Быстров пошутил над «Спартаком» из-за позднего выхода из отпуска: «Великим не надо тренироваться. Одни на 1-м месте, а другие просто живут прошлым»
Владимир Быстров пошутил над «Спартаком» из‑за позднего выхода из отпуска.
«Спартак» выйдет из отпуска 19 января. 22 января, после медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно‑белые отправятся в ОАЭ на сборы.
«Великим не надо тренироваться. Одни на первом месте, а другие просто живут прошлым. Все! Если ты не набегаешь нужный километраж на сборе…
Вы понимаете, что это неделя? На самом деле это важно! Я не сомневаюсь, что в «Краснодаре» уже недели две тренируются молодые, а все великие подъехали попозже. У «Спартака», видимо, все великие», – сказал бывший игрок сборной России в эфире программы «Все на Матч!».
Теперь за деньги Газпрома поливает грязью. Ничего у него не изменилось
3 февраля — первый товарищеский матч. «Спартак» — «Аль-Джазира»
7 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» — «Ростов». Начало — 19:30 (мск)
10 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало — 18:00(мск)
14 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» — «Кайрат». Начало — 19:30 (мск)*
Это я к чему - Быстров работает на ТВ. Отвечает на вопросы, которые ему задают...
Задали, к примеру, ему вопрос о Спартаке - он ответил - здесь напечатали без вопроса, отсылки к телепередаче, имени задавшего вопрос - только ответ.
Задали развёрнутый вопрос, затрагивающий сразу несколько аспектов - он дал развернутый ответ - здесь напечатали несколько(!) новостей. В каждой из которых только один из аспектов... ;)
Видимо, Спартак решил готовиться к сезону по методике Квинси, то есть вообще никак не готовиться.
В Питере предателей не любят , впрочем их не любят нигде
Единожды предавший предаст снова.
Предательство в крови его живёт.
Оно его питания основа.
Он что-то постоянно предаёт.
Он предаёт, прикрывшись маской друга.
Всегда наносит в спину свой удар.
Не важно, кто ты, друг или подруга.
Ты для него лишь выгодный товар.
Трусость, корысть предательство рождают.
Иуды своё зло осознают.
Исподтишка злость всюду насаждают.
По-тихому среди людей снуют.
Правильно! Это всякие ничтожества вроде Реалов, Барселон и всяких прочих Манчестер Сити, пыжатся, пытаясь что-то доказать, выигрывают еврокубки и чемпионаты. Спартак же со всей высоты своего величия с презрением смотрит на эту мышиную возню, Спартак настолько велик, что в принципе не нуждается в каких-либо трофеях, просто фактом своего выхода на футбольное поле игроки Спартака делают неоценимое одолжение человечеству!