Симеоне о 4:2 с «Реалом»: «Мы справились с их атакой. Гризманн забил свой лучший гол»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Диего Симеоне Антуан Гризманн Винисиус Жуниор Футбол

Диего Симеоне высказался о победе «Атлетико» над «Реалом».

«Атлетико» выиграл у «Реала» дома в 1/8 финала Кубка Испании со счетом 4:2 по итогам дополнительного времени.

– Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой, что сложно, потому что они очень хороши.

Мы набрались терпения и дождались своего момента. Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол (француз забил победный мяч на 100-й минуте после сольного прохода по флангу – Sports.ru).

Нам надо усердно работать и думать о Ла Лиге.

– У вас была стычка с Винисиусом.

– Нечего комментировать, – сказал главный тренер «Атлетико» Симеоне.

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66 комментариев
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Видимо дерби теперь круче чем Эль Классико, Атлетико выдал шикарный матч
+151
-7
+144
Гризманн провел замечательный матч! Как он грамотно и, можно сказать, по-издевательски поставил корпус Винисиусу, который висел на глупой желтой карточке за разговоры и ничего не мог сделать. Красивый гол!
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+94
Ответ adriano_070
Гризманн провел замечательный матч! Как он грамотно и, можно сказать, по-издевательски поставил корпус Винисиусу, который висел на глупой желтой карточке за разговоры и ничего не мог сделать. Красивый гол!
Гол Антуан действительно забил круто, однако ему спасибо за этот гол в первую очередь стоит сказать мадридским хавам и бекам. Просто уму непостижимо, каким образом вышло так, что вингер с недостатком оборонительных навыков, да ещё и на карточке, должен ловить Гризманна, бегая за ним почти половину поля, в одиночку (!) до самой вратарской. Я до сих пор в недоумении, почему вся потенциальная страховка просто стояла и смотрела футбол. Бразильца в этом эпизоде откровенно подставили.
+71
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+61
Ответ xDe xDe
Гол Антуан действительно забил круто, однако ему спасибо за этот гол в первую очередь стоит сказать мадридским хавам и бекам. Просто уму непостижимо, каким образом вышло так, что вингер с недостатком оборонительных навыков, да ещё и на карточке, должен ловить Гризманна, бегая за ним почти половину поля, в одиночку (!) до самой вратарской. Я до сих пор в недоумении, почему вся потенциальная страховка просто стояла и смотрела футбол. Бразильца в этом эпизоде откровенно подставили.
может потому, что этот вингер бежал с мячом в направлении своих ворот, зачем то и потерял его?
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Атлетико с победой!
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+15
B этом сезоне сколько матчей Атлетико не смотрел (штук 6 точно видел) так Bитцель постоянно привозит. Каждый раз комментаторы говорят о том что он прекрасно пасует, но я этого не вижу, его регулярно накрывают и ему приходится в панике выбивать мяч куда попало. Савич тоже плох. Как Аспиликуэта в Атлетико играет я не знаю, он мне попадался только выходя минут на 20-30, а там тяжело что то сказать. И получается что Атлетико играет в 3 ЦЗ, а хороших ЦЗ только 2 и то Хименес железным здоровьем никогда не отличался.
+14
0
+14
Гриззи повторил проход Месси через Гвардиола, только еще и пробил сам ) Красава!
+16
-2
+14
Ответ сларк
Видимо дерби теперь круче чем Эль Классико, Атлетико выдал шикарный матч
Гризманн - лучший игрок !
Или один из лучших в крайнем случае )
+15
-4
+11
Отличный пас отдал винисиус на гризманна.
+13
-2
+11
Ответ Усатая Козляра
может потому, что этот вингер бежал с мячом в направлении своих ворот, зачем то и потерял его?
Вини плохо принял мяч после не самого удобного паса, и, естественно, побежал исправлять оплошность - но не добежал, мяч Гризманн подхватил. Корявая обработка Вини - повод всей команде забить на атакующего Антуана? Ну глупость же. В итоге один бразилец и вёл его до вратарской площадки, где Гризманн бил уже в упор. Защитник из Винисиуса такой себе, фолить он не мог, ибо жёлтая, а в штрафной уж тем более. Остальные просто стояли и смотрели, причём от начала до конца.
Я ж не оправдываю технический брак Вини - не понимаю, почему ему вообще никто не помог, причём на протяжении всего эпизода.
+11
-2
+9
Все шансы впереди теперь у Атлетико после прохода такого соперника. Будет смешно,если они не дойдут до финала.
+7
-1
+6
Антоха уходит в отрыв, как лучший бомбардир клуба.
+4
0
+4
