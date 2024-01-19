Симеоне о 4:2 с «Реалом»: «Мы справились с их атакой. Гризманн забил свой лучший гол»

Диего Симеоне высказался о победе «Атлетико» над «Реалом».

«Атлетико» выиграл у « » дома в 1/8 финала Кубка Испании со счетом 4:2 по итогам дополнительного времени.

– Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой, что сложно, потому что они очень хороши.

Мы набрались терпения и дождались своего момента. Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол (француз забил победный мяч на 100-й минуте после сольного прохода по флангу – Sports.ru).

Нам надо усердно работать и думать о .

– У вас была стычка с .

– Нечего комментировать, – сказал главный тренер «Атлетико» Симеоне.

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