «Реала» из Кубка Испании.

«Мадрид» на выезде уступил «Атлетико» со счетом 2:4 по итогам дополнительного времени.

– Мы отдали все силы, мне не в чем упрекнуть игроков. Это дерби, оно было таким, как и все дерби.

Винисиусу было сложнее играть в первом тайме, но во втором он играл ключевую роль, постоянно угрожал воротам соперника и провел очень хороший матч.

Не хочу анализировать действия отдельных футболистов. При ничейном счете мы могли лучше контролировать игру. Где-то не нужно было форсировать ситуацию – это грех молодости.

«Реал» оказался в менее выгодном положении, чем «Атлетико», потому что они могли готовиться к игре неделю [после вылета в полуфинале Суперкубка Испании]. Но наша команда боролась и не выглядела уставшей. Мне не показалось, что в дополнительное время мы просели по физике.

Мы надежно играем в защите в Ла Лиге, в кубках – менее надежно. «Атлетико» забивает много голов, особенно на своем поле. Мы пропускали, но мы также много забили «Атлетико».

– Винисиус получил желтую за споры с судьей.

– Постепенно он всему научится. Это был очень равный и горячий матч. Было очень много дуэлей. В какие-то моменты такие вещи понятны, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.

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68 комментариев
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А в чём упрекать?
Третий матч подряд против топ-команды

Я вообще удивлён, как Реал способен отбегать 120+90+120 минут за последнюю неделю

