Быстров пошутил над «Спартаком» из-за позднего выхода из отпуска: «Великим не надо тренироваться. Одни на 1-м месте, а другие просто живут прошлым»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров пошутил над «Спартаком» из‑за позднего выхода из отпуска.

«Спартак» выйдет из отпуска 19 января. 22 января, после медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно‑белые отправятся в ОАЭ на сборы.

«Великим не надо тренироваться. Одни на первом месте, а другие просто живут прошлым. Все! Если ты не набегаешь нужный километраж на сборе…

Вы понимаете, что это неделя? На самом деле это важно! Я не сомневаюсь, что в «Краснодаре» уже недели две тренируются молодые, а все великие подъехали попозже. У «Спартака», видимо, все великие», – сказал бывший игрок сборной России в эфире программы «Все на Матч!».

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39 комментариев
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Странный постоянный троллинг Спартака от Быстрова. Ромбик целовать в своё время заставили что-ли?
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Алло, это Володька! Вы там нужный километраж набегаете вообще?
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А зачем Спартаку рано из отпуска выходить. Это зенит раньше вышел им надо к плейоф лиги чемпионов готовиться
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Странный постоянный троллинг Спартака от Быстрова. Ромбик целовать в своё время заставили что-ли?
Как сейчас помню: август 2009 целует ромбик в матче против Терека. Я прям отметил это, может даже впервые было потому что. Неделя-две и он уже в Питере
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Странный постоянный троллинг Спартака от Быстрова. Ромбик целовать в своё время заставили что-ли?
Тогда он целовал за деньги
Теперь за деньги Газпрома поливает грязью. Ничего у него не изменилось
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Ну не знаю, а может долгий отпуск наоборот на пользу пойдет?
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У Спартака перед глазами живой пример-Вендел,который без предсезонки вышел и сделал матч в Москве.Может решили по "бразильской" системе подготовиться
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Поддержал Зарему.)
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Ответ Циник Петербургский
Вообще-то, от Быстрова всем прилетает ;) И зенитовцам и краснодарцам тоже...
Ну Спартаку явно чаще, чем остальным.
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Вова.. мыться не обязательно.. Грязь , толщиной более одного сантиметра, отваливается сама))
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Ответ Чебурашка от Гены
Вопрос к спартачам. Кубок Винлайн стартует 2 февраля. А до него будут товарняки у Спартака?
22 января — отправление на сборы в ОАЭ
3 февраля — первый товарищеский матч. «Спартак» — «Аль-Джазира»
7 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» — «Ростов». Начало — 19:30 (мск)
10 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало — 18:00(мск)
14 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» — «Кайрат». Начало — 19:30 (мск)*
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Вот это отпетросянил, иди в комики Володя
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То ли дело зенит, нужно как то наиграть кучу пляжников между собой 🤣 многих игроков купил Спартак зимой?))
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Да,у нас все великие и многоликие.И что?
+6
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Вопрос к спартачам. Кубок Винлайн стартует 2 февраля. А до него будут товарняки у Спартака?
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Как всегда больше всего за Спартак переживают болельщики северных регионов
+7
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+1
Шутка несмешная, а по факту будто бы прав. Посмотрим, что будет весной
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Ответ schwein
Подождите, а разве не этим вы занимаетесь в любой новости, касающейся Зенита?
Комментарий удален модератором
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну Спартаку явно чаще, чем остальным.
Возможно. Но тут еще вот какой момент... На этом сайте цитируют высказывания, но зачастую обрезают контекст. Например, где, когда и по какому поводу это было сказано.

Это я к чему - Быстров работает на ТВ. Отвечает на вопросы, которые ему задают...

Задали, к примеру, ему вопрос о Спартаке - он ответил - здесь напечатали без вопроса, отсылки к телепередаче, имени задавшего вопрос - только ответ.
Задали развёрнутый вопрос, затрагивающий сразу несколько аспектов - он дал развернутый ответ - здесь напечатали несколько(!) новостей. В каждой из которых только один из аспектов... ;)
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Странный постоянный троллинг Спартака от Быстрова. Ромбик целовать в своё время заставили что-ли?
Вообще-то, от Быстрова всем прилетает ;) И зенитовцам и краснодарцам тоже...
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А зачем выходить рано делать длиннющие сборы на 12 туров? Может как раз лучше отдохнуть и соскучиться по футболу.
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Ответ Дмитрий9779
У Спартака перед глазами живой пример-Вендел,который без предсезонки вышел и сделал матч в Москве.Может решили по "бразильской" системе подготовиться
Промес на летние сборы Спартака вообще не ездил, а стал лучшим в команде!
Видимо, Спартак решил готовиться к сезону по методике Квинси, то есть вообще никак не готовиться.
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Ответ schwein
Подождите, а разве не этим вы занимаетесь в любой новости, касающейся Зенита?
В чем обвиняют последнее время зенит?
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Да какая разница, на неделю раньше других начнет сбора Спартак или на неделю позже. Результат ведь будет тот же самый - результат крепкого середняка с 5 -8 места. Может Абаскаль и прав, зачем лишнее время мучиться, деньги ведь и так капают.
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Ответ Spartakus1984
Время покажет кто прав,как можно обвинять,кого то в чем то,раньше времени!?
Русский язык не родной?
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Ответ Spartakus1984
Время покажет кто прав,как можно обвинять,кого то в чем то,раньше времени!?
Тополиный пух..
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-2
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Просто 🤡
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Иуда - Володька никак не может отмыться от перехода в СМ и целование ромбика
В Питере предателей не любят , впрочем их не любят нигде
Единожды предавший предаст снова.
Предательство в крови его живёт.
Оно его питания основа.
Он что-то постоянно предаёт.

Он предаёт, прикрывшись маской друга.
Всегда наносит в спину свой удар.
Не важно, кто ты, друг или подруга.
Ты для него лишь выгодный товар.

Трусость, корысть предательство рождают.
Иуды своё зло осознают.
Исподтишка злость всюду насаждают.
По-тихому среди людей снуют.
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"Великим не надо тренироваться."
Правильно! Это всякие ничтожества вроде Реалов, Барселон и всяких прочих Манчестер Сити, пыжатся, пытаясь что-то доказать, выигрывают еврокубки и чемпионаты. Спартак же со всей высоты своего величия с презрением смотрит на эту мышиную возню, Спартак настолько велик, что в принципе не нуждается в каких-либо трофеях, просто фактом своего выхода на футбольное поле игроки Спартака делают неоценимое одолжение человечеству!
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Если прошлого так мало ,что и не вспоминаете.Быстров 5 лет в Спартаке это не мало.3серебра и бронза.Вендел приехал уже на чемпионат и показал как надо играть.Так-что кто и как вышел -это относительно.
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