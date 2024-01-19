Симеоне о 4:2 с «Реалом»: «Мы справились с их атакой. Гризманн забил свой лучший гол»
Диего Симеоне высказался о победе «Атлетико» над «Реалом».
«Атлетико» выиграл у «Реала» дома в 1/8 финала Кубка Испании со счетом 4:2 по итогам дополнительного времени.
– Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой, что сложно, потому что они очень хороши.
Мы набрались терпения и дождались своего момента. Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол (француз забил победный мяч на 100-й минуте после сольного прохода по флангу – Sports.ru).
Нам надо усердно работать и думать о Ла Лиге.
– У вас была стычка с Винисиусом.
– Нечего комментировать, – сказал главный тренер «Атлетико» Симеоне.
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«Атлетико» и «Реал» снова закатили шоу. После 3:5 Симеоне ответил 4:2
Или один из лучших в крайнем случае )
Я ж не оправдываю технический брак Вини - не понимаю, почему ему вообще никто не помог, причём на протяжении всего эпизода.
А все остальные-то где были? Об этом, собсно, весь мой комент.
И эта игра показала, насколько велика была роль кипера в главных победах "Реала".
перехватил мяч, обыграл маймуна и только потом - по ушам киперу!
Хочешь хейтить Винисиуса - так я ведь не против, но хейтить тоже нужно по делу. За нелепую жёлтую за разговоры, например. А в голе Гризманна виноват не он.