Ответ matsur_shaute
Кто же его подставил ? Техника , усталость или действительно ненужная карточка ! Вини тупо привез, потеря после приема на чужой половине, мяч отскочил как от стенки , после пытаясь быть первым на мяче с рикошет от него в сторону своих ворот между линией обороны , ну а дальше Гризман первый на мяче до самой вратарской
Мяч отскочил при приёме - да. Бразилец пытается выловить отскочивший мяч - да. Гризманн его опережает и ведёт до самой вратарской, а Винисиус не может справиться с французом - да.
А все остальные-то где были? Об этом, собсно, весь мой комент.
+4
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+4
Ответ Tristan...
Я всего лишь порадовался за Атлетико, но забомбило у тебя Что там раскрыли? Это ты у вечно ноющего клубного канала Реала узнал? Полагаю, после сегодняшнего матча по вашему тв начнут и этого судью душить
"на классе наказал младшего брата" - это не "просто порадовался". ты осознанно набрасываешь, как частенько делаешь в комментариях. тебе плевать на атлетико, чтобы радоваться за них. ты радуешься поражению реала и не более того.
+5
-2
+3
Зачем держат Тчуамени в команде? На уровень Каземиро никогда не выйдет. Игрок вышел на замену и не может за Гризманом побежать, который 100 с лишними минут отыграл.
+4
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+3
Эпический счет для Симеоне.
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Тчуамени стоя смотрел, как Гризманн бежит к воротам - просто не верил, что можно забить с такого острого угла.
И эта игра показала, насколько велика была роль кипера в главных победах "Реала".
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+2
Ответ vfhmsqqp7v
Комментарий удален модератором
Ты про что?
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Ответ Homelender_666
Он ей всегда был внутри Испании. Всего одна или две победы над Барсой за всё время работы в Атлетико. Просто позор)
Да ладно, как-то даже выбили из лиги чемпионов
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Ответ Groznyi2024
Лунин вообще отдельная песня. Привёз себе второй гол
Не в одно лицо, но вообще да, привёз. Там где-то примерно 60/40% вина Лунина/Рюдигера.
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Ответ Дядя Тима
Не смотрел матч (но полагаю что на 100+ минуте в дополнительное время после не давнего эль классико могли просто подсесть физически ,и не успеть восстановиться)
Да, в целом так и было. Только не на 100+, пораньше устали. Но если говорить об эпизоде с голом Гризманна, о котором идёт речь - это усталостью не оправдать, тут не пассивность даже, а откровенное бездействие всей команды. В коментах здесь правы, бразилец потерял мяч в центре. Однако он пытался его вернуть до самой вратарской площадки, пока француз по дуге через правый фланг добрался до штрафной, но кроме Вини больше никто банально не шевельнулся. Лунин не в счёт, его Гризманн расстрелял просто, подойдя вплотную.
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Ответ 4akyr
Провальный матч Андрея, теряется на выходах, а в эпизоде с 3 голом он вовсе побоялся мяча откинув голову. В общем сложно будет Реалу без Тибо.
При этом без его сейвов не было бы дополнительного времени. Вообще в этом матче оба вратаря отличились со знаком минус.
+1
0
+1
Наказали анти-футбол проекта франко
+15
-14
+1
А кого они сдержали? У Реала было только первом тайме моментов на 2-3 гола, а потом ещё была перекладина во втором. Матрасам сегодня дико везло, потому что до второго гола у них вообще не было моментов.
+9
-8
+1
гризман - не забил, гризман сделал гол:
перехватил мяч, обыграл маймуна и только потом - по ушам киперу!
+1
0
+1
Провальный матч Андрея, теряется на выходах, а в эпизоде с 3 голом он вовсе побоялся мяча откинув голову. В общем сложно будет Реалу без Тибо.
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Справились и с атакой, и с защитой! Браво Атлетико!!!
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Ответ Groznyi2024
Неправда. Вендел не потерял бы и обработал бы мяч нормально, без понтов.
Будто бы Вендел никогда мячи не упускал. Но подобных ситуаций, да, уверен, не было. Не думаю, что Зенит просто встанет после потери мяча.
Хочешь хейтить Винисиуса - так я ведь не против, но хейтить тоже нужно по делу. За нелепую жёлтую за разговоры, например. А в голе Гризманна виноват не он.
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Ответ SamuraiDontCry
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Лучше и не скажешь!:)
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