Для болельщиков Мадрида ребята молодцы!
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+185
Ответ заблокированному пользователю
А в чём упрекать? Третий матч подряд против топ-команды Я вообще удивлён, как Реал способен отбегать 120+90+120 минут за последнюю неделю Для болельщиков Мадрида ребята молодцы!
Если честно я даже перед телевизором за все эти матчи немного подустал, а тут они на поле столько носились)
+112
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+108
Ответ sukamochi09
Комментарий скрыт
Держи, ты обронил 💊
+65
-8
+57
Как болельщику Реала, у меня вообще нет вопросов и претензий к игрокам, вообще все силы отдали, играли на всю силу. Но все таки пару дней назад с барсой и до этого с Атлетико отдали все силы, сегодня уже не хватало совсем. А Атлетико отдохнул, восстановился. Обычно Реал в доп время разрывает любую команду, но сегодня видно было что сил нету уже. Просто человеческий фактор и все, усталость. Тут только претензии к тем кто такой график составлял. А так с одной стороны я рад вылету, хоть минус 4 игры будет у Реала. Это поможет побороться на всю силу в лч и да лиге, нужно чем то жертвовать, а кубок Испании наименее важный трофей из всех, хотя его тоже приятно выигрывать, но сил не хватает на все.
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Очень хороший матч Винисиуса?! Боюсь представить, как он будет чудить в плохом...
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нет, в физике уступили, оно и понятно после суперкубка, а вот Вини провел плохой матч, в своей старой версии, больше провокаций чем игры, ну и Лунин с Рюди провели далеко не самый лучший матч.
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Ответ Joe Black
нет, в физике уступили, оно и понятно после суперкубка, а вот Вини провел плохой матч, в своей старой версии, больше провокаций чем игры, ну и Лунин с Рюди провели далеко не самый лучший матч.
Думаю Карло как мудрый тренер видит как потенциал Винисиуса и его эмоциональную неустойчивость. И вместо того чтобы ругать, смотрит в долгосрочную перспективу
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+9
Ответ ZaSvabody
Комментарий скрыт
в прошлом сезоне он был важный, в этом не очень)
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винисиус протащил мяч до штрафной вместе с гризманом и можно сказать отдал ему голевую.к сожелению вини только делал нервы.как обычно вообще то.
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Ответ Ivang King
Держи, ты обронил 💊
Скорее он обронил это 🤡
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Ответ Гамаль Хайдаров
в прошлом сезоне он был важный, в этом не очень)
Ахахах в прошлом он был САМЫЙ важный
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Игра была огненная в плане эмоций, но не в плане каких-то тактических изысков со стороны Мадрида. Винисиус, Родриго и Беллингем действовали обособленно в начале игры, в отрыве от всех команды и естественно создавали мало моментов, потому что количеством Атлетико превосходило их. Бразильцы очень часто теряли мяч. У Рюдигера тоже сегодня все срезки, рикошеты не в пользу команды, кроме момента с первым голом в ворота Атлетико. Мало создавали моментов, начинал Мадрид играть только после того, как нужно отыгрываться. Удивительно слабо вышли на замену Кроос и Тчуамени, вообще не попали в игру. Но тем не менее праздник футбола удался, хоть и результат остался разочаровывающим. Надеюсь эта оплеуха приведет команду в чувство, собьет спесь и Мадрид дальше пойдет уверенно увеличивать отрыв от преследователей в чемпионате.
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Ответ DAVID19-91
Думаю Карло как мудрый тренер видит как потенциал Винисиуса и его эмоциональную неустойчивость. И вместо того чтобы ругать, смотрит в долгосрочную перспективу
Был бы мудрым, понял что он деградирует.
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Ответ заблокированному пользователю
А в чём упрекать? Третий матч подряд против топ-команды Я вообще удивлён, как Реал способен отбегать 120+90+120 минут за последнюю неделю Для болельщиков Мадрида ребята молодцы!
Упрекать, честно говоря, есть за что. Грубые ошибки, на физике не завязанные, место таки имели, увы. Ну да чёрт с ним, главное, сделать выводы и не повторять в дальнейшем. Нагрузка действительно за неделю просто бешеная на игроков свалилась.
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Ответ gerudes
Устают не только ноги
Тоже верно. Но, например, поведение команды в эпизоде с голом Гризманна необъяснимо никакой усталостью.
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Ответ sukamochi09
Комментарий скрыт
14 кубков/лиги чемпионов… Какой нафиг требл
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Я даже никогда не думал о том, что такой великий клуб как Реал и не имеет до сих пор требла! Интересный момент.
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Главная цель Анчелотти в Реале шлифовать Винисиусу.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Скорее он обронил это 🤡
Похоже это обе его 😁
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Ответ xDe xDe
Упрекать, честно говоря, есть за что. Грубые ошибки, на физике не завязанные, место таки имели, увы. Ну да чёрт с ним, главное, сделать выводы и не повторять в дальнейшем. Нагрузка действительно за неделю просто бешеная на игроков свалилась.
Устают не только ноги
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Ответ OldRedWhite
Комментарий удален модератором
Да не. Я его родителей знаю, нормальные мужики
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Ответ Тухель
Комментарий удален модератором
Какая проблема у Винисиуса с футболом ? Он плохо играет ?
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Ответ Орынгали Амирханов
Главные виновники Лунин и Рюдегер, привезли минимум 2 гола. Ну Винни неточную в центре дал, но в этот момент все защитники были ближе к своим воротам, никто за ним не пошёл, кроме Винни, но он не защитник, естественно проиграл Гризманну. Судья позволил матрасам играть жестко, не фиксируя фолы на Винни и Джуде. А жесткая, грубая игра в аргентинском стиле это стихия матрасов, один Де Пауль чего стоит. Ну, а Анчелотти пора задуматься. Играть без центра нападения все время невозможно. Нужен центр не просто столб типа Холланда, а разнообразный, сильный индивидуально. Мбаппе очень нужен
Причём тут судья????
Поражение нанесли Реалу по делу. Судья не причём!
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Ответ Гамаль Хайдаров
в прошлом сезоне он был важный, в этом не очень)
Ну он важнее Суперкубка, но Ла Лига и ЛЧ все же более важные.
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Ответ ZaSvabody
Теперь можешь подумать о том, точно ли реально великий :) критически мыслящие люди не могут болеть за реал
Ну предложи мнение по которому ты судишь, что Реал НЕ великий клуб? Т.е., его 101 титул это по-твоему фигня, против одного лишь не взятого требла? Какой тогда клуб Великий, если по-твоему Реал НЕ Великий?
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Ответ Мел Тур
Да этот кубок действительно малозначащий за который бьются малые и средние команды это крошки со стола короля Реала. Приятно будет смотреть как матрасы отберут кубок у середняка барсуков😂🤣
ну кубок испании по престижней суперкубка, так что думай))))))
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Ответ Joe Black
нет, в физике уступили, оно и понятно после суперкубка, а вот Вини провел плохой матч, в своей старой версии, больше провокаций чем игры, ну и Лунин с Рюди провели далеко не самый лучший матч.
Погоди, ваши болельщики же здесь писали, что игроки Реала даже не вспотели и буквально в полноги обыграли Барсу))
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Ответ SanEffect
Погоди, ваши болельщики же здесь писали, что игроки Реала даже не вспотели и буквально в полноги обыграли Барсу))
ну в Классико так и было, к сожалению. Мадридские дерби выдались куда захватывающе.
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Ответ заблокированному пользователю
Атлетико просто красавцы!!! Реванш за Супер кубок удался в полной мере. Возможно, болельщики Реала на этом сайте будут помалкивать в тряпочку, и впредь не выпендриваться. Атлетико Мадрид вполне достоин кубка в этом сезоне. Наколотив четыре гола в ворота дешёвых понторезов, они многое доказали. Браво!
Рад что у такой массы вроде тебя нашелся повод порадоваться. В матче ЛЛ будет не так весело и радостно за Атлетико. Там команды подойдут оба отдохнувшие.
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Ответ Joe Black
ну в Классико так и было, к сожалению. Мадридские дерби выдались куда захватывающе.
Окей, но тогда куда делись силы?) Не находишь противоречия?)
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