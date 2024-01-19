Быстров пошутил над «Спартаком» из-за позднего выхода из отпуска: «Великим не надо тренироваться. Одни на 1-м месте, а другие просто живут прошлым»

Владимир Быстров пошутил над «Спартаком» из‑за позднего выхода из отпуска.

« » выйдет из отпуска 19 января. 22 января, после медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно‑белые отправятся в ОАЭ на сборы.

«Великим не надо тренироваться. Одни на первом месте, а другие просто живут прошлым. Все! Если ты не набегаешь нужный километраж на сборе…

Вы понимаете, что это неделя? На самом деле это важно! Я не сомневаюсь, что в «Краснодаре» уже недели две тренируются молодые, а все великие подъехали попозже. У «Спартака», видимо, все великие», – сказал бывший игрок сборной России в эфире программы «Все на !».